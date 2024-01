escuchar

Tras la resonante intervención que el presidente Javier Milei tuvo en el Foro Económico de Davos, el senador Martín Lousteau se sumo a los cuestionamientos hacia el mandatario por la forma en que se expresó “en el lugar del poder económico concentrado” y por el contenido del mensaje que ofreció. Además, puso en duda que la administración de La Libertad Avanza (LLA) tenga intención de dialogar.

“No sé si el Gobierno quiere debatir. Cuando escuché hoy al presidente en el foro de Davos... les fue a decir que no se dejen condicionar por nadie, le fue a decir al mundo exitoso que hizo todo mal, a los académicos, a las empresas, a los estados, a la política, a los universitarios”, sostuvo en una entrevista con la señal televisiva TN.

A fin de dimensionar la actuación que -desde su punto de vista- tuvo el titular del Ejecutivo argentino, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), insistió en que el mandatario fue a decirle a los líderes allí presentes “que son un centro de socialismo internacional” a quienes forman parte de un evento “al que todo el mundo va con avión privado, tiene la hotelería más cara del mundo y no tiene ningún problema con la huella de carbono”.

“Los que me escribieron desde distintas partes del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que un presidente vaya al Foro de Davos a decirles a los más poderosos que son un vehículo de la izquierda porque promueven la agenda 2030. Fue a ese foro, y negó la desigualdad de género porque cuando uno es libertario no hay desigualdad de genero, pero en la realidad la hay”, enumeró y mencionó que Milei también “negó el cambio climático”.

Más allá del viaje presidencial, el dirigente de Evolución Radical criticó “las velocidades” de LLA para tratar el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y las dilaciones que, por el contrario, presentan para debatir el megadecreto de necesidad y urgencia anunciado el 20 de diciembre, al que calificó como “inconstitucional”. “Hay una premura para sacar la ley ómnibus y, por otro lado hay una demora sustancial para tratar el DNU”, observó.

Debate en comisión en Diputados sobre la ley ómnibus. Participaron Barra, Chirillo y Espert

En desacuerdo con varios puntos, Lousteau resaltó que “todo el mundo quiere modificar” la iniciativa del oficialismo porque se trata de “una ley que afecta casi todos los rincones de la forma de vivir como sociedad”. En particular, aseguró que “el bloque radical esta trabajando para corregir cosas que están mal hechas y que no se pueden aprobar”, entre las cuales mencionó la delegación de poderes, la suba de retenciones a las economías regionales y las privatizaciones.

“Tal como las pretende el Presidente no se pueden aprobar, hay otras maneras de privatizar y el que tiene la llave para que las cosas se debatan como corresponde es el Ejecutivo. Y el oficialismo y no parece que esté tratando de hacer eso”, expresó y agregó que “la ley tiene contradicciones de una parte a la otra, se refiera a artículos de leyes que no existen”.

En esa línea, el exministro de Economía reparó en que “lo nuclear” de la propuesta oficialista “son los instrumentos de política económica” y rechazó la amplitud de los temas alcanzados porque no responden a la urgencia que el Gobierno presenta como argumento para pedir que el Congreso acompañe.

¿Qué tiene que ver reformar el sistema electoral o la ley de tierras? ¿Qué tiene que ver cambiar la Ley de Defensa de la Competencia? ¿Qué hay en eso de defender a la gente? Todas las cosas que no son imprescindibles para abordar la grave situación económica y que no tiene un debate adecuado no se tiene que tratar así”, evaluó y estimó que “el oficialismo se equivoca cuando dice que hay que aprobar todo rápido”.

De la misma manera, observó que “muchos de los que votaron a Milei o que les gusta Milei, cuando esa ley empiece a tener impactos específicos van a decir ‘yo no sabía que iba pasar”. “Apurarse va a generar efectos contrarios a lo que dice”, reiteró.

