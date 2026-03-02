Martín Menem cuestionó a Victoria Villarruel por usar su celular mientras hablaba Milei en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a remarcar la distancia pública del gobierno con la vicepresidenta Victoria Villarruel evidenciada el domingo durante la apertura de sesiones ordinarias.

En concreto le reprochó su actitud durante el discurso de Milei en el que se mantuvo ajena al clima de euforia del bloque libertario, concentrada en su celular y con un semblante serio.

“No me gustó ayer que mientras el Presidente daba el mensaje más importante del año -la apertura del periodo de sesiones ordinarias- la vicepresidenta estaba con el teléfono en la mano. No estuvo bueno eso, no me pareció lógico”, manifestó este lunes en diálogo con LN+.

Martin Menem contra Villaruel

En ese sentido, inscribió el conflicto en un trauma histórico de las fórmulas presidenciales en la Argentina.

“Hay una diferencia ideológica. El Presidente ha tomado una dirección y en los últimos tiempos la actitud de la vicepresidente no ha acompañado a su compañero de fórmula. Es complejo pero si mirás la historia Argentina… Víctor Martínez con Alfonsín (1983- 1989), Daniel Scioli con Néstor Kirchner (2003-2007), Chacho Álvarez-De la Rúa (1999-2000), Alberto Fernández y Cristina Kirchner (2019-2023). En general los vicepresidentes han sido materia de discusión”, reflexionó.

Consultado sobre su contacto con Villaruel, Menem se limitó a decir que habla solo cuando es necesario. Asimismo, repudió el reciente acercamiento de la titular del Senado al gobernador riojano Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales más alejados del Gobierno.

El momento de mayor tensión en la apertura de las sesiones ordinarias ocurrió cuando, Milei, denunció un “ataque sin precedentes” por parte de “opositores y propios” a su Gobierno durante la campaña electoral por las legislativas de septiembre.

“Opositores y propios nos atacaron soñando con abrazar el sillón de Rivadavia”, expresó el presidente, algo que fue interpretado por muchos como una chicana que incluía a su vice, señalada por la Casa Rosada por manejar una agenda propia, por fuera del universo libertario.

Respeto a ese encuentro, el presidente de la Cámara Baja aseguró: “A mi no me molesta pero va en contra del rumbo del Gobierno. Nosotros vamos hacia el rumbo de la Libertad y en La Rioja hay un sistema de opresión sobre la población. Dista mucho de lo que quiere el gobierno para el país”, aseguró el presidente de la Cámara Baja.