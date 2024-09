Lisandro Catalán: “Los sistemas de alianzas o acuerdos no son trasladables a todos los temas”

Escuchar

Lisandro Catalán, tucumano de 52 años y vicejefe de Gabinete, luce satisfecho tras la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP) que el oficialismo logró en el Senado de la Nación. La iniciativa, detrás de la que Catalán trabajó activamente, estará vigente para las elecciones de medio término de 2025, en un salto en materia electoral, que el Gobierno aún espera completar con otras propuestas.

Hombre de extrema confianza del jefe de ministros, Guillermo Francos, Catalán es también una de las muñecas políticas que tiene la administración libertaria, que en el último tiempo adhirió más a las prácticas de las negociaciones políticas pese a haberse resistido a ellas. En esa línea, habrá pasado mañana una mesa en la Casa Rosada con representantes de Pro, el radicalismo y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) para avanzar en el diálogo parlamentario con el objetivo de impulsar proyectos propios y evitar nuevas derrotas.

–¿Cuáles son los principales beneficios de la implementación de la Boleta Única en Papel?

– Para la ciudadanía, que va a haber una mayor transparencia en lo que es el sistema de representación de los partidos políticos, porque garantiza, independientemente de su capacidad o estructura operativa y de financiamiento, que van a poder estar representados por igual en la mesa el día de la elección. Para el Estado creo que también le da un sistema más moderno y más ágil al proceso eleccionario. También hay un ahorro fiscal. Las provincias que las implementaron tuvieron un 50% del ahorro en lo que es la impresión de boletas, etcétera. Esto, llevado a las elecciones nacionales, es un ahorro no menor para el Estado. Estimamos que puede haber un ahorro de 12, 13, 14 millones de dólares.

–¿Del proyecto de reforma que se había propuesto el Gobierno esto es lo único que estaría saliendo este año en materia electoral?

–Nosotros tenemos la idea como gobierno de una reforma política más integral donde hay otras otros temas que nos parecen importantes para hacer más eficiente el sistema electoral, pero como el proyecto de boleta, única ya había sido aprobado en Diputados, en rigor de verdad presentado por Cambiemos el año pasado, nos pareció oportuno avanzar con este tema primero. Finalizar lo que tenga ya sanción definitiva para después empezar a meditar la posibilidad de avanzar con otras reformas como puede ser la eliminación de las PASO, Ficha Limpia, también ir hacia un sistema más transparente en lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Hay un trabajo ya realizado por los equipos políticos de La Libertad Avanza (LLA) y del Gobierno con respecto a una reforma política integral.

–A quienes reconoce como aliados en la sanción sanción del Senado en la que se aprobó la boleta única...

–No es a quienes yo reconozca como aliados. Hay que ver quienes votaron a favor. Votó el Pro, más allá de la La Libertad Avanza, el radicalismo, hubo algunos partidos provinciales. Básicamente el que no votó fue Unión por la Patria (UP).

–Ese apoyo no se trasladó al rechazo a la ampliación fondos reservados de la SIDE. ¿Son esquemas de acuerdo distintos o hubo un quiebre?

–Quiebre no hubo. Los sistemas de alianzas o acuerdos no son trasladables a todos los temas. El Gobierno tiene una cohesión en lo que es su programa de gobierno y llevar adelante y estamos tratando de persuadir a las distintas fuerzas políticas. Sobre todas las que mayor afinidad tienen en con respecto a la visión de un país a futuro que es el país que propone el presidente Milei. Pero eso no significa que podamos tener en algunos casos coincidencias y en otros algunas disidencias. Es nuestros trabajo ahora avanzar el mayor diálogo con esa fuerza es que están más cercanas a la propuesta del Presidente y tratar de persuadirla para que nos acompañen.

–Milei anunció que va a votar la ley de financiamiento universitario. ¿Apuntan a tener la misma estructura de alianzas en Diputados que tuvieron para sostener el veto de la reforma jubilatoria?

–Sí, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a tratar de que todas las fuerzas políticas tomen conciencia de lo que es la responsabilidad de legislar. Todos queremos que nuestros jubilados ganen más todos queremos que nuestros docentes ganen más y tener un sistema educativo en este caso más eficiente, ahora al momento de gobernar uno también y sobre todo en las circunstancia que el gobierno encontró la Argentina, con una macroeconomía totalmente distorsionada y un sistema económico partido y con una inflación que estábamos al borde de la hiperinflación con el 1% diario de inflación. Entonces la responsabilidades de gobierno al Ejecutivo le dan la prioridad y la responsabilidad de ordenar la macroeconomía como un requisito indispensable para poder llevar adelante un proceso económico de desarrollo genuino. Entonces me parece que nuestra tarea es también tratar de que el Parlamento sea responsable en el tratamiento de las leyes y de las propuestas que dan. Si hay una propuesta parlamentaria que significa un gasto fiscal tanto los diputados como los senadores tendrán que decir de dónde se financia eso. Porque lo que entendemos, hoy estamos en un equilibrio fiscal y por ejemplo en el caso de la jubilaciones que el impacto fiscal era de entre 1, 2 y 1,8% por ciento del PBI básicamente unos 7000 millones de dólares anuales, eso nos de financiaba, nos generaba un déficit fiscal grande y que únicamente se iba a poder solventar o con la emisión monetaria o con deuda que no estamos dispuestos a hacerlo en función de ordenar la economía argentina para para lo que veníamos hablando. Entonces me parece que el Parlamento tiene que tomar conciencia y ser responsable al momento de hacer propuestas que signifiquen erogaciones de dinero y si hay una propuesta tiene que decir de dónde se financia.En este caso no ocurrió por eso la nueva mesa de diálogo digamos haciendo el ejercicio y por ahí.

