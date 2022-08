Los bolsos de López: habló el banquero señalado por Cristina Kirchner en sus tuits y se defendió de la denuncia

Jorge Sánchez Córdova, el expresidente de Banco Finansur y empresario que aparece en los tuits que publicó en las últimas horas la vicepresidenta Cristina Kirchner, rompió este viernes el silencio al ser implicado en la causa de los bolsos con millones de dólares del exfuncionario José López, desmintió vínculos y aseguró que se trata de una “leyenda”.

“El juzgado dentro de los 9 millones de dólares encuentra 100 mil dólares termosellados que dice Reserva Federal. Investiga y la Reserva Federal dice: ‘Los recibió el Banco Finansur’. A partir de esto se teje toda una leyenda como que nosotros le dimos los tres millones de dólares al señor López que estaban dentro de la valija. Eso no es cierto y el mismo tribunal determina que solamente 100 mil dólares procedían de esa partida”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

Tras ello, desmintió tener un vínculo estrecho con el expresidente Mauricio Macri, a pesar de haber sido tesorero de Boca. “Tuve el privilegio de serlo y no soy amigo de Macri. Lo conozco y tenemos la misma pasión por Boca. Pero nada más. Se ha tejido toda una historia de algo que no es así. Es más, el banco es de Cristóbal López, que compró la mayoría del paquete accionario en 2012″, aseguró.

Así las cosas, se manifestó de acuerdo con el pedido de la vicepresidenta para que se investigue el origen de los 9 millones de dólares “para que quede bien claro que solamente 100 mil son de la partida de los 3,2 millones que trajo el Banco Finansur”. También recordó que la importación de los billetes se realizó para abastecer a otros bancos, que tenían demanda de dólares por parte de los ahorristas.

“Lo único que hacíamos era importarlos y ganábamos una comisión vendiéndoselos a otros bancos, a casas de cambio y a corredores de bolsa. Nada más que eso. Así que que hayan aparecido 100 mil dólares de esa partida forma parte de las operaciones normales que se hacían en el mercado de cambio. Es más, el juzgado nos allanó, miró toda la documentación y llegó a la conclusión de que era imposible la trazabilidad de eso”, agregó.

Por último, se refirió específicamente a las publicaciones de la exmandataria y cuando le preguntaron si se siente intimidado por Cristina Kirchner respondió: “Sí, porque no sé por qué lo hace. No entiendo por qué me nombra con nombre y apellido. Por eso quería salir al aire para aclarar esto y para que se investigue y salga a la luz cuántos dólares había en esa partida que tenía el Banco Finansur. Eran 100 mil dólares, lo dice el juzgado”.

La acusación de Cristina Kirchner

Las declaraciones de Córdova fueron en respuesta a una seguidilla de tuits publicados ayer por la vicepresidenta, mediante los cuales volvió a reclamar que se investigue el origen del dinero incautado a José López y, en ese contexto, mencionó al extitular de Banco Finansur, a quien se refirió como “macrista y extesorero de Boca durante la gestión de Angelici”.

Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?... pic.twitter.com/FEIdRk3RhV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022

“¡Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI [por las siglas en inglés del Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos]. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como ‘los bolsos de López’, donde se incautaron 9 millones de dólares”, publicó la vicepresidenta en Twitter.

Y siguió: “¿Información sobre qué?... sobre el destino y fecha de envío de un cargamento de 3,2 millones de dólares que formaban parte de los 9 millones incautados... O sea, más de un tercio del monto total”.

Tras ello, remarcó: “¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y extesorero de Boca durante la gestión de Angelici”. Para finalmente concluir: “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”.