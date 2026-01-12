Los apartados del PJ por intervenciones que ordenó Cristina Kirchner buscan aliarse a rivales de ella para recuperar sus partidos

Los dirigentes que fueron desplazados de la conducción del peronismo en Misiones y Salta, por intervenciones ordenadas por Cristina Kirchner desde el Partido Justicialista nacional, buscarán competir en elecciones internas para retomar el control del partido.

Alineados electoralmente con los oficialismos provinciales y cuestionados por la conducción nacional por apoyar leyes del presidente Javier Milei en el Congreso, preparan sus estructuras para participar, en abril y mayo, de elecciones que se sumarían a la de Buenos Aires, donde Máximo Kirchner pondrá en juego su presidencia.

Para sumar volumen, los grupos que conducían el PJ en Misiones y Salta aspiran a abrir diálogos y conseguir apoyos de sectores distanciados de la expresidenta, como los que se identifican con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). El peronismo de Jujuy, también intervenido, es otro de los que se anotaría para tener elecciones partidarias.

Según pudo saber LA NACION de una calificada fuente del PJ nacional, Misiones y Jujuy tienen el proceso electoral abierto, pero Salta todavía no. Jujuy tiene una intervención de larga data, anterior a la llegada de Cristina Kirchner a la presidencia partidaria, pero los casos de Misiones y Salta datan de febrero de 2025 y tuvieron como detonantes principales el apoyo de legisladores peronistas de ambas provincias a leyes de Milei, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) o la Ley Bases.

El diputado Alberto Arrúa, de Misiones

En Misiones, los interventores son Gustavo Arrieta (exintendente de Cañuelas) y Máximo Rodríguez (exconcejal de Tres de Febrero), quienes convocaron a elecciones el próximo 19 de abril. En Salta, donde la intervención está a cargo del senador provincial bonaerense Sergio Berni y la diputada provincial pampeana María Luz Alonso, el sector apartado de la conducción pedirá que se realicen internas en mayo.

Sergio Berni y Aníbal Fernández Prensa

“Nosotros, el peronismo no K, vamos a hacer una lista. Estamos dentro del Frente Renovador [el sello que conduce el exgobernador Carlos Rovira, hombre fuerte de la política provincial]. Del otro lado, estarán el kirchnerismo y La Cámpora, con [la exdiputada nacional] Cristina Britez”, señala a LA NACION Alberto Arrúa, diputado nacional por Misiones, que era el secretario general del PJ provincial hasta la intervención.

Arrúa podría presentarse como candidato en las internas de abril. En ese camino, la búsqueda de apoyos fuera de la provincia y de sectores no alineados con Cristina es una de las intenciones. El diputado indica que tiene “una relación desde hace años” con Kicillof y “amistad” con Andrés “Cuervo” Larroque. “Además, relación política con Quintela, a quien acompañamos para que compitiera por la presidencia del PJ nacional [lo que no se concretó]. Y apoyo de los gobernadores [Gustavo] Sáenz, [Osvaldo] Jaldo, [Raúl] Jalil, todo el esquema peronista no K”, agrega.

Tras la intervención, el peronismo compitió como Fuerza Patria en Misiones y en las últimas elecciones nacionales quedó relegado al tercer lugar.

En Salta, sin fecha prevista para elección interna, también tienen intenciones de volver los dirigentes desplazados por la intervención. Desde este sector, indican a LA NACION que “la intervención finalizaría el 30 de mayo” y que pedirán que “llamen a elecciones para normalizar el PJ salteño”. Piden “depurar el padrón”.

“Habrá dos corrientes. Una, quizás de [Juan Manuel] Urtubey, y otra, que estamos armando nosotros, que es la liga justicialista del interior que aspira a conducir Patricia Hucena [diputada provincial por el Departamento Orán y hermana de Antonio Hucena, exsecretario general del partido]”, avizora la misma fuente.

Al igual que en Misiones, las autoridades del PJ salteño que fueron apartadas de la conducción intentarán estrechar lazos con Kicillof y Quintela. “Queremos volver a conversar con el peronismo federal y también tender puentes con el Movimiento Derecho al Futuro, la corriente de Axel. Con Quintela también, con él presentamos la lista ‘Federales’ para la interna [contra Cristina] que nunca fue”, afirman en ese grupo. El último resultado electoral dejó a Fuerza Patria tercera, tanto en la categoría senadores como diputados.

Cristina Kirchner con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el exministro de Seguridad Aníbal Fernández, interventores del PJ en Jujuy X

La intervención partidaria restante en el justicialismo es la de Jujuy. Dividido, en las elecciones nacionales el peronismo quedó tercero con la lista oficial, la de Fuerza Patria. Habría elecciones internas después del Carnaval. El PJ jujeño tiene como interventores al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y al exministro de Seguridad Aníbal Fernández. En esa provincia, Kicillof presentó su Movimiento Derecho al Futuro a fines del año pasado, con la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, como enviada.