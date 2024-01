escuchar

La cumbre de Guillermo Francos, el ministro del Interior, con los gobernadores dialoguistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) volvió a provocar un llamativo cortocircuito entre la Casa Rosada y las provincias a horas de que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento de la ley ómnibus impulsada por Javier Milei.

Después de que el vocero presidencial Manuel Adorni negara que se haya discutido sobre la coparticipación del impuesto PAIS en el encuentro que mantuvo Francos con mandatarios y autoridades parlamentarias de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió al cruce del funcionario nacional.

Llaryora calificó a Adorni de “empleado” y lamentó la actitud del portavoz de la Casa Rosada. “Adorni no estuvo en la reunión. Si hubiera estado, sabría que fue un tema central. No colabora en nada con una frase totalmente desafortunada. Consulten a cualquiera que estuvo en la reunión”, apuntó en diálogo con el canal 12.

Y agregó: “Todos queremos ayudar a un gobierno que con estas declaraciones pareciera que no se quiere ayudar”. Llaryora sugirió que es llamativa la demora del Gobierno en aprobar la ley dado el nivel de consenso entre la oposición dialoguista sobre las reformas que necesita la economía y criticó “las idas y vueltas” en la negociación. “Cualquiera de nosotros hubiera sacado este proyecto hace un mes atrás”, apuntó.

El gobernador de Córdoba, sucesor de Juan Schiaretti, quien tienen a referentes cercanos en puestos clave, con la Anses o Banco Nación, pidió que haya un “trabajo conjunto” entre Milei y las provincias para aminorar el impacto del fuerte ajuste en las cuentas públicas. Pese al nuevo contrapunto entre la Casa Rosada y los gobernadores, Llaryora insistió en que está dispuesto a acompañar la ley después de las modificaciones que aceptó el gobierno.

“Adorni es un empleado. No entra en consideración. A lo mejor mañana sale y dice otra cosa, como ya ha pasado. Fue uno de los temas de la reunión porque el impuesto PAIS está vencido, se ha caído y necesita ser prorrogado. El 70% del impuesto queda en la Nación y el 30% queda en la provincia” , explicó Llaryora.

“Se habló que se prorrogue y que sea 70% y 30%”, completó. El mandatario remarcó que el gobierno nacional cometió un error al retirar el paquete fiscal por la resistencia a la suba de retenciones o la movilidad jubilatoria, ya que había capítulos que sí tenían consenso, como la moratoria”, apuntó. Lamentó, además, que la reunión de ayer “no haya servido” y se “vuelva a foja cero”.

Otros participantes de la reunión consultados por LA NACION coinciden con la versión de Llaryora. Los gobernadores y Francos discutieron sobre el 30% del impuesto país que se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), no de coparticipar el gravamen. “Había un acuerdo”, remarcan fuentes al tanto de la charla.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

“Los gobernadores pidieron administrar ese porcentaje sin afectar los recursos de la Nación para poder reactivar la obra pública. A Francos le pareció razonable”, describe una fuente al tanto de la negociación. Allegados a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien hoy reunió a diputados de su provincia y reiteró que respaldará la ley, vinculan el enredo a un “error de comunicación”.

MAÑANA VAMOS A ACOMPAÑAR AL GOBIERNO



Hoy me reuní con los Diputados Nacionales de Entre Ríos por el debate de la Ley Bases. Los legisladores de mi provincia van a estar mañana en la sesión y van a acompañar. Tenemos que lograr entre todos los consensos necesarios para que se… pic.twitter.com/lblopRdTYB — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 30, 2024

El ministro del Interior quedó en analizar la propuesta y darles una respuesta. Pero apenas se filtró la información de que Francos y los gobernadores habían llegado a un principio de acuerdo sobre el impuesto PAIS, la oficina del Presidente publicó un mensaje en la red social X para desmentir un pacto con las provincias por el reparto de esos recursos y reiterar que el paquete fiscal que incluía la ley ómnibus se discutirá más adelante.

Esta mañana, Adorni negó que Francos haya discutido sobre el impuesto PAIS con los gobernadores . Luego, voceros oficiales dejaron trascender la versión de que el ministro del Interior había dicho en la reunión de Gabinete que el tema no se había discutido en la cumbre en el CFI.

Nicolás Massot, diputado nacional e integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, salió a cuestionar con dureza a Milei y las idas y vueltas de los negociadores del oficialismo. Y ratificó que se habló de “coparticipar” el impuesto PAIS. “Ese impuesto va a recaudar diez veces lo que recaudó el año pasado. El planteo fue simple: sobre el incremental coparticipemos el impuesto, de manera que el ajuste que hace el gobierno sobre el dinero de las provincias ayude a que los gobernadores puedan alcanzar sus equilibrios fiscales. Francos y el vicejefe de Gabinete [José Rolandi] anotaban. Les parecía razonable y quedaron en responder”, relató Massot en diálogo con Radio Con Vos.

“Dijeron por redes sociales que no se había hablado lo que 40 personas habíamos atestiguado. Es muy difícil. Uno no puede no pensar que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley, su único interés es construir un enemigo”, añadió.

Minutos después de la reunión con gobernadores y diputados dialoguistas, Francos confirmó que había hablado sobre el impuesto PAIS durante la conversación con los aliados en el CFI. “Fue una reunión corta, pero fructífera. Plantearon dos o tres puntos que estaban todavía en discusión y espero que los podamos solucionar mañana. Un punto era el tema del impuesto PAIS, otro eran artículos vinculados a hidrocarburíferos y el tercer punto era la lista de empresas sujetas a privatización” , dijo en una entrevista con el canal Neura.

