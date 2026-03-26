$LIBRA: Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que ordenó la Justicia
El lobista solicitó mediante un escrito que se realice una auditoría y un “contraperitaje” a cargo de un organismo distinto a la Datip
- 2 minutos de lectura'
Mauricio Gaspar Novelli, el lobista que relacionó a Javier Milei con los creadores de la criptomoneda $LIBRA, pidió mediante un escrito la nulidad del peritaje a su teléfono celular que ordenó el fiscal Eduardo Taiano y que derivó en numerosas relevaciones del caso en el que se investiga una presunta mega estafa.
A través de un escrito de casi 40 páginas, Novelli solicita “la nulidad absoluta” de la pericia realizada por los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Pide, además, que se realice una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a Datip.
El registro de las llamadas y mensajes del celular de Novelli revelaron contradicciones en las explicaciones públicas que había dado Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal permitió una reconstrucción de los diálogos entre Novelli, el Presidente y Karina Milei en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política.
La presentación por escrito de Novelli se realizó a través de su abogado defensor, Daniel Rubinovich.
Noticia en desarrollo
Noticia en desarrollo
- 1
Las frases más fuertes de Adorni en la conferencia de prensa: “Con mi plata hago lo que quiero”
- 2
El fuerte cruce entre Malena Galmarini y Lilia Lemoine por un proyecto para cambiarle el nombre al Día de la Memoria
- 3
La Cámpora hizo del pedido de liberación de Cristina Kirchner su consigna central del 24 de marzo
- 4
El fiscal Luciani pidió advertir a Cristina Kirchner por la marcha en la puerta de su casa el 24 de marzo