Un grupo de intendentes reclamó fondos para alimentos y Pettovello respondió con un cartel

Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, alineados en su mayoría con el gobernador Axel Kicillof, chocaron con la negativa del Ministerio de Capital Humano cuando este miércoles se movilizaron a esa sede para entregar un documento con reclamos por fondos para alimentos, dirigido a la ministra Sandra Pettovello. En el ministerio, los recibieron con un cartel que les recomendaba reclamarle al mandatario bonaerense e incluía un mensaje contra Kicillof: “Deje paso a quienes saben”.

Los jefes comunales, acompañados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, intentaron presentar en la sede de Capital Humano (Carlos Pellegrini al 1200) un documento en el que le solicitaban a Pettovello “la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes al ejercicio 2026 y la incorporación de financiamiento para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria)”, entre otras demandas. El texto llevaba la firma de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza.

En la puerta del ministerio, según contó a LA NACION una fuente bonaerense, los jefes comunales fueron rechazados por “un comisario” que no aceptó recibir el documento. En momentos en que algunos de los intendentes dialogaban con la prensa que se había acercado al lugar, se colocó en una puerta del ministerio un letrero que rezaba: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”.

El mensaje de Pettovello contra los intendentes y Kicillof, en la puerta del Ministerio de Capital Humano X

En el ministerio había una custodia policial cuando los intendentes peronistas se acercaron al lugar. La ministra Pettovello se encontraba en uno de los palcos de la Cámara de Diputados, junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios, en respaldo de Adorni, quien comenzaba a brindar su informe ante los legisladores.

En el documento que no consiguieron entregar los jefes comunales, se afirmó que Nación tiene “una deuda acumulada para con este programa [por el SAE] de $220.809.927.276″. Los intendentes exigieron, en el mismo texto, “la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar, y la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA”.

Entre otros jefes comunales, participaron de la protesta Espinoza, Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Fabiani (Almirante Brown), Leonardo Boto (Luján), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Cecilio Salazar (San Pedro), Federico de Achával (Pilar) y Ricardo Moccero (Coronel Suárez). Además de Larroque, se acercaron la vicegobernadora Verónica Magario y otros miembros del gabinete provincial, como Carlos Bianco (ministro de Gobierno) y diputados bonaerenses como Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown en uso de licencia). Llevaron una pancarta con la leyenda “Milei, hacete cargo”.

El desfinanciamiento de los programas de la provincia de Buenos Aires es de exclusiva responsabilidad de esa jurisdicción.

Dirigirse a quien corresponda.@JMilei pic.twitter.com/2ZlLlyM5mJ — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 29, 2026

En la última semana, el gobierno de Kicillof dio de baja por tres meses el programa MESA y, en paralelo, anunció incrementos en otros planes alimenticios, como el SAE y el Módulo Alimentario Territorial (MATE). Larroque le pidió, por carta, asistencia económica a Pettovello, quien le contestó con otra nota, en la que subrayó que su cartera “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA y SAE”. Según Larroque, el gobierno nacional aporta el 14,5% del monto que se destina al SAE, “muy lejos del 33% histórico”.

El 14 de abril, los intendentes, con el ministro provincial Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), y el apoyo de Kicillof, habían hecho una movilización similar hacia el Ministerio de Economía, para reclamarle fondos para obras, compensaciones y recursos al ministro Luis Caputo. En esa oportunidad, habían logrado entregar un documento con sus demandas en el Palacio de Hacienda.