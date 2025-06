Lilia Lemoine fue “consagrada” en Las Fuerzas del Cielo, el grupo que comandan Caputo y el Gordo Dan

Las Fuerzas del Cielo, la vertiente libertaria que en las sombras comanda el asesor presidencial Santiago Caputo, le dio la bienvenida a sus filas a la diputada nacional Lilia Lemoine. En una especie de “consagración”, según ellos mismos dijeron, que se hizo en medio de un acto en la provincia de Buenos Aires, unificaron a esa rama del oficialismo a la legisladora bien cercana a Javier Milei y a su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

Estos libertarios en su momento se presentaron como “la guardia pretoriana” y “el brazo armado” del Presidente, y causaron tanto escándalo que tuvieron que decir que el arma a la que se referían era el celular, ya que en su tropa confluye el ejército de tuiteros que agitan la versión oficial. Como caras visibles, ostentan la del propagandista libertario Daniel Parisini (conocido en redes como Gordo Dan); el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; el diputado nacional Santiago Santurio; y el diputado provincial Agustín Romo, entre otros.

El viernes por la noche, la agrupación que utiliza carteles verticales con simbología romana en colores bordó y amarillo, y que busca avanzar en territorio bonaerense entre ciertas fricciones con Sebastián Pareja, el armador oficial de la hermana del Presidente, tuvo su acto en Bahía Blanca.

El encuentro empezó después de las 19 y se hizo en una sede que La Libertad Avanza tiene en esa ciudad. Desembarcaron allá Romo, Sotelo, Santurio y también Lucas Luna, conocido en redes como Sagaz Luna, quien fue el encargado del “bautismo” oficial para Lemoine. Además de su militancia en redes, Luna fue introducido por el Gobierno como director de Intercargo.

En imágenes que después plasmaron en redes sociales tanto ellos como sus seguidores se vio el momento en que Lemoine ingresó formalmente al espacio. “Momento exacto en el que el agente de asuntos importantes, Sagaz Luna, consagra a Lilia Lemoine con el pin de las Fuerzas del Cielo”, escribió el militante mileísta David Urbani, quien compartió la foto de Luna agarrado de la mano de Lemoine.

La teoria de que SOLAMENTE HAY FOTOS MALAS mias cobra fuerza. El tipo menos fotogénico del pais. https://t.co/AZy3LSq8vr — Sagaz (@SagazLuna) June 14, 2025

Romo, por su parte, escribió: “Tremendo acto de Las Fuerzas del Cielo en Bahía Blanca. Lleno de militantes de La Libertad Avanza y con la sorpresa de que la diputada Lilia Lemoine, que llegó para el final y recibió su bienvenida a las Fuerzas del Cielo con el glorioso pin”.

Ese pin es la cruz orlada del pintor Benjamín Solari Parravicini, adorado por Caputo y conocido por sus dibujos de estilo profético como el “Nostradamus argentino”, que también es el logo de la agrupación.

Tremendo acto de @FuerzasDelCielo en Bahía Blanca. Lleno de militantes de LA LIBERTAD AVANZA y con la sorpresa de la Diputada @lilialemoine que llego para el final y recibió su bienvenida a Las Fuerzas Del Cielo con el glorioso pin. pic.twitter.com/iEqB75F52R — Agustín Romo (@agustinromm) June 14, 2025

“Hoy [por el viernes] en Bahía Blanca recibí mi pin oficial de Las Fuerzas del Cielo”, se entusiasmó Lemoine, que fue recibida también en la cuenta de la propia vertiente. “Bienvenida Lilia Lemoine a las Fuerzas del Cielo”, indicaron en una foto donde se la ve a la diputada rodeada por Santurio, Sotelo, Luna, Romo y el referente en Bahía Blanca, Felipe Ferrandez.

Hoy en Bahía Blanca recibí mi pin oficial de Las Fuerzas del Cielo.

🫡 pic.twitter.com/UhtP1JGuf5 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 14, 2025

Bienvenida @lilialemoine a las Fuerzas del Cielo. pic.twitter.com/4MRaqztkOm — Las Fuerzas del Cielo (@FuerzasDelCielo) June 14, 2025

No fue solo eso. También postearon en la cuenta oficial una foto de los dirigentes mileístas junto a los militantes que los fueron a acompañar. “Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”, escribieron y el Gordo Dan, que no estuvo presente en el acto, se subió a eso. “La guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Aquellos que están dispuestos a defender con sus propias vidas la sagrada causa de la libertad argentina. Seremos millones”, dijo el conductor del streaming ultraoficialista Carajo, que orbita en la Casa Rosada sin tener cargo oficial y a quien el Presidente le dio una entrevista de más de tres horas hace poco.

La guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Aquellos que están dispuestos a defender con sus propias vidas La Sagrada Causa De La Libertad Argentina. Seremos millones. https://t.co/c2RCZaM9Tz — DAN (@GordoDan_) June 14, 2025

No faltó tampoco momento en Bahía Blanca para la canción que el Gordo Dan canta en su programa y que es como un “himno” de esta vertiente. “Es exactamente lo que voté. Hubieras ganado las elecciones, abrazo. Me chupa la pija la opinión de los kukas, es exactamente lo que voté”, cantaron los militantes junto a los funcionarios.

POGO

ME CHUPA LA PI 🤚🏻🫱🏻 JA pic.twitter.com/mxxdxdC2xA — David Urbani (@davidurbani1) June 14, 2025