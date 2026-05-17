Movimientos en el PJ: Uñac busca posicionarse como candidato a presidente, avalado por sectores del cristinismo

El exgobernador de San Juan Sergio Uñac se autopostuló como precandidato a presidente, en el contexto de una propuesta propia para que el peronismo adelante las definiciones electorales para los comicios nacionales de 2027. Para sustentar su intención de competir, cuenta con apoyos en sectores del justicialismo vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner, actual titular del partido a nivel nacional.

Uñac, que es senador nacional, hizo pública su intención de competir por ser candidato a presidente desde el peronismo en las últimas semanas, con declaraciones en sucesivas entrevistas. En marzo, había presentado una carta en el PJ para pedir que el partido defina su candidato a presidente de la Nación antes de fin de año, anticipándose a las PASO y para evitar los “plazos acotados” que establece la Carta Orgánica del partido. Según pudo saber LA NACION de una fuente partidaria bien informada, la propuesta de Uñac “es impracticable” porque quiere “hacer una especie de interna a la americana, por etapas, cara y complicada”. El partido realizará un congreso el próximo martes.

Entre los apoyos principales de Uñac está Nicolás Trotta, actual diputado nacional, que fue ministro de Educación durante el gobierno de Alberto Fernández. Trotta es un dirigente que milita con Víctor Santa María, el jefe del sindicato de encargados de edificios y empresario mediático que es uno de los referentes del Partido Justicialista porteño. Desde el entorno de Trotta y Santa María, confirmaron el aval de ambos al exgobernador sanjuanino.

Víctor Santa María y Nicolás Trotta, en un encuentro con Lula Da Silva, en 2021 Twitter

Como respaldo de Uñac también juega el exministro de Justicia y exintendente de Hurlingham, Juan José “Juanjo” Álvarez. El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, que el año pasado volvió al kirchnerismo y fue candidato a senador por Fuerza Patria, considera “una muy buena noticia que Uñac pueda ser candidato en una interna necesaria en el PJ”, describieron cerca de Urtubey.

“Muchos dirigentes, de distintos sectores, le han manifestado su acompañamiento. En el interior, incluso más que a cualquier candidato, según nuestra percepción. Pero queda en cada uno de ellos la decisión de expresarlo públicamente en el momento que consideren oportuno”, indicó una fuente cercana a Uñac. La fuente agregó que el senador peronista quiere recorrer “cada punto del país”.

Nardini y Uñac, reunidos a fines de abril Facebook

En el conurbano bonaerense, Uñac cosechó el respaldo del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, un jefe comunal cercano a Cristina en el tablero del peronismo. Uñac orbita dentro del espacio denominado “Primero la Patria”, que fue el nombre que tuvo la lista de Cristina Kirchner para el PJ nacional, con la que la expresidenta accedió a la jefatura partidaria. “Nardini está dentro de Primero la Patria y Uñac va a ser el candidato presidencial del espacio. Lo va a apuntalar”, dijo a LA NACION un hombre del entorno del intendente de Malvinas Argentinas.

No obstante, Uñac también tiene detractores en el Gran Buenos Aires. “Ya no es más gobernador, hoy es menos que un intendente del conurbano. [Puede tener] algún medio guiño de Cristina para debilitarlo a Kicillof”, afirmó a LA NACION un jefe comunal peronista del conurbano que no tiene expectativas en el exmandatario sanjuanino.

A pesar de su apuntalamiento desde sectores del cristinismo, el último jueves, en la sesión del Senado nacional que trató y aprobó la prórroga como juez del camarista Carlos Mahiques (padre del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques), Uñac se diferenció del kirchnerismo duro y votó a favor de la continuidad del magistrado, en línea con los deseos del oficialismo, en una seisón que exhibió el retroceso y división de la bancada kirchnerista.

Cerca de Kicillof, que busca también una candidatura presidencial, indicaron a este diario que desconocen quiénes sustentan el proyecto de Uñac. “No sabemos quién está detrás, tampoco nos preocupa”, señaló un hombre del círculo de confianza del gobernador. Sin confirmar un aval explícito de Cristina Kirchner, fuentes bien informadas sobre la expresidenta no descartaron que se haya producido un diálogo entre ella y el senador previo al lanzamiento público de la precandidatura del sanjuanino.

En el peronismo de San Juan, Uñac tiene respaldo mayoritario en su búsqueda de candidatura. El exgobernador José Luis Gioja, la otra referencia principal del justicialismo sanjuanino, se muestra cercano a Kicillof.