Lilia Lemoine y Celeste Ponce se pelearon en el Congreso con Marcela Pagano y Rocío Bonacci

Un insólito episodio se vivió esta tarde en pleno debate parlamentario en la Cámara baja, tras la votación por la ratificación de autoridades de la Comisión de Juicio Político, que actualmente preside Marcela Pagano. Las legisladoras libertarias Lilia Lemoine y Celeste Ponce increparon a la experiodista y a Rocío Bonacci por no haber abandonado sus bancas y las acusaron de querer dar quórum a una iniciativa que promovió Unión por la Patria para sacarle las facultades delegadas al presidente Javier Milei.

“Les saqué una foto porque le daban quórum al kirchnerismo, y ahí Pagano me empezó a insultar, así que la grabé”, explicó Lemoine a LA NACION sobre la tensa secuencia en Diputados. “[Rocío] Bonacci me tiró agua en la cara y me fui”, agregó luego la diputada libertaria quien ya ha expuesto en más de una oportunidad sus diferencias con Pagano.

En esta oportunidad, el hecho ocurrió cuando Lemoine le achacó a Pagano haber querido dado darle quórum al kirchnerismo, lo que desató una reacción inmediata de su par dentro de La Libertad Avanza que replicó con un insultó “¿Qué te pasa forra?”, cuestionó. Tras ello, Celeste Ponce que se encontraba al lado de Pagano, les tiro un vaso de agua a las otras dos diputadas libertarias.

“¿Cómo vas a tirar agua Bonacci? No den quórum, entraron gracias a Javier”, le enrostró Ponce a Bonacci, en medio de los incidentes que se suscitaron en la Cámara baja durante el debate que aprobó el emplazamiento a comisión de una serie de proyectos para investigar el caso Libra.

CONGRESO

Sin embargo, la tensión comenzó a escalar cuando por iniciativa del presidente de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se intentó avanzar con las ratificación de las autoridades de la comisión de juicio político que preside Marcela Pagano, si bien para el oficialismo se encuentra actualmente acéfala.

“Quiere ser presidente de facto de la comisión. Así de desesperada está”, acusó Lemoine en diálogo con este medio a Pagano por haber permanecido en su banca. Minutos después la fue la propia Pagano quien optó por contestarle a la diputada a través de un posteo de X,

Los que traicionan al presidente son los que roban en su nombre. Como yo no soy ladrona no temo a nada ni a nadie. Y que se atengan a las consecuencias los corruptos. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 12, 2025

“No tengo miedo, me debo a mi banca. No van a impedir que cumpla con la defensa de las instituciones. Me cueste lo que me cueste voy a defender la institucionalidad parlamentaria. U na cosa es el debate de ideas y otra muy distinta la violencia para impedir el funcionamiento de un poder de la Constitución Nacional”, sentenció Pagano.

El hecho se produjo luego que la diputada Victoria Tolosa Paz pidiera una moción de orden para quitarle las facultadas delegadas al Presidente y justo contaba con la presencia en el recinto de las libertarias Rocío Bonacci, Pagano y Zago, quienes se encontraban en sus bancas a la espera de la ratificación de autoridades de la Comisión de Juicio Político, que se votaría después.

Tal como publicó LA NACION, en paralelo a este episodio el diputado libertario Lisandro Almirón fue a increpar a Zago por haber apoyado el emplazamiento para impulsar la creación de la comisión investigadora el caso Libra. Pero algunos minutos después, cuando se estaba por votar la “normalización” del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político con Pagano como titular, Zago y Almirón se cruzaron físicamente. Almirón responde al titular de la Cámara, Martín Menem, quien no quiere a Pagano en esa comisión.

LA NACION