Los abogados de Spagnuolo renunciaron a su defensa en la causa por las presuntas coimas en Discapacidad

Los abogados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo renunciaron hoy a seguir defendiéndolo en el caso que investiga presuntas coimas en ese organismo. Alegaron “motivos personales”, pero este movimiento despierta suspicacias porque Spagnuolo hizo saber que no descartaba ofrecerse como imputado colaborador en esta causa.

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad hizo nuevos operativos; uno de ellos, en la casa de Spagnuolo, en un country por Pilar, donde la Policía ya había realizado un allanamiento.

Otro procedimiento se desplegó más al sur, por la zona de Berazategui, en el barrio donde vive Daniel Garbellini, el otro funcionario que fue desplazado de su cargo cuando estalló el caso, con la circulación de los audios en los que Spagnuolo hablaría de cómo advirtió dentro del Gobierno de la existencia de sobornos.

Ambos operativos tienen como foco poder reconstruir quienes fueron las personas que los visitaron en el último tiempo, indicaron fuentes al tanto de los procedimientos.

Además, un tercer operativo se realizó en un banco, donde la Policía encontró 80 mil dólares en efectivo y 2 mil euros en una de las cajas de seguridad de Spagnuolo, dijeron fuentes del caso.

Los abogados que renunciaron a la defensa de Spagnuolo son Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid. Lo hicieron con la presentación de un escrito, a las 17:35, mientras se librara el operativo en el domicilio de su defendido.

“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, dice el documento.

La elección de Araoz Lamadrid como abogado no pasó desapercibida. El letrado trabaja como defensor de uno de los empresarios que declaró como arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas. De hecho, por la mañana, Lamadrid participó en una audiencia clave de la causa.

Spagnuolo todavía no ha designado nuevos abogados.

La Fundación Poder Ciudadano, que fue aceptada como querellante en el expediente la semana pasada, cuenta con un centro de asesoría legal y podría ofrecerle asistencia técnica al exfuncionario.

La nueva tanda de medidas, ordenada por el fiscal que lleva la investigación, Franco Picardi, llega tras la declaración como testigo de Fernando Cerimedo, el consultor en marketing político y dueño de la Derecha Diario.

Cerimedo, que trabajó como consultor externo durante la campaña de Javier Milei y era cercano a Spagnuolo, confirmó en su declaración el contenido de los audios en los que una voz adjudicada al exfuncionario describe un presunto esquema de corrupción en la agencia de Discapacidad e involucra a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Según indicaron fuentes de los tribunales, Cerimedo sostuvo que Spagnuolo -con quien, según dice, llegó a tener una relación estrecha- le fue contando, desde mayo de 2024, lo mismo que se le escucha decir supuestamente a él en los audios que hicieron explotar el caso. “Confirmó los audios”, relataron fuentes de los tribunales.

Los audios de las presuntas coimas, de origen desconocido y revelados por el streaming Carnaval, no son considerados por el fiscal Picardi como un elemento de prueba, pero sí como un indicio a partir del cual poder construir el caso.

Por eso, la declaración de Cerimedo abre una vía alternativa para poder confirmar lo que se dice en los audios, cuya validez jurídica ya fue cuestionada en el expediente por la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, la empresa implicada en la maniobra de acuerdo a las grabaciones.

La declaración de Cerimedo se dio luego de que este dijera en una entrevista con Radio con Vos que Spagnuolo “le fue contando en cuotas” todo lo que sucedía dentro de la Agencia, en alusión a presuntos pagos indebidos. Tras ello, fue llamado a declarar por el fiscal Picardi.