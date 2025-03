Liberan el acceso a un predio que estuvo ocupado por una comunidad mapuche, pero denuncian intromisión

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que el gobierno rionegrino informara que la policía liberó un camino vecinal municipal que permite el acceso a un predio que estuvo ocupado por una comunidad mapuche hasta el jueves pasado, desde la lof Buenuleo denunciaron que los efectivos policiales ingresaron ilegalmente en su territorio.

El operativo policial se realizó al pie del cerro Ventana, en las afueras de Bariloche, y estuvo encabezado por la fiscal jefa Betiana Cendón. “ Se liberó el camino de ingreso, quitando una tranquera que la comunidad mapuche Buenuleo había instalado en el lugar. De esta manera, quien tiene posesión efectiva de las tierras en cuestión ya puede ingresar a las mismas”, informaron desde el Gobierno de Río Negro.

Las autoridades agregaron que los efectivos de la Policía de Río Negro actuaron como asistente del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la liberación de la vía “en virtud de una constatación por parte del Municipio de San Carlos de Bariloche respecto que el camino que fue liberado es de carácter municipal y se encuentra dentro del ejido municipal”.

Se informó además que la comuna no autorizó la instalación de ninguna tranquera. Según la versión oficial, con la ayuda de maquinaria municipal, se retiró la tranquera que imposibilitaba el paso por el camino vecinal.

Desalojo del acceso a un terreno que estuvo tomado por los mapuches

Sin embargo, desde la comunidad Buenuleo advirtieron que el operativo se realizó sin orden judicial. “La fiscal Betiana Cendón viola la propiedad comunitaria de la lof Buenuleo para ingresar a las 90 hectáreas que quieren entregarle al estafador Friedrich. Bajo el argumento de un camino ‘vecinal’ que no existe, la fiscal se atribuye potestades que no tiene y bajo ese argumento utiliza un camino interno de uso tradicional que la comunidad utiliza para llegar a la zona de recolección de leña, de recolección de lawen [medicina] y de pesca. No existe ningún camino vecinal, es un camino interno de uso tradicional que ha utilizado siempre la comunidad Buenuleo y ha sido relevado en el marco del cumplimiento de la ley 26160″, indicaron en un comunicado.

Y añadieron: “La violencia, el autoritarismo y el racismo que ejerce la Fiscal Cendón violando los Derechos Humanos, las Reglas de Brasilia, el Pacto San José de Costa Rica, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional es pasible de ser denunciada penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública”.

Hace una semana, la Policía de Río Negro desalojó un predio de 92 hectáreas que estaba ocupado por la comunidad Buenuleo desde 2019. A fines de mayo de 2024, cinco integrantes de esa comunidad fueron declarados responsables de usurpación. El desalojo se concretó la semana pasada.

El conflicto en el lugar conocido como “Pampa de Buenuleo” comenzó en 2019 tras una denuncia de Emilio Friedrich, quien se presentó como titular del lote. El hombre, que había construído una casa en ese predio, no tiene un título de propiedad sino un boleto de compraventa. De todos modos, para el Tribunal de Juicio de Bariloche, se probó que “aprovechando la ausencia de los cuidadores de la vivienda existente en el interior del inmueble, ingresaron en un caso por un camino principal y el resto por caminos y senderos internos no destinados a ser normalmente utilizados para el tránsito habitual a un inmueble, despojando de la posesión de la finca a quienes hasta ese momento la usufructuaban”.

Para el Tribunal quedó “fuera de discusión” que la comunidad indígena Buenuleo “ha ejercido una posesión tradicional sobre parcelas de tierra comprendidas en el denominado lote pastoril 127″ (que linda con el predio en conflicto), pero advirtió que “resulta contundente la información ventilada en debate que acredita que el señor Antonio Buenuleo -como titular registral de ese lote- realizó mediante boleto privado la venta de esas 92 hectáreas al señor Claudio Thieck” y que este último se las vendió “al señor Friedrich en el año 2009″.

Más allá de la condena por usurpación y el posterior desalojo, desde la comunidad Buenuleo insistieron en que el camino que fue liberado ayer no corresponde al municipio de Bariloche sino al Parque Nacional Nahuel Huapi. Por su parte, la fiscal Cendón afirmó que no se requería orden judicial para concretar el operativo de ayer: “Se realizó la restitución de la propiedad a los querellantes. Se acreditó a través de un escrito de la municipalidad que el camino cuestionado en un intento anterior es municipal. Los caminos no pueden estar obstruidos, es el único camino de acceso [al predio desalojado recientemente] y en función de eso se retiró la tranquera y se produjo la entrega de la propiedad a quienes debíamos entregarla”.

Del operativo que permitió liberar el camino que comunica la ruta 40 con el predio de 90 hectáreas que fue eje de conflicto participaron también integrantes del Grupo COER, así como representantes del Ministerio Público Fiscal y del municipio de San Carlos de Bariloche.

Paz García Pastormerlo Por