“Le di opciones”: la explicación de Victoria Donda sobre el caso de su empleada doméstica

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, habló sobre los audios enviados a su exempleada doméstica y que derivaron en una causa en su contra por el presunto delito de defraudación contra la Administración Pública.

En una entrevista con ElDiarioAR, consultada sobre si volvería a ofrecerle un trabajo en el INADI a su exempleada, la funcionaria dijo: “Eh… a ver. Otra vez: yo no le ofrecí un trabajo, le di opciones. Hoy recibo currículums de muchas personas y los derivo a cada área para que los evalúe. A mí me llamó una señora con la que estoy agradecida y a la que conozco mucho, llorando, por un problema familiar y me dijo ‘no puedo ir más a trabajar’. Y yo le dije: ‘No hay problema, vos tenés derecho a esto, esto y esto, y podés seguir trabajando’. Es eso. El Potenciar es un plan que está en la web. Si das con los requisitos, entrás. No lo manejo yo. Vos me preguntás si volvería a hacer eso, no voy a decir ni sí ni no. Prefiero no contestar esa pregunta”.

Donda agregó: “Lo que hicieron los medios fue difundir el mensaje que yo mandé, no el mensaje que ella me mandó. Le dije ‘tenés muchas posibilidades: esta, esta y esta; no te angusties, si vos te querés jubilar te vas a poder jubilar; si te querés ir de acá vas a tener tu indemnización’. Hay que dejar claro que los derechos de los trabajadores son irrenunciables”.

Donda coincide con las palabras del presidente Alberto Fernández, que dijo que le quisieron “hacer daño” con la denuncia. “Cualquier persona que evalúe de dónde sale un abogado laboralista, que da charlas en embajadas, dos abogados penalistas que además se ofrecen a representar a personas en contra mío, dos peritos informáticos y un escribano, cualquiera que evalúe ese costo se da cuenta de que viene de algún lado. La verdad es que no quiero entrar en detalles porque es una causa que espero cerrar este año. Lo que pretendo también es demostrar que en una campaña de odio tan grande, si no tenés nada que esconder, te lo inventan. Me parece que también hay una parte de la sociedad que se tiene que dar cuenta de que los que estamos expuestos también nos exponemos a que nos inventen cosas”.

En otro tramo de la extensa entrevista, Donda se refirió a las reiteradas críticas que recibe por redes sociales desde que estalló el escándalo con su empleada Arminda Banda Oxa e hizo una comparación: “Antes los militares te tiraban los caballos encima. Te reprimían, te desaparecían, te asesinaban... Hoy te tiran un ejército de trolls en las redes. Son los mismos odiadores. No miro las redes sociales. Vivimos en un momento de postverdad en los que cualquier cosa que se dice en los medios o en las redes parece que es cierta. Y la verdad… Yo sobreviví a otras cosas...”.

El caso

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre por Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa. La mujer, de 62 años, de nacionalidad boliviana, trabajaba con Donda desde hacía 14 años. Le reclamó no haberla registrado durante todo el tiempo que duró la relación laboral.

“Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el Inadi”, le dijo Donda a Banda Oxa en uno de los mensajes que su exempleada presentó en la denuncia penal. En otro de los diálogos, escribió: “Si claro lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (…) renuncias porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.

