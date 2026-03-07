Cómo es el exclusivo club de golf de Donald Trump en Miami en el que tendrá un nuevo encuentro con Javier Milei

MIAMI.- El pulular de turistas y aficionados al golf que transitan el Trump National Doral Miami, exclusivo club del presidente norteamericano en el sur de Florida, se entremezcló de repente el viernes con el hormigueo de agentes del servicio secreto y de operarios que pusieron a punto al Donald J. Trump Grand Ballroom para una nueva cumbre que liderará -con marcada localía- el mandatario republicano.

Desde los cuadros con imágenes de Trump, el merchandising infinito de la familia presidencial y tapas con su figura de las revistas Time, Newsweek y Playboy, hasta su nombre en platos del menú -como la Trump burguer o el Trump Dog-, todo es una oda a la imagen del magnate en la propiedad de su organización elegida para albergar este sábado la primera cumbre del “Escudo de las Américas”.

El campo de golf del Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

Será allí donde el presidente Javier Milei -quien junto a su comitiva arribó en la noche del viernes a Miami- vuelva a tener un encuentro cara a cara con su principal aliado internacional, esta vez en compañía de otros 11 mandatarios de la región alineados ideológicamente a la Casa Blanca.

En la maraña de caminos internos del complejo turístico -donde Milei pasó la noche a la espera de la cumbre- se cruzan los carritos de golf con autos de lujo, y turistas que ocupan alguna de las 700 habitaciones y aprovechan el spa o la piscina de agua cálida Royal Palm bajo las palmeras y el clima templado de Miami.

El Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

“Hay mucho movimiento ahora, en especial por la cumbre del sábado. Estamos full”, apunta un empleado cubano del hotel. En una de las tapas enmarcadas en el Golf Shop se puede ver una de las frases icónicas de un joven Trump en su época de “El Aprendiz”: “¡Estás despedido!”. Del otro lado, una entrevista del magnate inmobiliario en Playboy.

Una tapa de Playboy con la imagen de Donald Trump en el Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

Cada villa donde están los cuartos lleva un nombre en homenaje a figuras del golf, deporte favorito de Trump y que aún practica con asiduidad. Entre los elegidos, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Arnold Palmer, Phil Mickelson, Bobby Jones, Sam Snead y Gary Player, villa en la que se alojó Milei junto al resto de su comitiva.

Un cuadro del presidente norteamericano en el Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

En la propiedad se mezclan salones de baile y conferencias -como el Ivanka Trump Ballroom, en honor a una de las hijas del magnate- con las fuentes, una colorida parquización floridana y los shop en los que el rojo trumpista y las leyendas MAGA (el movimiento del presidente Make America Great Again) inundan las estanterías.

Gary Player, la villa en el Trump National Doral Miami en la que se alojó Javier Milei y su comitiva. Guillermo Idiart

¿Precios? Gorras a US$36, camisetas de golf a US$88, vasos térmicos a US$35 y fundas para palos con la imagen de Trump y su cabellera rubia a US$46. También se venden libros del presidente y hasta las memorias de la primera dama, Melania Trump.

Merchandising en el Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

Son infaltables los detalles dorados -pilar visual de la marca personal y política de Trump- en alfombras, marcos, sillones, escaleras, arañas que iluminan salones y las letras gigantes con el apellido del presidente en paredes externas del complejo.

Incluso una gran escultura en el lobby del Club House de un águila dorada sosteniendo flechas con sus garras y la primera parte de la Constitución norteamericana. Debajo, completa la obra -hecha en 2020 por el pintor y escultor estadounidense Lorenzo Ghiglieri- la firma de Trump como “45 presidente de Estados Unidos”, el número de su primer mandato.

Una Ferrari estacionada en el Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

Si el presidente norteamericano ya había convertido a su exclusivo club Mar-a-Lago, en Palm Beach, como la “Casa Blanca bis” en el estado del sol, ahora también empezó a posicionar al Trump National Doral Miami, un icónico campo de golf, en un nuevo centro político en el sur de Florida.

Fundas para palos de golf con la imagen del presidente norteamericano en el Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

A la cumbre de este sábado con Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y otros líderes de la región, el Trump National Doral Miami sumará el 14 y 15 de diciembre próximos la cumbre del G-20 (grupo que integra la Argentina). El presidente eligió su propiedad como sede ignorando las preocupaciones éticas de la oposición, que antes lo habían llevado a descartar una idea similar -albergar allí un foto del G-7-en su primer mandato.

Uno de los restaurantes del Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

En aquel momento, en 2019, demócratas y hasta miembros de su propio Partido Republicano afirmaron que había cruzado una línea al fusionar la diplomacia internacional con sus intereses comerciales personales.

Controles de seguridad en el acceso al Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

“Todos lo quieren allí”, justificó Trump sobre su elección para el G-20. “Está justo al lado del aeropuerto. Es la mejor ubicación. Es precioso”, fue el elogio para su propio club. La Casa Blanca afirmó que el resort del presidente cobrará sólo “el costo” y no obtendrá ganancias por el evento, que reunirá a importantes líderes globales.

“Es un momento emocionante en Doral. Los ojos del mundo estarán puestos aquí”, se entusiasmó la alcaldesa republicana de la ciudad del condado de Miami-Dade, la cubano-norteamericana Christi Fraga.

El shop del Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

El complejo -con 72 hoyos de golf- fue fundado en 1962 por el pionero del real state real Alfred Kaskel, y bajo el nombre de Doral Resort & Spa fue comprado por la Organización Trump en 2012 por US$150 millones, al aprovechar una declaración de bancarrota. El nombre de la propiedad -que alberga el campo insignia “Blue Monster”- se cambió entonces a Trump National Doral Miami, y en 2013 se inició una renovación por US$250 millones que se completó en 2016.

Los preparativos para la cumbre que liderará Donald Trump en el Trump National Doral Miami. Guillermo Idiart

El propio magnate, que cada vez que tiene la oportunidad se muestra orgulloso del proyecto y lo califica como un “éxito tremendo”, ya ha dejado claro su objetivo -más allá del político- para el Trump National Doral Miami: “Tener el mejor resort de golf de Estados Unidos”.