Nuevos videos de la Rosadita de la AFA: el jenga de billetes, el circuito por la City y los depósitos en efectivo

En la oficina de Lavalle 1718 funcionaba el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, un hombre que supo ser mano derecha del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. “Beacon & Asociados”, rezaba una chapa en la puerta de ingreso. Adentro había una sala de reuniones y al menos cuatro escritorios. Ese lugar se transformó en una parada intermedia de las cajas y bolsos con dinero de la AFA. Una especie de “La Rosadita”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Baez. Beacon registraba el paso del dinero como una suerte de garantía ante eventuales desvíos. LA NACION reveló ayer un video del 20 de mayo de 2022. Se lo ve contando fajos de dólares. La secuencia se repitió decenas de veces.

Adentro de la oficina había un escritorio de recepción y luego se accedía al salón principal, donde había un escritorio dividido en dos, con forma de T, y una cajonera negra que aparece en unas de las imágenes con dólares. La máquina de contar billetes solía estar en “la oficina del jefe”, ubicada al fondo a la izquierda. Allí se grabó el conteo de los US$115.600 y su posterior guardado en un sobre de papel madera. “Queda la marca, así mismo lo llevo inmediatamente a la oficina”, se escucha decir a Beacon. La “oficina” es un departamento ubicado en Montevideo y Quintana, atribuido al tesorero de la AFA.

Juan Pablo Beacon, exladero de Toviggino, cuenta y empaqueta más de 100.000 dólares, en un video de mayo de 2022

Tras la primera revelación de LA NACION, todas las fuentes contactadas, entre ellas Toviggino y Beacon, permanecieron en silencio, pese a las consultas enviadas.

En otro video al que tuvo acceso LA NACION, registrado el 11 de mayo de 2022, nueve días antes, Beacon también cuenta dólares. “No, no, no. No anda”, se queja uno de los protagonistas de la grabación. Los billetes nuevos se habían trabado en la máquina. Según la pantalla, eran 85 billetes, presuntamente todos de 100 dólares. Al costado, se observaba un fajo todavía más grande.

El dinero se trasladaba desde la city porteña, a plena luz del día. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA. Ahí aparecen una serie de sociedades “fantasma” que emitían facturas truchas: Dicetel, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC.

Bolso con fajos de dinero, como parte del circuito de la AFA

La operatoria coincide también, al menos de manera temporal, con las transferencias sospechosas de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. A mediados de 2022, ya se habían puesto en funcionamiento Velp y Velpasalt, dos de las nueva sociedades de Miami detectadas por este medio.

Otra de las “intermediarias” que recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior era Odeoma Gestión SL, radicada en Madrid y vinculada a Marcelo Fabián Ramón Saracco, oriundo de Santiago del Estero y cercano a Toviggino. Ese empresario también movió los hilos de Q22 y de Stratega Consulting. En diciembre de 2021, el rol de “agente comercial” de la AFA lo ocupó TourProdEnter. LA NACION reveló que desde las cuentas de esa empresa se desvió casi US$55 millones de dólares.

Según surge de la documentación bancaria y testimonios que recabó LA NACION, la operatoria incluyó la emisión de facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la entidad de la calle Viamonte. ¿El rol de las financieras? Hacer llegar ese dinero a Buenos Aires a cambio de una comisión.

La multiplicidad de fotos y videos da cuenta de la desconfianza que existía entre los engranajes del circuito que arrancaba en la City, pasaba por el estudio de la calle Lavalle y generalmente terminaba en Montevideo y Quintana. El dinero recorría, como mínimo, unos seis kilómetros por la ciudad de Buenos Aires, tal como describió una fuente al tanto de la operatoria. La documentación analizada por LA NACION incluye al menos cuatro estaciones.

En época de cepo y limitaciones para acceder a dólares, dos financieras sobre la avenida Corrientes, al 327 y al 456, se encargaban de hacer el primer delivery hasta Lavalle 1718. Los envíos podían ser a la mañana, al mediodía o a la tarde, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso este medio.

En el estudio jurídico recibían los paquetes. El mismo Beacon se encargaba del segundo recuento. Cuando las sospechas por faltantes comenzaron a tensionar a los miembros del grupo, el abogado comenzó a dejar por escrito el movimiento de dólares.

Juan Pablo Beacon, con un sobre lleno de dólares en junio de 2022

Desde Lavalle el dinero partía hacia Montevideo y Quintana. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

En ocasiones, los dólares eran convertidos a pesos para hacer frente a gastos domésticos. En otro video al que tuvo acceso este medio, registrado el 31 de agosto de 2022 en las oficinas de Beacon, se puede ver un “jenga” hecho a base de fajos de pesos.

El jenga de billetes: bolsos con fajos de pesos en las oficinas de Juan Pablo Beacon. De un fondo un banderín de Arsenal, el club que gerenció

En la grabación se puede ver a dos hombres que sacan fajos de pesos de un bolso deportivo. Se ven billetes de $100 y uno de ellos dice “ocho, nueve”. El otro protagonista confirma: “Son nueve”. De fondo, sobre la pared, aparece un banderín de Arsenal de Sarandí. No es casualidad. Dos sociedades, Malte SRL, de la que Beacon fue accionista, y Recomi SA, de la que hasta diciembre era beneficiario, gerenciaron el club de la familia Grondona. De hecho, esta última empresa declaró su domicilio comercial en Lavalle 1718 en una factura que le emitió a la AFA.

Un caja de vinos con dólares, camino al recorrido de la AFA

¿Dónde terminaron los pesos del jenga? Todo indica que fueron a parar a una cuenta de Recomi, en el banco Coinag. LA NACION tuvo acceso a un comprobante de depósito de $3.920.000, a las 13:16, y otro, a las 14:11, de $3,870.000. Son casi 28.000 dólares, según la cotización oficial de ese día. Los comprobante están sellados en la sucursal 09 de esa entidad. Y se complementan con un cheque de pago diferido, emitido por Recomi, ese mismo día, por un monto de $4,3 millones. El documento aparece firmado, pero no figura quién era el destinatario final de ese giro.