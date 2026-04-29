Los aliados legislativos evitaron el frente judicial de Adorni y solo hicieron reclamos provinciales

En una sesión atravesada por el intento de la oposición de exponer a Manuel Adorni por su situación judicial y patrimonial, los principales aliados del Gobierno en el Congreso optaron por otro camino: evitaron cualquier referencia a los temas más sensibles y concentraron sus intervenciones en reclamos de gestión vinculados a sus provincias.

Ninguno de los bloques que habitualmente le garantizan votos al oficialismo -Pro, la UCR, el Movimiento Integración y Desarrollo y los espacios provinciales- preguntó por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, los gastos en viajes o las causas que lo involucran. Tampoco hubo menciones a otros expedientes incómodos para el Gobierno, como el caso $LIBRA o la investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

UN PRO 100% LIBERAL



El otro día vi un estudio que hablaba del “ruido” de los mensajes del PRO, refiriéndose a comunicaciones que por distintas razones no llegan a la audiencia. Me gustó mucho la metáfora del ruido como un obstáculo.



Yo también creo que hay ruido en lo que dice… pic.twitter.com/y2y05aBJMS — Fernando de Andreis (@deAndreis) April 26, 2026

El silencio más llamativo fue el de Pro: directamente no tomó la palabra. La UCR, en tanto, tuvo una única intervención. El correntino Diógenes González evitó cualquier cuestionamiento político y se limitó a señalar la falta de obras en el norte del país. En términos generales, planteó que “no se mencionaron obras” para su región, y pidió atender corredores productivos y turísticos.

El mismo esquema se repitió en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El bonaerense Eduardo Falcone centró su intervención en la paralización de obras viales, en particular en la ruta 5, sin avanzar sobre el frente judicial del funcionario. Oscar Zago, el frontman del espacio, evitó aparecer en escena.

Manuel Adorni presenta el informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

El interbloque “Fuerza del Cambio”, integrado por los espacios anteriores, contó con 20 minutos para preguntar. Lo completaron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz), quienes también evitaron la confrontación directa.

Banfi, por ejemplo, apuntó a problemas en la asignación de subsidios en Bahía Blanca. Señaló errores en el cruce de datos y pidió una revisión administrativa: dijo que hay beneficiarios “rechazados sin explicación” e incluso casos en los que el sistema los dio por fallecidos. También reclamó saber qué pasó con un remanente de fondos del programa.

Reclamos regionales

Desde espacios aliados con mayor autonomía, el tono fue algo más crítico, aunque sin correrse del eje de gestión.

La santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas y cercana al gobernador Maximiliano Pullaro, cuestionó el estado de las rutas nacionales y la falta de definiciones sobre retenciones. Advirtió que algunos corredores concentran alta siniestralidad y pidió un plan concreto: planteó que “se necesita saber cuál es la estrategia” y reclamó previsibilidad para el sector agropecuario.

Su bloque contó con la ausencia del radical Martín Lousteau.

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El comportamiento fue similar en los bloques provinciales. Los diputados de Innovación Federal -alineados con el poder político de los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta)- evitaron cualquier referencia a Adorni y enfocaron sus intervenciones en demandas locales.

El misionero Alberto Arrúa cuestionó el alcance de un plan de control fronterizo y advirtió que cubre una porción mínima del territorio. Además, pidió definiciones para el sector yerbatero: en síntesis, reclamó un plan para asistir a “más de 12.500 familias” afectadas por la desregulación.

En la misma línea, Yamila Ruiz exigió precisiones sobre obras comprometidas por la Nación. Reclamó fechas concretas de inicio y finalización, y volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico: una zona aduanera especial para compensar las asimetrías con Brasil y Paraguay.

Referentes del centro político como Miguel Pichetto y Nicolás Massot no participaron del debate. Pichetto, de hecho, justificó su decisión en redes sociales y cuestionó el clima de la sesión, al que calificó como “un acto inédito” con el oficialismo movilizado en bloque. “Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas”, dijo. Y concluyó: “Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional”.