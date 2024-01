escuchar

El presidente Javier Milei compartió un controvertido mensaje de un divulgador libertario en su cuenta de X que, entre otras cosas, tenía un desubicado ataque al senador radical Martín Lousteau, que un rato después le respondió por radio. “Milei debería pasar menos tiempo en Twitter y más en la realidad”, contestó Lousteau.

“Si no, no celebra una inflación del 25%”, insistió el legislador nacional sobre lo que considera que es la pérdida de noción de la realidad que padece el presidente. “Es evidente que él no está solventando de su bolsillo el gasto cotidiano porque sino se daría cuenta de lo que es”, añadió en una entrevista en Radio Con Vos.

El economista, exministro de Economía durante el primer año de gobierno de Cristina Kirchner, por otra parte, criticó la existencia de “intereses particulares y de muchas empresas” en el DNU y en la ley ómnibus que propone el Ejecutivo nacional. “Hay una orientación general en esta ley [ómnibus] de desprotección individual frente al poder de otros”, afirmó.

“Un ejemplo concreto de la desprotección individual frente al poder de otro es cómo se modifica la Ley de Defensa de la Competencia. Este tipo de leyes son muy importantes en todos los países porque es lo que impide que haya abusos de poder de mercado, que alguien que tiene mucho poder de mercado se abuse y te cobre mas por las cosas”, subrayó Lousteau.

El cambio que introduce la ley ómnibus es sustancial, según el economista. “En las modificaciones que pretende hacer el Poder Ejecutivo, si vos vas a construir más aún tu poder monopólico comprándote a tu competidor, eso en la ley actual requiere que pidas autorización y se te diga si podés o no. Tiene un monto a partir del cual tenés que notificar obligatoriamente. El proyecto del oficialismo eleva el monto y baja las multas cuando tenés abuso de posición dominante. Cuando abusás de tu poder de mercado te baja la multa con respecto a la ley actual”, resaltó.

Otro sector beneficiado, según el economista, es el del tabaco en sus diferentes vertientes. “No solamente porque la forma de calcular impuestos va a bajar la carga tributaria de las empresas de tabaco más grandes, sino que se habilita el vapeo de cigarrillos electrónicos con una tasa impositiva muchísimo mas baja”, sostuvo y remarcó que “no se sabe cuál es el impacto en la salud y además está haciendo que los chicos empiecen a fumar más temprano y que como los cigarrillos se saborizan, fuman más”.

El mensaje que compartió Milei contra Lousteau

El Presidente sumó varias polémicas en los últimos días por sus posteos en la red social X. Muchas de esas controvertidas publicaciones surgieron en las 48 horas que el jefe de Estado pasó en Davos, Suiza. Pese a la agenda cargada, Milei compartió posteos de diferentes cuentas, algunos con ironías, otros, como el de Elon Musk, con una calificación “erótica” del discurso del libertario en el Foro. Pero la que hizo sobre el senador nacional fue a través de Nicolás Márquez, quien en su cuenta se presenta como “escritor-conferencista internacional-abogado, diplomado en filosofía tomista. 15 libros, derecha”.

Márquez apuntó contra los que critican al Presidente. “Actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos ¿no es así Lousteau?”. Esos pocos caracteres fueron retuiteados por Milei. El titular de la UCR prefirió profundizar en las críticas al Gobierno por el DNU y la ley ómnibus y le aconsejó que deje las redes sociales.

Mensaje que Javier Milei reposteó con descalificaciones a Martín Lousteau

Crítica a Mercado Libre

“Milei dice lo del ajuste a la casta. No veo que en el proyecto eliminar las jubilaciones de privilegio. También hay un montón de beneficios fiscales que están dando a empresas, mientras se le está pidiendo un ajuste a los jubilados. Hablo de empresas grandísimas en el sector del conocimiento. Una, por ejemplo, es Mercado Libre”, expresó el exministro de Economía. Este miércoles se conoció que la compañía que fundó Marcos Galperin recibió US$ 140 millones de beneficios impositivos por la Ley de Economía del Conocimiento.

El economista dijo que “así como el presidente dice ‘basta de regímenes promocionales’, crea otro para grandes inversiones sin pedir nada a cambio; eso son pérdidas fiscales. Exenciones de impuestos a un montón de sectores”.

“Hay alternativas. La pregunta es si el Gobierno realmente tiene sensibilidad respecto a quién le toca el bolsillo y a quién no. O si tiene una visión dogmática o ideológica de a quién le toca el bolsillo y a quién no. Veo una gran insensibilidad en ese sentido. Cuando un presidente celebra que tuvimos una inflación del 25% mensual me llama mucho la atención”, concluyó.

