Liberales: José Luis Espert marcó dos diferencias con Javier Milei en el último tramo de la campaña

Con expectativas de llegar a la Cámara de Diputados y de crear allí un bloque liberal, los candidatos José Luis Espert y Javier Milei -que compiten en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, respectivamente- se muestran en sintonía tanto por su origen ideológico como por posturas al respecto de la economía que expresaron durante la campaña. Pero no todas son coincidencias y, esta mañana, el aspirante a lesgilador bonaerense marcó dos diferencias con el economista que competirá en territorio porteño.

Pese a que Espert aseguró hoy que la relación con Milei es “excelente”, no se los vio en recorridas juntos en el último tiempo como sí lo hicieron a comienzos de año, cuando ambos decidieron encabezar listas para estos comicios.

Una de las diferencias que el bonaerense marcó son su colega fue por la vacunación contra el Covid-19. “ Yo me vacuné y tengo el carnetcito ya ”, dijo Espert en Radio Con Vos, donde admitió que no está de acuerdo con Milei, quien confesó en el debate de postulantes que no está vacunado porque “no todas las vacunas están bien probadas”.

Espert incluso había publicado un video en junio cuando se inoculó, con un mensaje dirigido al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Ya vacunado en la Cuba de Kicillof. Gracias mis queridos contribuyentes que han permitido que el comunista Kicillof haya comprado la vacuna y me la hayan puesto”, dijo en ese entonces.

Ya vacunado en la Cuba de Kicillof. Mil gracias a los laburantes que se rompen a culo a diario laburando a lo bestia para pagar los impuestos que permitieron comprar la vacuna que me pusieron. pic.twitter.com/QHszZWvyTo — Jose Luis Espert (@jlespert) June 24, 2021

Asimismo Espert disintió con Milei en el plano de la política internacional. Mientras que el candidato porteño que pretende quedarse con el segundo lugar en la Capital aseguró que rompería lazos con China porque “no haría transacciones con comunistas”, Espert se diferenció.

“Yo haría tratados de libre comercio con todo el mundo. Primero con Estados Unidos, Europa y China, en paralelo con los tres . Hay que comerciar con todo el mundo. Si Chile, la elite del libre cambio, ha firmado tratados de comercio con China, no veo ningún inconveniente en hacerlo”, destacó el hombre que es secundado en la lista por Carolina Píparo.

No obstante, Espert dejó en claro que estas discrepancias no afectan la valoración que tiene sobre Milei. “Como buenos liberales respetamos el proyecto del otro”, sostuvo.