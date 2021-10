Leandro Santoro consideró “demencial” el daño al memorial a las víctimas de la pandemia

El primer candidato a diputado del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, calificó este lunes como “demencial” el ataque ocurrido al monumento a las víctimas de la pandemia en la Plaza de Mayo durante la Marcha por el Día de la Lealtad. “Es demencial que haya sucedido, que lo estemos discutiendo”, afirmó y agregó: “Hay un sector de la sociedad que está enferma”.

“A mí no se me hubiese ocurrido jamás hacer algo así”, señaló Santoro en declaraciones a A24. El postulante habló minutos después de que lo hiciera Pablo Musse, el padre de Solange, quien no pudo despedir a su hija por las restricciones. “No sé cómo hablarle al padre, está recaliente y tiene todo el derecho del mundo a estarlo”, consideró.

Santoro recalcó que, más allá del vandalismo contra el monumento, la marcha no se determina a partir de la agresión. “La gente no se convocó a la Plaza de Mayo a faltarle el respeto a los muertos de Covid-19″, enfatizó. El legislador señaló que en el contexto de la movilización, unas personas “en una movida injustificable, incomprensible, y de una manera insensible, que es lo que más preocupa, cometieron esta barbaridad”.

Al analizar la situación, Santoro sostuvo que a veces “se banaliza el drama” en el país y puso como ejemplo la disposición de bolsas mortuorias a principios de este año en la Casa Rosada. “Creo que es un horror suponer que una marcha como la de ayer se caracteriza por esto [la agresión al memorial], como sería un error decir que toda la oposición estaba de acuerdo con las bolsas mortuorias”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la sociedad tiene un problema. “Esto no tiene sesgo ideológico: en Argentina circulan discursos de odio que nos atraviesan a todos”, afirmó y agregó: “Estamos siendo muy tolerantes con el odio, hoy lo hablé en la DAIA. Parece que vale todo”, observó. Para Santoro, incluso las diferentes fuerzas políticas están atravesadas por discursos de odio, bronca e intolerancia. “Me preocupa la pasividad”, añadió.

Por otro lado, rechazó las críticas sobre la falta de pronunciamiento de Alberto Fernández contra el acto. “El primero que salió fue [Eduardo] “Wado” de Pedro, que es la voz política del Gobierno y esa declaración tiene una dirección política”, afirmó y añadió: “El ministro [del Interior] no va a salir a hacer declaraciones de esa naturaleza por las propias”.

En ese sentido, Santoro cruzó muchas críticas de la oposición hacia el Gobierno por lo ocurrido. “No podemos reducir un espacio político a esta barbaridad, como tampoco podríamos reducir a Juntos por el Cambio a las barbaridades que algunos de sus dirigentes dicen o cometen”, indicó. Así, consideró que no se puede asociar muchas de las opiniones de Fernando Iglesias, “que le trae dolores de cabeza a la oposición” con María Eugenia Vidal.

“La simplificación es enemiga de la inteligencia y es amiga de la discriminación y la violencia”, sostuvo Santoro, al tiempo que cuestionó los discursos que pregonan una división entre “buenos y malos” en el sistema político argentino.

De extracción radical, el legislador porteño recordó que Raúl Alfonsín hablaba de la presencia de “antinomias irreductibles” en la sociedad, y dijo que es necesario combatirlas, porque, de lo contrario, “culminan en conflictos violentos”.

En ese sentido, alertó sobre las declaraciones de varios dirigentes críticos del Gobierno. “Decir que de un lado está la República y del otro lado están las mafias es una exageración. Y lleva a que si una persona cree en ese discurso vea que el otro no es un adversario, sino un enemigo”, recalcó.