La indignación del padre de Solange tras escuchar a Daniel Gollan decir que la foto de Olivos no hubiera impactado tanto con “platita en el bolsillo”

Solange Musse murió sin poder recibir el último adiós de su padre, Pablo. Desde entonces, a él lo inunda el dolor, pero también la indignación y el enojo: sentimientos que brotaron después de que escuchó a Daniel Gollan decir que, “con un poco más de platita en el bolsillo”, la foto [de los festejos en Olivos] no hubiese “molestado” tanto. Después de que trascendieran estos dicho, el padre de Solange arremetió contundente: “Si piensan que se soluciona con plata, se pueden ir a la reputa madre que los parió”.

La polémica frase del candidato a diputado nacional por el Frente de Todos se produjo en una entrevista en la que analizó la derrota del oficialismo en las PASO y el posible impacto que el escándalo de Olivos pudo haber tenido en la elección. “Claro que las fotos molestaron a la gente. Ahora, una señora me dijo que no fue a votar ‘porque estamos mal’, alguien del grupo le preguntó si le molestó la foto y ella contestó: ‘La foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa’. Y eso es lo que valora la gente”.

En diálogo con Diego Leuco, para Radio Mitre, Pablo contó que intenta mantenerse alejado de las noticias de esta índole, y explicó: “Trato de no escuchar todo lo que dicen los impresentables del Gobierno porque cada frase y palabra que dicen es un revoltijo en el estómago y es volver a revivir todo”.

En ese sentido, le diría a Gollan que “se trata de humanidad y de sentido común, y que no es solamente la plata la que compra el voto”. Y reflexionó: “La plata no compra la dignidad, no compra al ser humano ni compra salud”.

En ese momento, apuntó contra “la hipocresía” del Gobierno y recordó la foto de Alberto Fernández con los Moyano, sin distanciamiento ni barbijo, en tiempos donde aún regían fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus. “El Presidente de la Nación almorzaba los domingos con quien quisiera”, cuestionó.

“Todos los velorios que hicieron multitudinarios, y nosotros con 4 o 5 personas. Es más, yo no sé si mi hija realmente estaba en el cajón. Esa es otra cosa que tengo en duda. Pedí que lo abran y por la pandemia no lo abrieron. La quería ver y no pude”, dijo con dolor. Y elevando el tono del descargo, lanzó: “Entonces, que esta gente me diga que con plata solucionan todo, se pueden ir bien a la reputa madre que los parió. La plata no te soluciona nada. Lo que sí soluciona es el sentido común y lo que no tienen ellos: moralidad. No les importamos un carajo”.

Solange murió en agosto de 2020, pero su padre la vio por última vez en marzo, antes de la pandemia. Cuando decidió viajar desde Neuquén porque el cáncer de su hija empeoraba, no pudo ingresar a Córdoba por las restricciones que regían entonces, y por eso, nunca pudo despedirse.