El senador nacional y presidente de la UCR Martín Lousteau criticó que el Gobierno se dirija hacia una dolarización de la economía y sostuvo que sería un “camino irreversible extremadamente gravoso y dañino para la Argentina”. El presidente Javier Milei lo acusó de que su postura implica una “estafa”.

“No veo plan de estabilización. Es evidente que hay, por lo menos, un camino pavimentando para dolarizar. Porque además no están pensando... no hay ninguna otra cosa que digan acerca de cómo van a estabilizarnos o cómo van a darnos un sendero hacia adelante colectivo por el que todos caminemos con relativa tranquilidad para hacer nuestras vida”. “Veo que hay un riesgo”, lamentó en una entrevista con el canal Gelatina.

Lousteau contó que su jefe de despacho, politólogo de profesión, le pidió que le expliqué por qué la dolarización sería irreversible. Lousteau le contestó: “Le digo: es facilísimo. Yo te doy los dólares y después un día te digo ‘che los dólares que te di me los das de vuelta así te doy pesos’. ¿Vos me los das? Si hoy tenés pesos y yo te cambio un peso por mil dolares, por ejemplo, vos me decís bueno, dale. Pero si mañana te digo ‘che, los dólares que tenés encanutados devolvermelos que te voy a dar 1000 pesos’, vos me vas a decir ‘pero estás en pedo’. Por eso los países que han entrado, salvo me parece Zimbawe, ninguno salió de la dolarización”.

“Son países chicos que tienen determinados condimentos. Hong Kong que ni siquiera es un país, Panamá, Ecuador, no tenés países grandes. Sobre todo no hay países que compiten con Estados Unidos en cierta producción, como la producción agropecuaria y que tengan shocks distintos de EE.UU.”, dijo Lousteau en relación a que la dolarización argentina sería inédita.

Poco después, los dichos de Lousteau despertaron el interés del Presidente. “El Guga confesando para qué quiere tener Banco Central. En mi barrio le dicen estafa”, sostuvo Milei en su cuenta de X, al tiempo que compartió un comentario del diputado de su espacio Agustín Romo.

“Esto es impresionante. Lousteau confiesa que el peligro de la dolarización es que a la gente le va a encantar y nunca mas van a querer salir. O sea que el peligro es que es irreversible. Justamente por eso queremos dolarizar. Excelente”, había expresado el legislador de La Libertad Avanza junto al video del presidente de la UCR en el medio digital Gelatina.

EL GUGA CONFESANDO PARA QUE QUIERE TENER BANCO CENTRAL...

EN MI BARRIO LE DICEN ESTAFA... https://t.co/agX3asuNvx — Javier Milei (@JMilei) February 14, 2024

Cristina, similitudes y ajuste

El senador nacional afirmó que “a [Javier] Milei le resulta cómodo lo de Cristina [Kirchner] de hoy”, en referencia al documento que publicó la expresidenta este miércoles en el que realiza el “cuadro de situación” de la actual coyuntura política, según ella misma definió. “Lo que quiere Milei es rivalizar con el kirchnerismo, que acaba de salir e hizo un gobierno espantoso. No quiere que exista nadie en el medio”, valoró el dirigente radical.

Lousteau equiparó algunas decisiones del gobierno kirchnerista con las que implementa Milei: “Miro la dinámica económica y veo que antes criticábamos el congelamiento de precios sin política de fondo. Ahora también se están congelando precios: los salarios y las jubilaciones, el gasto público”.

“Se está haciendo control de esos precios. ¿Cuánto dura el control de esos precios? El Presidente le está pidiendo un esfuerzo descomunal a la clase media y media baja, que la sociedad está dispuesta a hacer si redunda en algo distinto”, destacó luego en diálogo con el canal A24.

El legislador nacional sostuvo que “la inflación altísima es el doble de la que traía [Sergio] Massa, producto de lo que traía y tenía tapada, pero también de cómo la nueva gestión abordó el problema”. Para Lousteau, “el Gobierno exacerbó la inflación”.

“Haciendo eso aprovecha para licuar el gasto, pero está licuando el poder adquisitivo de todo el mundo a una velocidad descomunal. Veo todavía mucha gente que está dispuesta a hacer ese esfuerzo, pero tiene ganas de que redunde en otra cosa”, expresó quien fuera ministro de Economía de la presidencia de Cristina Kirchner entre 2007 y 2008. Lousteau, en ese sentido, se mostró pesimista: “No veo que la capacidad de gestión del Gobierno y la toma de decisiones vaya a redundar en otra cosa”.

El presidente de la UCR, por otra parte, comentó puntos de acuerdo con parte del análisis económico que hace el Presidente, colega de profesión de él. “Coincido con que la Argentina no puede financiar un déficit fiscal. No tiene capacidad de emitir deuda, no puede seguir emitiendo pesos y coincido que si hace todo eso, se va a acelerar la inflación y la devaluación permanente”, valoró y agregó que también está de acuerdo “en que hay gastos superfluos en todas las jurisdicciones y esos son gastos que se deben combatir”.

Sin embargo, aseguró que la solución no es “cortar todo” como afirmó que hace el Gobierno. “A la gente le estás cortando todo, pero además le estás cortando lo que debería ir a buscar al Estado y que son buenas, como la salud, educación y seguridad”, dijo. Y ejemplificó: “Cuando el Presiente se enoja con Maxi Pullaro [gobernador de Santa Fe] y no lo ayuda en el combate al narcotráfico está generando un problema más grande. Veo esa dinámica peligrosa, la de corto todo”.

La casta

El senador apuntó contra las contradicciones del mandatario en relación a una de sus principales argumentos, el de “ir contra la casta”, según reitera el jefe de Estado. “Milei está creando una casta, tiene el sueño de la casta propia. Miro al gabinete y veo a [Daniel] Scioli, a [Patricia] Bullrich, a [Guillermo] Francos que fue funcionario del gobierno anterior”, remarcó.

“Cuando veía el blanqueo que proponían o el régimen de impuestos a los bienes personales, son medidas para una casta, que es la clase social que está gobernando y se están acomodando las cosas para ellos, para pagar menos impuestos”, acusó el senador nacional.

El dirigente radical, que fuera el primer embajador en Estados Unidos designado por el Gobierno de Mauricio Macri, afirmó que “Pro cogobierna con Milei” y concluyó que “el Gobierno va a tener que incorporar mayor capacidad de gestión” en medio de las versiones sobre un acuerdo más amplio entre La Libertad Avanza y Pro.

LA NACION