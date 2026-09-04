Leila Gianni: “Empezaron a aislar a Milei; tiene que volver a conectar con sus votantes”

Luego de que anunciara su decisión de renunciar a La Libertad Avanza (LLA), la concejala de La Matanza Leila Gianni sostuvo que a Javier Milei “lo han empezado a aislar” y que el Presidente debe “volver a conectar” con los argentinos, especialmente con sus votantes.

“La microeconomía no se activa”, evaluó en una entrevista con LA NACION, al tiempo que enumeró sus denuncias contra Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Buenos Aires, y sus dirigentes de confianza en La Matanza, el legislador bonaerense Luis Ontiveros y la concejala Lorena Ramos.

Gianni comunicó el miércoles su alejamiento del espacio libertario por diferencias con la gestión económica de Milei y apuntó contra Pareja. Advirtió que no estaba dispuesta a tolerar la “corrupción” o que la política se convierta en “un negocio personal”.

En diálogo con LA NACION, la concejala acusa a Pareja de “trabajar en connivencia” con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los caciques del peronismo bonaerense, y denuncia el supuesto armado de una feria ilegal en un predio nacional en Villa Celina que administra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). También cuenta que le envió un mensaje al Presidente para contarle los motivos de su alejamiento.

Leila Gianni junto a los Milei, en Villa Celina, durante la campaña de 2025 X - Leila Gianni

—¿Por qué renunció a LLA?

—LLA en La Matanza ha comenzado a ser cómplice y a trabajar en connivencia con el intendente Fernando Espinoza. No es la oposición, no representa a los vecinos y recorre los barrios únicamente en campaña electoral. Hay gente, como Ontiveros y Ramos, cuyo oficio es la política. Su trabajo es, cada dos años, fiscalizar para vender las escuelas a Espinoza, y con eso poder construirse su casita, cambiar su autito…

—¿Cómo funciona este presunto mecanismo?

—No mandan a los fiscales. Pasó en la elección [bonaerense] de septiembre [de 2025]: no había fiscales en colegios enteros. No hay quien controle y comienza la manipulación de las actas. O la [falta de] reposición de boletas.

Si hay foto, hay video. La cjal de Pareja Lorena Ramos vendiendo las boletas del 2023. pic.twitter.com/6dJ15tzFWw — Leila Gianni (@Leigianni) September 3, 2026

—¿Está denunciando fraude?

—Trabajan de la fiscalización. Ellos están queriendo instalar que me voy con Espinoza: que vayan a cualquier barrio, nadie los conoce, no trabajan. Ontiveros y Ramos le piden guita a los que trabajan en su estructura cuando son nombrados en cargos. La gota que rebalsó el vaso fue el descubrimiento respecto de un predio del AABE [Agencia de Administración de Bienes del Estado] en Villa Celina. De un día para otro sacaron a los niños que jugaban a la pelota del predio del Estado nacional. Espinoza comenzó a asfaltar, con el concejal [Enrique] Cayuqueo, y obviamente con la connivencia de Pareja.

QUÉ PASA SEBASTIAN PAREJA? ME METÍ DONDE NO DEBÍA?

Qué triste. Qué decepción ver que algunos de LLA, en La Matanza están más preocupados por el poder, el negocio y el curro que por los vecinos.

Yo me debo a la gente. A estar cerca, escuchar y defenderlos.

Voy a visibilizar y… pic.twitter.com/56FcAt6GqG — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

—¿Qué denuncia específicamente contra Pareja?

—En el predio de Celina todavía no instalaron a ningún feriante, porque los feriantes se dieron cuenta y les dijeron: “Ustedes nos van a cagar porque esto no está habilitado, el expediente es trucho. Nos van a meter, vamos a poner los 5000 dólares y después nos van a sacar y van a decir que somos inmigrantes ilegales”. Después, lo que hacen Ontiveros y Ramos de pedirle guita a la gente que nombran en cargos. O pedirle guita a la militancia para los micros de traslado cuando el espacio te daba la plata para los micros. Se quedaban con un vuelto.

—En su renuncia habló de “corrupción”. ¿Se refería a estas presuntas irregularidades?

—Es corrupción, ¿qué te parece si no?

—Por otro lado, también se alejó de LLA con críticas al modelo económico de Milei.

