Eduardo Constantini, desarrollador

Desde los más variados sectores, los empresarios defendieron la importancia de la libertad de prensa y de expresión, valoraron el rol del periodismo en democracia y alertaron sobre los peligros de crear un clima que cercene las diferentes opiniones.

Así, muchos se expresaron sobre la necesidad de garantizar ese criterio de institucionalidad. Pero, en medio de la situación económica que vive el país y atentos a la ayuda estatal que reciben para sostener a flote a sus empresas y a sus trabajadores, algunos decidieron no hacer públicas preocupaciones que sí exhibieron en privado.

El presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, señaló, ante la consulta de LA NACION: "Nuestra República, a la que aspiramos ver cada vez más fortalecida, requiere de una vigorosa actividad periodística, de modo de garantizar la mas plena libertad de expresión y de prensa en nuestro país".

Roberto Murchison, presidente de IDEA, añadió que "los principios republicanos son determinantes sobre nuestra democracia" y consideró la libertad de expresión como "uno de los pilares para consolidar la institucionalidad que permite construir una mejor Argentina".

Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo: "La libertad de prensa es fundamental para cualquier país y cualquier democracia". Idea que compartió Gonzalo Tanoira, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE): "La libertad de expresión y las garantías a los periodistas a ejercerla sin ser molestados son unos de los pilares de cualquier república democrática".

Empresarios de primera línea, de los más diversos rubros, ratificaron ese concepto.

"La libertad de expresión es central para nuestra democracia", afirmó a LA NACION Juan Martin De la Serna, presidente de Mercado Libre en la Argentina. "Es un pilar que sostiene la institucionalidad. Para Mercado Libre garantizar esto es indispensable para el desarrollo del país en el largo plazo".

El presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, añadió: "La libertad de expresión, que sostiene nuestra democracia, es imprescindible para garantizar la institucionalidad del país y pensar en un desarrollo sustentable a largo plazo".

"Precisamos como sociedad generar consensos para desarrollarnos. Contar con información veraz y conocer las diversas opiniones es una herramienta clave en ese proceso colectivo que el presente y futuro nos exige", señaló la empresaria autopartista Carolina Castro. "Hablar con la verdad es siempre el Norte. La libertad de expresión es el corazón de la democracia", completó Inés Berton, fundadora de Tealosophy.

Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reiteró el conceptó del comunicado que su entidad difundió ayer acerca del valor "indispensable e insustituible" de una prensa libre.

"Discusión ideológica"

El desarrollador Eduardo Constantini se sumó: "La libertad de prensa es fundamental en cualquier sociedad, porque pone limites a las hegemonías. Y más en esta situación de la Argentina, en la que hay una discusión ideológica grande. Esto no nos permite llegar a un acuerdo de funcionamiento en la sociedad. Si encima se restringe la libertad de prensa se le otorga mayor poder a la hegemonía ideológica que gobierna. Es importante que haya diversidad de opiniones, que la prensa pueda investigar y dialogar con distintos ciudadanos. Es fundamental no atacar la libertad de prensa. Menos en este momento".

Para el presidente de la la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, "la libertad de expresión constituye un derecho esencial para el ejercicio ciudadano en democracia".

Martín Migoya, CEO de Globant, añadió: "La libertad de expresar la opinión sin previa censura es un derecho constitucional básico. Es uno de los pilares de la democracia y de la construcción de una sociedad justa libre y moderna, además de ser esencial en el desarrollo económico de un país". Miguel Ángel Rodríguez, dueño de Sinteplast, destacó que "la libertad de expresión es fundamental para que las repúblicas y las democracias sean sanas y fuertes".

Miguel Blanco, director de SwissMedical y organizador del Foro de Convergencia Empresarial, dijo: "Hay que crear el clima para que esto último no ocurra. La labor de la prensa fue fundamental para investigar temas que, de otra manera, no se habrían conocido. Me preocupa el ataque a periodistas, los escraches y los ataques organizados desde el poder. Pensamos que se habían terminado, pero vuelven a aparecer".

El empresario Alberto Grimoldi consideró "esencial para la Argentina y para el mundo" que la libertad de expresión subsista. Mientras que Jorge Chemes, presidente de CRA, afirmó que "una prensa libre e independiente son valores importantes en una democracia de calidad".

"No imagino una sociedad moderna y democrática donde este derecho no sea un pilar fundamental", señaló Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME. Mario Grinman, directivo de la Cámara de Comercio, consideró que "en la economía se observa que las sociedades que se permiten el debate y el intercambio de opiniones favorecen la innovación en procesos y productos".

Entre otros empresarios consultados, José Urtubey (director de Celulosa) ratificó que "la libertad de expresión tiene que tener un lugar sagrado" y que por lo tanto debe ser celosamente resguardada. Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata y de dueño de Morixe, opinó: "Entiendo que en este momento hay libre expresión en la Argentina, por lo que es importante que se mantenga".

"La libertad de expresarse no es negociable. Cuando el mundo cambió libertad por seguridad tuvo fascismo, nacionalsocialismo y comunismo", señaló Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (Copal).

"Los periodistas son la voz del pueblo. Creo en el pensamiento plural y en la expresión de todas las ideas. Estoy en contra de cualquier tipo de manifestaciones violentas, verbales o físicas o ideológicas contra las personas", indicó Martín Cabrales.

Javier Goñi, CEO de Ledesma, destacó: "La libertad de expresión habla de institucionalidad, es uno de los valores de la democracia". Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, indicó que "la libertad de opinión es un principio básico para construir una comunidad en dignidad y respeto por el otro".

El presidente de FCA, Cristiano Rattazzi, recordó que su padre fue presidente del consejo italiano y su madre fue canciller, diputada y senadora. "En mi familia la libertad de prensa y la democracia siempre fueron intocables", ratificó. "El Presidente dijo que iba a anular la grieta, pero la abre todos los días. Cuando era jefe de Gabinete respetaba mucho a la prensa. Hoy no entiendo qué le está pasando".