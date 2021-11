El consejo de Diego Lagomarsino: “Si te piden un arma, no la prestes ni aunque sea tu jefe”

El perito informático Diego Lagomarsino reconoció que su vida consiste “24 horas al día de pensar en Alberto Nisman”, y lanzó: “Descontando las horas que duermo, que creo que ahí me desconecto, pero no hay un minuto en mi vida que no pienso en eso, y en lo que generó en mí, en mi familia y en la sociedad. Es complicado vivir así”.

Procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal en 2015, el excolaborador de Nisman estuvo en el ciclo de entrevistas El método Rebord, e ironizó: “Si te piden un arma, no la prestes. No hagas esa boludez, ni aunque sea tu jefe el que te lo pide”. Luego contó el caso de un hombre que “le pidió a su primo una escopeta para ir a cazar patos, pero se pegó un tiro”. Y continuó el relato: “Por lo menos, se encontró una carta donde esta persona decía: ‘Mi primo no tuvo nada que ver, yo lo engañé’. En el caso Nisman, no sabemos si hubo una carta y alguien se la llevó”.

Además, aclaró: “Yo no fui el primero al que llamó Alberto Nisman para pedirle un arma”. Según el relato de Lagomarsino, Nisman le pidió el arma para cuidar a las hijas, y el tenía una que había utilizado por última vez en 2002 para hacer tiro. “El arma estaba tirada en una caja, condenada a ser óxido”, señaló. Y consultado sobre si le dio miedo darle el arma, subrayó: “No le estaba dando un arma a un chorro de bancos, era un fiscal que acabada de denunciar a una presidenta. Obviamente que le estaba dando un arma y no un osito Teddy, entonces sí mi único miedo era que lastime a alguien, pero dije: ‘Se hará cargo’”.

Para Lagomarsino, era lógico que se quisiera proteger. Entonces, recordó: “Hay que ir al contexto. Acababa de denunciar a una presidenta en ejercicio y le iban a ir con los tapones de punta”. Tras ello contó que, en una ocasión, le mostró el documento que estaba preparando para la causa AMIA y le dijo: “Con esto, me llevo puesta a Cristina [Kirchner]”.

El perito contó que, cuando se enteró de la muerte del fiscal, “se volvió loco”, y agregó: “En ese momento, mi mujer se enteró que le di un arma”.

“De lo que cobraba, la mitad se la tenía que devolver”

Durante la entrevista, Lagomarsino describió cómo era trabajar con él: “Era un tipo insoportable a nivel laboral porque te insumía muchos recursos, mentales y de tiempo. Hasta por las cuestiones más estúpidas, requería una atención full time para él, y era muy difícil decirle que no”. De esta manera, este técnico informático contó que, por el modo en que se vinculaban, “a Alberto no lo trataba de cliente, sino de jefe”. Y señaló que, con el tiempo, se convirtió en “el asistente personal en informática del fiscal de la UFI-Amia”.

“El primer día que hablamos de la relación laboral hablamos del 50 por ciento de devolución del sueldo. De lo que cobraba, la mitad se la tenía que devolver”, contó. Y explicó: “Cobraba el quinto día hábil del mes, descontaba los impuestos que tenía que pagar y, de lo que quedaba, la mitad se la ponía en un sobre y se la llevaba”.