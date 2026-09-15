Los ejes del presupuesto 2027 que el gobierno de Milei presentó en el Congreso

El Gobierno nacional presentó este martes el Presupuesto 2027 y lo giró al Congreso de la Nación para su tratamiento.

Con ingreso por mesa de entrada de la Cámara de Diputados, el proyecto no llevará en esta oportunidad una presentación especial, como sí sucedió en los dos años anteriores, con la exposición del propio Milei en el Parlamento, con cadena nacional incluida.

Estos son los principales ejes del proyecto:

- Prevé un crecimiento del PBI del 4 %

- Una inflación promedio del 21,1 %

- Una suba del salario promedio del 25,4 %.

- Contempla nuevamente resultado fiscal positivo y asegura que será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default.

- Se esperan exportaciones por más de U$S 130 mil millones, un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los U$S 15 mil millones.

- Estima un tipo de cambio promedio anual de $ 1728 pesos. Aseguran que no se trata de una predicción, “sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027″.

A la hora de la defensa de la denominada “ley de leyes”, una vez que empiece su tratamiento en comisiones, está previsto que vayan los diferentes secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Ministerio de Economía, como Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Al menos de momento no está en agenda que vaya el ministro de Economía y miembro de la mesa política, Luis Caputo.

Aunque el tema del presupuesto no fue abordado en la reunión de gabinete a cargo del presidente, ni en el encuentro de Milei con legisladores oficialistas, ambos realizados este lunes en Casa Rosada. Pero el mandatario sí había dejado una serie de pistas en ambos encuentros, en los que ratificó el rumbo económico.

“Al populismo no se le gana con más populismo”, deslizó Milei delante de sus ministros en la mañana de este lunes. Lo que hizo que se interpretara que el proyecto presupuestario podría seguir con un fuerte ajuste.

En la tarde del lunes, en el encuentro, de casi tres horas con sus diputados y senadores, el mandatario, “destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico”, en línea con lo que había hecho horas antes en la reunión de Gabinete.