Las predicciones de Benjamín Solari Parravicini, el “Nostradamus argentino” cuya sobrina nieta se reunió con Santiago Caputo

La figura del enigmático artista argentino Benjamín Solari Parravicini, conocido por sus dibujos de estilo profético como el “Nostradamus argentino”, vuelve a estar asociada al Gobierno después que el asesor más cercano al Presidente, Santiago Caputo, se reuniera en la Casa Rosada con su sobrina nieta.

Pintor premiado en el extranjero, Parravicini adujo poder hablar con seres místicos como duendes, hadas y ángeles, a la vez que aseguró haber sido abducido por alienígenas desde un banco en la Avenida 9 de Julio. Influido por el contacto que decía tener con un monje franciscano del siglo XV, entraba en estado de trance para crear obras que llamó “psicografías”: dibujos de trazos simples pero significados crípticos que se conjugan con textos de similares características.

Durante su vida, pero sobre todo después de su muerte en 1974, sus seguidores han conectado estas predicciones a eventos históricos posteriores a su escritura, como el atentado a las Torres Gemelas. La relación de una psicografía —“La libertad de Norte América perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces”— con la tragedia del 11 de septiembre de 2001 lo hizo más conocido en el mundo y entonces surgió la asociación con el vidente francés Michel de Nostradamus (1503-1566).

La figura de Benjamín Solari Parravicini está muy presente en el entorno e imaginario de Javier Milei, que ya se había reunido con su sobrina nieta en marzo del año pasado. En aquel entonces, Marcela Podestá Costa, la pariente del artista, le regaló una Cruz Orlada, —símbolo espiritual diseñado por Parravicini— de 12 centímetros hecha especialmente para el encuentro por un platero de San Antonio de Areco, Martín Pastori.

Ahora, el encuentro se reprodujo con su asesor más cercano, a quien Podestá Costa llegó con un reclamo vinculado a la memoria de su tío abuelo y este mismo símbolo.

Qué significa la Cruz Orlada, el motivo del encuentro entre Santiago Caputo y la sobrina nieta de Solari Parravicini

“Recién en Casa Rosada con Santi Caputo hablando de la Cruz Orlada, de Benjamín Solari Parravicini, y varios temas más. Fue muy lindo conocerte, me encantaron nuestras dos horas de charla. Muchas gracias por la invitación!!”, escribió Podestá Costa en el posteo en la red social X que dio a conocer el encuentro en la Casa Rosada.

El texto acompañaba una fotografía de ella y Caputo tomándose una selfie delante de una reproducción de una de las psicografías más conocidas de Parravicini: la del Hombre Gris, que hizo tres años antes de morir. “La Argentina tendrá su ‘revolución francesa’ en triunfo, puede ver sangre en las calles, si no ve el instante del ‘hombre gris’”, dejó dicho en la que sería su mención final sobre este misterioso personaje, de quien ya había escrito décadas antes, en 1934: “Nuevo sol. Nueva luna. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán. No serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a hacer y éste será. Él será un hombre gris”.

Desde entonces, distintos presidentes han creído ver en su propia figura la clave del Hombre Gris. La profecía tiene especial peso en el asesor de Javier Milei que forma parte del “Triángulo de Hierro”, junto al mandatario y su hermana Karina Milei: además de la reproducción de la psicografía en la sede del Poder Ejecutivo, Caputo lleva el dibujo de 1971 tatuado en la espalda.

La misma visita de Podestá Costa estuvo asociada con el uso que el espacio libertario hace de las creaciones de Parravicini: la mujer llegó con un reclamo acerca del uso de la Cruz Orlada como el símbolo de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación libertaria liderada por Caputo que se presenta como “la guardia” del primer mandatario. Durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el pasado 1° de marzo, se vio cómo un pin de la Cruz Orlada adornaba las solapas de Caputo y otros militantes del espacio, entre los que están el influencer Daniel “Gordo Dan” Parisini, el diputado provincial bonaerense Agustín Romo, el Secretario de Culto Nahuel Sotelo y el director titular de Intercargo, Lucas Sagaz.

Según Podestá, el Presidente se enteró de que ella estaba bastante “disgustada” con el uso partidario del emblema, y le pidió a Caputo que la llame para conversar. “Llegamos a un acuerdo, y es que la cruz no se va a usar más como amuleto. Una noche, el ángel de la guarda de Benjamín Solari Parravicini, que era fray José de Aragón, le dijo que la dibujara y así lo hizo. Esa cruz se usa para el bien. Yo se la regalo a todo el mundo. No me gusta que se identifique con un partido político, con ninguno. Me parece bárbaro que la usen, con respeto”, dijo la mujer acerca del significado de este símbolo.

La Cruz Orlada que la sobrina nieta de Solari Parravicini le regaló al presidente Milei el año pasado; esta semana, la pariente del artista le pidió al asesor presidencial Santiago Caputo que su agrupación "Las Fuerzas del Cielo" deje de usar este símbolo como insignia partidaria

Las profecías más conocidas de Benjamín Solari Parravicini

Nacido en Vicente López el 8 de agosto de 1898, Parravicini realizó “psicografías” entre la década del 30 y la del 70, por lo que su obra cuenta con gran cantidad de predicciones.

Entre las más polémicas están las profecías que adjudicó a la política argentina. Además de las ya mencionadas que giran alrededor del “Hombre Gris”, en 1939 escribió sobre las consecuencias de una división entre dos bandos: “La Argentina despedazada, partida en dos ideas levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio. La oración vencerá”. En otro pictograma, asegura: “La ‘clase media’ salva a la Argentina. Su triunfo será en el mundo”.

Una de las psicografías de Parravicini sobre la Argentina

El artista también predijo con más de tres décadas de anticipación que los humanos conquistarían el espacio. “¡Hombres voladores en la era del 60 al 70!”, vaticinó en 1938 sobre el alunizaje producido en 1969. En otra profecía del mismo año, acertó que el primer ser en abandonar la atmósfera sería un perro, lo que se cumplió en 1957 cuando la perra Laika se convertiría en el primer ser vivo terrestre en orbitar nuestro planeta a bordo de la nave soviética Sputnik 2. “El can será el primer volador”, había redactado Parravicini.

La psicografía de Parravicini en la que muchos creen ver una predicción del viaje espacial de la perra Laika, la primera en orbitar la tierra Parravicini

En otra psicografía, Parravicini dio su visión de lo que para muchos fue la revolución cubana comandada por Fidel Castro. “Cabeza barbuda, que parecerá santa, más no lo será y encenderá las Antillas”, manifestó.

Para muchos, Parravicini anticipó la revolución cubana y la llegada de Fidel Castro Parravicini

Otra de sus predicciones fue relacionada con el asesinato de John F. Kennedy. “Un golfer americano gobierna y le matan joven”, escribió Parravicini en 1938. Un cuarto de siglo después, el 22 de noviembre de 1963, el carismático líder demócrata, golfista ávido en sus descansos del Salón Oval, era asesinado en la ciudad texana de Dallas.

Otra predicción de Parravicini sobre un golfista americano que gobierna y es asesinado fue relacionada con el magnicidio de John F. Kennedy Parravicini

Para muchos, el último gran acierto de Parravicini fue sobre la pandemia de coronavirus. El artista dibujó, en 1935, un pictograma en que se ve la cabeza de un hombre de aspecto oriental que en su frente tiene una circunferencia que se asemeja al virus visto por un microscopio. Además, en el rostro se insinúa una máscara de oxigeno. “Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste”, expresó el artista.

Ya en este siglo, muchos creyeron ver otro acierto de Parravicini referido a la pandemia de Covid-19 Parravicini