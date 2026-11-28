Este sábado en Hamburgo el Tribunal Internacional del Mar (Convemar) rechazó los cuatro argumentos presentados por la Argentina contra el Reino Unido para frenar preventivamente la explotación petrolera en las Islas Malvinas en el marco del proyecto Sea Lion, liderado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

A continuación, los argumentos expuestos por la Argentina y los rechazos del Tribunal.

Primer argumento: Buenos Aires alega que el Reino Unido violó “la obligación internacional de respetar la soberanía y los derechos soberanos de la República Argentina sobre las áreas marítimas”.

Rechazo: Convemar considera que “el pronunciamiento sobre esta pretensión requiere la identificación del Estado ribereño que tiene soberanía sobre las Malvinas, y presupone la determinación de una cuestión de soberanía territorial”. El Tribunal observa que, “para efectuar tal determinación, el tribunal arbitral tendría que interpretar y aplicar no la convención sino otras reglas del derecho internacional”. A juicio del organismo, “una controversia que requiera la determinación de una cuestión de soberanía territorial no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la convención”. Por lo tanto, “el Tribunal es de la opinión de que los artículos invocados por la Argentina no parecen prima facie ofrecer una base para la competencia del tribunal arbitral”.

Segundo argumento: la Argentina alega que el Reino Unido violó “la obligación de abstenerse de adoptar medidas unilaterales de exploración y explotación de los recursos naturales de áreas marítimas sujetas a una controversia internacional entre los dos Estados en el marco del proceso de descolonización regido por las Naciones Unidas”.

Rechazo: el Tribunal señala que “no está persuadido de que los artículos convocados sean pertinentes en el presente caso, ya que conciernen a la conducta de los Estados en espera de la delimitación de áreas marítimas en las que se superponen sus títulos”. Convemar estima además que, “la segunda pretensión de la Argentina requiere la identificación del Estado ribereño que tiene soberanía sobre las Malvinas y presupone la determinación de una cuestión de soberanía territorial”. El ente considera así que su razonamiento en relación con la primera pretensión es igualmente aplicable a la segunda.

Tercer argumento: la Argentina considera que al “autorizar unilateralmente la exploración y explotación de recursos naturales”, el Reino Unido “incumple las obligaciones establecidas en la Convemar al impedir a la Argentina cumplir con sus obligaciones de proteger y preservar el medio marino con respecto a las áreas marítimas en disputa”.

Rechazo: el Tribunal observa que decidir sobre esta cuestión “entrañaría una decisión sobre la soberanía sobre las Malvinas, lo cual excede el ámbito de la interpretación o aplicación de la convención”. Acá también se declaró incompetente.

Cuarto punto: la Argentina invoca el artículo 300 de la Convención en relación con el cumplimiento de esa obligación de buena fe.

Rechazo: el Tribunal considera que el artículo 300 no puede invocarse por sí solo, sino que “resulta pertinente únicamente cuando los derechos, la jurisdicción y las libertades reconocidos en la Convención se ejercen de manera abusiva”. En consecuencia, “el Tribunal es de la opinión de que los artículos 279 y 300 invocados por Argentina no parecen prima facie ofrecer una base autónoma para la competencia del tribunal arbitral”.

Fallo desfavorable

En esta primera demanda internacional presentada por la Argentina contra el Reino Unido por la actividad hidrocarburífera, el tribunal —por 18 votos contra 3— hizo lugar al planteo británico: consideró que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir previamente quién tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión territorial que excede el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

De esta manera, el tribunal no podrá dictar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno.

El cuerpo de jueces de la institución - International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

La resolución -que fue leída por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga- supone ​un revés ​para el intento de Buenos Aires de impugnar la actividad económica en torno al territorio en disputa. La Argentina también pretendía impedir que el Reino Unido concediera nuevas autorizaciones para la explotación de los recursos marítimos en torno ‌a las islas mientras continúan los procedimientos de arbitraje.

El Reino ⁠Unido había argumentado que acceder ‌a la solicitud impediría a los ⁠habitantes de las ⁠Malvinas desarrollar sus recursos naturales y tendría “consecuencias devastadoras” para la economía del territorio.

Tras el fallo desfavorable para el país, ahora le tocará a un tribunal arbitral tratar el fondo de la cuestión, pero su decisión puede demorar años.

Detrás del desarrollo en Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y en un sector que comprende la plataforma marítima argentina, hay dos compañías de exploración y producción: Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña. Estiman que el proyecto dejaría, solo en regalías por impuestos y permisos, cerca de 90.000 libras esterlinas por cada habitante isleño y más 350 millones de euros como contraparte de la explotación.