– ¿Por eso la nueva mesa de diálogo?

–Estamos haciendo el ejercicio y por ahí, si se quiere, nosotros no fuimos lo suficientemente explícitos al momento del tratamiento, por ejemplo, en el caso de la jubilaciones. Nosotros no destinamos todo el tiempo y no fuimos lo suficientemente explícitos para explicarle al Parlamento cuál iba a ser el impacto de la ley de reforma jubilatoria. Entonces nosotros vamos a poner más esfuerzo para tener más diálogo con las distintas fuerzas políticas para consensuar también o para el mejor dicho para llegar a acuerdos en las propuestas parlamentarias sean del Ejecutivo o sean de otros bloques aliados. Me parece que si nosotros podemos trazar una agenda parlamentaria en común donde haya principios de consenso y puntos de partida que nos representan a los dos va a ser en beneficio de todos.

–¿Cómo evalúa el cambio que hubo de un gobierno que empezó con el presidente que llamó “nido de ratas” al Congreso y a ahora recibiendo legisladores? ¿El Gobierno entendió la necesidad de negociar más allá de la figura fundamentalmente de Francos? ¿O tuvo que ver la serie de tres derrotas que recibieron dos semanas atrás?

– Primero, el Gobierno como cualquier gobierno tiene victorias y derrotas parlamentarias, no hay que asustarse. No siempre en un Gobierno o en la vida se gana siempre, así que eso no, no nos preocupa. Y estamos muy enfocados en llevar adelante nuestro plan de gobierno y sobre todo en un gobierno con las circunstancias en donde nosotros nos encontramos con minoría parlamentarias. Están en las dos cámaras muy marcadas. Nosotros tenemos 37 diputados y hoy tenemos seis senadores, entonces tener una una derrota parlamentaria, no nos asusta, pero sí tenemos que maximizar nuestro esfuerzo en tener diálogos. Pero no solamente por presentarlo en términos de victoria o derrota, sino para tratar de encauzar a la Argentina en el rumbo del crecimiento que es lo que está planteando el presidente Milei y en ese barco estamos todos. Entonces nuestra responsabilidad es hablar con todos y tratar de convencer a todos en que estamos en el rumbo correcto.

–¿Cada cuánto se quiere instalar la mesa conjunta con tanto diputados o Senado para coordinar los proyectos?

–Eso no se habló, pero yo lo que creo es que hay que ir juntándose y charlando en la medida que la agenda lo vaya requiriendo. Habrá momentos de mayor actividad legislativa y y nos juntaremos todas las veces que sea necesario, así que ponerlo en días o semanas o meses no tiene sentido. Nosotros tenemos la vocación de juntarnos todas las veces que sea necesario. De hecho este lunes tenemos una reunión con la mesa de diálogo parlamentario en la que van a venir representantes radicales, de Pro, del MID y obviamente los diputados de La Libertad Avanza.

–Esta semana hubo mucho ruido con los gobernadores. Desde lo que pasó con el tratamiento del presupuesto de la SIDE a la reunión del CFI con un documento muy duro

–El CFI es un organismo que tiene autonomía política porque está compuesta por 22 gobernadores y LLA o el gobierno no tiene gobernadores propios, así que nosotros nos mantuvimos prescindentes de eso. No nos mentimos en lo que es la discusión de la elección de autoridades y con respecto a la relación con los gobernadores yo creo que es muy buena. Nosotros tenemos diálogos permanente con todos los gobernadores. Obviamente con algunos tenemos mayor afinidad que con otros, pero digamos como muestra de eso nosotros de 24 jurisdicciones llegamos con 21 versión jurisdicciones a acuerdos por el tema de obra pública, tenemos reuniones semanales, pero bueno, yo creo que la relación es buena, pero siempre también el gobierno, es frontal.

–¿No es tensa, en especial porque les cambió mucho la situación por ejemplo por la falta de erogaciones de dinero que antes tenían y con en este Gobierno no se están dando bueno?

–Es un buen punto ese, porque cuando yo digo que las relaciones frontal, digamos el presidente Milei llegó a la presidencia planteando lo que él creía y estaba convencido que había que hacer para que la Argentina vuelva a hacer un país ordenado y con un crecimiento económico real. Y una vez ya siendo presidente no cambió ese discurso y el presidente lleva adelante su gestión de gobierno con mucha convicción y también sin alterar un ápice los principios que lo hicieron llegar a la presidencia . En ese marco es cierto de que el principio del equilibro fiscal para el presidente sin alterable. Si eso me parece que también las provincias y las intendencias tienen o tendrían que tomar nota de eso: el proceso de reestructuración de la Argentina es responsabilidad de todos, así que no hay monedas de cambio o de apoyos políticos a cambio de algo.

–¿Cómo caen internamente declaraciones públicas como las del expresidente Mauricio Macri que apuntó al rumbo de la gestión y al entorno del mandatario?

– No sé a qué se refiere con las críticas al entorno del Presidente, pero bueno correrán por cuenta del expresidente Macri, pero el presidente Milei, como cualquier presidente tiene la facultad y el derecho de elegir sus colaboradores, sus ministros, sus asesores y no hay más problema que eso. Si hay algún cuestionamiento, corre por cuenta de quién lo hace.