—Hay una realidad que no puedo desconocer: la microeconomía en los hogares de La Matanza no se activa. Hay muchos vecinos endeudados con billeteras virtuales y, lo peor, hay vecinos que le piden plata a los narcos para poder comer, poniendo como garantía su casa y su propia vida.

—¿Ve mucho endeudamiento en los barrios?

—Ayer, por ejemplo, en Rafael Castillo, los vecinos me mostraron dos facturas de luz: una de $500.000 y otra de $300.000. No saben cómo las van a pagar. No las pueden pagar si ganan $600.000 o $700.000. Lo que hizo Javier en sus primeros años de gestión fue impecable. Pero la microeconomía en los hogares no se está activando y el laburante no está percibiendo una mejora. Anteayer le mandé un mensaje a Javier, dándole las gracias de corazón y diciéndole que voy a terminar de cumplir con lo que le prometí: dar la lucha en La Matanza y hacer que vuelva a ser de los vecinos.

—¿Le respondió?

—No. Pero Javier necesitaba de personas como quien está hablando que le transmitieran cuál era la realidad que vivían ciertos argentinos. Lo han empezado a aislar. Le pasan cifras, números, estadísticas y no está recibiendo la información de cómo viven las personas.

Leila Gianni fue candidata de LLA en La Matanza en los comicios de 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

—¿Quién lo aísla?

—Diferentes asesores, dirigentes políticos que él tiene a su lado. No voy a entrar en detalle para decir quién sí y quién no, pero no le están contando parte de la realidad. Yo quiero dejar aclarado que mi objetivo es ir contra Espinoza, contra [la vicegobernadora bonaerense y exintendenta Verónica] Magario, contra todos aquellos que destruyeron La Matanza.

—¿Quiere ser candidata a intendenta el año que viene?

—Sí, por supuesto.

—¿Con qué espacio trabajará a partir de ahora?

—Hoy presenté en el Concejo Deliberante la conformación de mi monobloque que se llama Las Fuerzas del Pueblo [sus excompañeros de bancada Javier Ferreyra y Hernán Finocchiaro anunciaron la conformación del bloque de Pro].

Leila Gianni anunció la conformación del monobloque Las Fuerzas del Pueblo en el concejo deliberante de La Matanza X - Leila Gianni

—¿Tiene alguna referencia nacional?

—Es un bloque propio y me han contactado varios concejales y diputados de LLA que están observando la misma situación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

—¿A nivel nacional tendrá un líder?

—Mis líderes y a quienes me debo son los vecinos de La Matanza.

—¿Espera mantener el vínculo con Milei?

—Yo a Javier [le estaré] profundamente agradecida siempre. Pero no puede escuchar únicamente lo que le dicen ciertas personas.

—¿Ya no trabaja por su proyecto, por su reelección?

—El proyecto dejó de mirar a la gente. Cuando un dirigente político, un espacio, deja de escuchar a la gente, el proyecto comienza a desviarse. Javier tiene que volver a conectarse con aquellos argentinos que lo eligieron en 2023. Tiene que volver a mirarlos, a escucharlos, y volver a rugir como ese león que sabe ser.

—En su comunicado de renuncia sostuvo que el proyecto “no escucha al pueblo”.

—Desde las fuerzas del cielo no se puede comprender a la gente. Hay que estar con los pies en la tierra y hay que embarrarse, en lugar de estar legislando o creando proyectos en el Ejecutivo, en un escritorio, en una oficina con aire. Si estás muy arriba, estás en el cielo, no estás conectando con lo que pasa abajo y no vas a llegar nunca a ninguna solución.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

—¿Así ve hoy a LLA tanto a nivel nacional como provincial?

—Sí.

—Tras su anuncio también llamó a “dejar el teclado”.

—Por todos los trolls que mandan. Muchachos: ¿por qué no se van a embarrar? Dejen un poco el tecladito, dejen de agredir a la gente sin fundamento. Hagan, caminen, gestionen… pero muchos no duran ni una cuadra. Por ejemplo, el Gordo Leyes [el streamer Alejandro Sarubbi Benítez] diciendo: “Tiren una bomba en el conurbano”. Ahí te das cuenta la falta de empatía y la distancia que tienen con los barrios, con la gente laburante.