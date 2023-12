escuchar

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, fue consultada este jueves sobre los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, en materia de transporte y tarifas de servicios públicos. Durante una entrevista radial, Lemoine remarcó que “el shock es inevitable”, le puso precio al boleto de colectivo y habló de “renegociación de contratos” con las empresas prestadoras de servicios públicos. “La gente sabe que esto era un tren que venía a toda velocidad”, se justificó.

Durante su paso por CNN Radio, Lemoine dijo entender “la preocupación de la gente” frente a las medidas de emergencia que el titular del Palacio de Hacienda comunicó el pasado martes. Sin embargo, insistió en que es consecuencia de “una campaña del miedo” que fue “muy efectiva”.

“Te decían que no ibas a poder pagar el boleto de colectivo, que no ibas a poder comer. Te preguntaba qué iba a pasar con los jubilados y si iban a recibir alguna asistencia”, rememoró. Y comparó la situación actual con la cuarentena dispuesta por Alberto Fernández ante la pandemia de Covid: “Recuerden que en 2020, no podíamos viajar, salir o buscar un médico. Estuvimos un año encerrados. Nos destruyeron sin necesidad por torpeza política. No había protocolos”.

Establecido el paralelismo, la también vicepresidenta del partido libertario volvió sobre el paquete de medidas económicas que impulsará el Ejecutivo y habló de una reacción “favorable” por parte de la sociedad: “Como están las cosas, la temperatura social debería estar hirviendo. Yo le pregunto a la gente cómo se siente con lo que está pasando y me dicen que están asustados pero saben que las cosas van a ser difíciles. Nosotros les dijimos que esto iba a ser así”.

Nacho Girón entrevista mano a mano a la Diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine en la Mañana de CNN. Escuchá en vivo todas las noticias de Argentina y el mundo. @nachogiron https://t.co/SeaoLLo9k6 — CNN Argentina (@CNNArgentina) December 14, 2023

“La gente sabe que esto era un tren que venía a toda velocidad”, insistió una vez más para, luego, hablar de shock: “Teníamos que tomar medidas para frenar ese tren. Uno toma esas medidas de shock para evitar una situación de mayor gravedad. Habrá que bancarse tiempos difíciles como ha pasado en muchas ocasiones”.

En los últimos tramos de la entrevista, Lemoine habló de dos ámbitos específicos alcanzados por las reformas impulsadas por Caputo: transporte y servicios públicos.

“¿Cuánto está un colectivo en el interior? $300. En la ciudad de Buenos Aires, el boleto se paga $60 mientras que un solo caramelo sale alrededor de $70. La gente está dispuesta a pagar el boleto de colectivo a un valor de $250” , aseguró la diputada de LLA en materia de quita de subsidios.

Y respecto de los incrementos en tarifas de luz, gas y agua, anticipó: “Si vos a una empresa le decís ‘sí, aumenten el precios’, es obvio que le vas a dar al usuario facilidades de pago. Vuelvo sobre lo mismo. El shock es necesario. La recuperación va a ser gradual. No vamos a perseguir a la gente para que pague ya” .

“Recuerden también que Javier explicó que va a haber renegociación de contratos con las empresas”, cerró.

LA NACION