Lionel Messi y el dato detrás de la foto trunca con Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández dijo este lunes que no fue al predio de Ezeiza a recibir a la Selección campeona de la Copa América porque él no hace “política” con el fútbol. Pero la realidad detrás de la foto trunca del Presidente con el plantel de Lionel Messi podría ser otra.

Según reveló Carlos Pagni en Odisea Argentina, emitido por LN+, el futbolista estaría enojado con el mandatario por los respiradores que donó a la ciudad de Rosario, donde nació, que están varados hace meses en el aeropuerto local.

En su editorial, el periodista comentó que Fernández “intentó” celebrar el triunfo de Argentina frente a Brasil, pero no lo logró. “Se comenta que estaba listo el helicóptero en Olivos para llevarlo al predio de la AFA en Ezeiza. No pudo ser”, comenzó el conductor.

“Unos dicen que se negaron los jugadores, resentidos por la cantidad de tiempo que no pudieron ver a su familias. No querían verlo”, dijo, y preguntó: ¿Puede haber un malestar también de Messi que donó unos respiradores que la Aduana no permitió ingresar? Es un signo de interrogación que hay en el ambiente del fútbol cuando intentan explicarse por qué el Presidente no pudo sacarse la foto soñada con la Selección”.

La Fundación Messi donó 32 ventiladores mecánicos a Rosario por la pandemia de coronavirus y están varados en el depósito del aeropuerto desde el 8 de agosto pasado, a la espera de la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para poder ser distribuidos y usados en los hospitales de esta ciudad.

A través de un comunicado oficial, la Anmat expresó que dichos respiradores “no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”.

“Se aclara que la ANMAT no autorizó el ingreso de los productos denominados BALON RESUCITADOR AUTOMATIZADO MECANIZADO (mencionados como “respiradores”), que fueran donados por la Fundación Messi a la Municipalidad de Rosario, por no presentar ante esta Administración Nacional la documentación necesaria para la autorización de ingreso de la donación. Los mismos son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”, detalló el texto publicado en la página oficial del Gobierno.

Además, la entidad estatal afirmó que en agosto, cuando la donación arribó a Rosario, “se indicó la documentación faltante y, desde ese momento, no se ha recibido ninguna nueva información”.

