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$LIBRA: Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que ordenó la Justicia

El lobista solicitó mediante un escrito que se realice una auditoría y un “contraperitaje” a cargo de un organismo distinto a la Datip

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Qué quiere decir “gedear”, la palabra que se repite en los audios de Mauricio Gaspar Novelli
Qué quiere decir “gedear”, la palabra que se repite en los audios de Mauricio Gaspar Novelli

Mauricio Gaspar Novelli, el lobista que relacionó a Javier Milei con los creadores de la criptomoneda $LIBRA, pidió mediante un escrito la nulidad del peritaje a su teléfono celular que ordenó el fiscal Eduardo Taiano y que derivó en numerosas relevaciones del caso en el que se investiga una presunta mega estafa.

A través de un escrito de casi 40 páginas, Novelli solicita “la nulidad absoluta” de la pericia realizada por los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Pide, además, que se realice una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a Datip.

El registro de las llamadas y mensajes del celular de Novelli revelaron contradicciones en las explicaciones públicas que había dado Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal permitió una reconstrucción de los diálogos entre Novelli, el Presidente y Karina Milei en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política.

La presentación por escrito de Novelli se realizó a través de su abogado defensor, Daniel Rubinovich.

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