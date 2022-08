Los desafíos urgentes de Walter Correa en el Ministerio de Trabajo bonaerense: paritaria de 90% y 20.000 nuevos contratos

LA PLATA.- El nuevo ministro de Trabajo, Walter Correa, deberá atender demandas urgentes en el gobierno de la provincia de Buenos Aires: el reclamo de más de 500 mil trabajadores por actualizar sus salarios ante la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

El pedido de actualización salarial por encima del 60 por ciento anual ya otorgado desde principio de año – al menos a la mayoría de los trabajadores que dependen del Estado provincial- no será la única demanda que deberá afrontar el jefe del sindicato de curtidores, que reemplazará mañana a Mara Ruiz Malec. En una medida que podría diferenciarlo de la gestión nacional, Axel Kicillof pretende otorgar una suma fija, lo que impactaría negativamente entre las escalas más altas de cada gremio. La administración del gobernador camporista ya pactó con los gremios estatales y los docentes – que son el grueso de los empleados públicos- un aumento en cinco cuotas que a finales de 2022 llegará a 60%. Esa apretón de manos se revisará en los próximos días.

La paritaria que está en curso se abonó de la siguiente manera: 16% en marzo; 10% en mayo; 10% en julio; 14% en septiembre, y 10% en diciembre. Los tramos ya pagados quedaron un 10% debajo de la inflación acumulada , por tanto los gremios más opositores reclaman no solo adelantar la cuota establecida en septiembre sino actualizar esos porcentajes para llegar a fin de año con un 90% de actualización en sus ingresos.

“Tenemos la expectativa de recuperar el poder adquisitivo perdido a manos de la inflación. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener salarios por encima del proceso inflacionario”, dijo Vanina Rodríguez, secretaria adjunta de ATE provincia. El gremio estatal de ATE ya tuvo una primera reunión con el gobierno la semana que pasó y espera una nueva convocatoria para esta semana.

El gremio exigió la regularización de 20.000 empleados temporarios mensualizados a planta permanente. “Los docentes bonaerenses no podemos seguir dilatando los tiempos. Resulta imperioso que el gobierno de la provincia haga su mayor esfuerzo para que el salario del conjunto de la docente no pierda frente a la inflación”, avisó Liliana Olivera, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, más combativa ahora que el líder del Síndicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel.

Mara Ruiz Malec se irá a la AFIP y dejará mañana de ser la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; en la imagen, con Roberto Baradel cuando anunció la devolución de una pena que la gestión de Vidal le había impuesto al Suteba Santiago Hafford

Kicillof aún no hizo una oferta a los trabajadores para recuperar los diez puntos ya perdidos de poder adquisitivo, pero deslizó la fórmula que parece estar analizando: “Cuando uno mira la experiencia de recuperaciones como la que hubo desde 2003 en adelante era con sumas fijas porque es la manera de manera proporcional mayor a los salarios más bajos”, dijo el gobernador el sábado pasado.

De acuerdo a las planillas oficiales del último presupuesto para el año en curso, la provincia de Buenos Aires tenía previsto destinar 2.239.502.000 pesos a la masa salarial de 502.695 empleados públicos de planta permanente y termporaria. Esta cifra no incluye el pago de 3.376.307 horas cátedra que es una remuneración para empleados temporales. Y claro está, no contemplaba un aumento del 90% de la inflación prevista, sino acaso una inflación de no más del 50% interanual. No está claro de dónde saldrán los recursos para un aumento salarial.

“Es complejo el panorama. En mayo se había convenido con la mayoría de los gremios [estatales agrupados en ley 10430, judiciales, médicos y docentes] un aumento del 60%, pero viendo la inflación amerita una revisión urgente. Una cláusula gatillo”, aseguró la senadora Erica Revilla de la comisión de Trabajo del Senado de la provincia de Buenos Aires. “El primer desafío de Correa van a ser las paritarias. Y luego trabajar en los índices de desempelo y de trabajadores no formales de la provincia”, dijo la senadora radical. “Hay una realidad que duele, que desespera. El Ministerio de Trabajo tiene que ser protagonista y no lo ha sido”, aseguró.

Por su parte, Correa señaló que el eje central de su gestión será “potenciar el trabajo que dignifica y hace falta”, y añadió: “Soy trabajador industrial y al menos en el sector se viene avanzando y se vienen generando puestos de trabajo”. Asumirá mañana en el gabinete de Kicillof.