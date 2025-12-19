El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la reunión de jefes de Estado del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. La delegación argentina viaja al país vecino tras la resolución de la Comisión Europea sobre el aplazamiento del tratado comercial entre ambos bloques regionales. El encuentro presencial con su par Luiz Inácio Lula da Silva sucede en un marco de debate por los aranceles externos y la integración económica nacional.

¿Cuándo es la cumbre del Mercosur que volvería a encontrar a Milei con Lula?

La reunión semestral de presidentes tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en la ciudad de Foz de Iguazú. Esta localidad fronteriza de Brasil recibirá a los mandatarios tras una serie de cambios en el cronograma original que pusieron en riesgo la actividad.

La cancillería brasileña, conocida como Itamaraty, modificó la fecha inicial del 2 de diciembre debido a la falta de definiciones de la UE. Javier Milei decidió su participación a pesar de las dudas iniciales de la Casa Rosada y las disidencias internas por el calendario del encuentro.

La logística de la presidencia argentina viajó en el día de ayer hacia la sede de las deliberaciones. El canciller Pablo Quirno participará hoy, viernes 19 de diciembre, de la reunión del Consejo del Mercado Común, un espacio que reúne a los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda de los cinco países que integran el bloque regional.

La presencia argentina en la cumbre del Mercosur busca sostener los vínculos con los socios regionales y promover la baja de aranceles para facilitar el comercio con otros mercados internacionales.

Detalles de la agenda oficial en Foz de Iguazú

El evento en la ciudad fronteriza, pegada a la provincia de Misiones, recuperó su forma definitiva tras la mediación argentina. Paraguay protestó originalmente por el cambio de fecha y avisó la ausencia de su representación oficial para el día 20. Lula da Silva propuso entonces realizar el encuentro el 14 de enero en Brasilia, pero Pablo Quirno, según fuentes del Gobierno, intercedió entre las partes para sostener la convocatoria en Foz de Iguazú este fin de semana. La coordinadora brasileña, Gisela Padovan, recibió la nota oficial paraguaya antes de alcanzar el acuerdo final sobre la sede y el día.

El temario de los mandatarios incluye la situación de las libertades económicas en la región. Javier Milei mantuvo una postura crítica sobre el funcionamiento del organismo regional. Durante la última cita en Buenos Aires, el presidente afirmó: “El Mercosur incumplió su objetivo original, cercenó libertades económicas y privó de oportunidades a los privados de la región. De mercado y de común, le quedó cada vez menos". La delegación nacional insistirá en la necesidad de acuerdos que permitan el crecimiento de los sectores privados.

Impacto de la postergación del acuerdo con la Unión Europea

La Comisión Europea decidió el retraso de la firma del pacto comercial hasta el mes de enero. El Consejo de Europa analizó en Bruselas el aval al acuerdo arancelario y de inversiones que lleva 25 años sin una resolución definitiva. Los 27 países miembros debatieron un temario amplio con foco en los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. Francia e Italia jugaron un rol central para demorar la rúbrica con el objetivo de proteger a sus sectores agrícolas locales. Los presidentes Emmanuel Macron y Giorgia Meloni coordinaron esta postura para evitar la competencia con los productos sudamericanos.

Lula da Silva mostró su decepción ante la falta de avances en el continente europeo. El mandatario brasileño anunció la rescisión del contrato con la eléctrica Enel, de origen italiano, tras los problemas en el servicio de San Pablo. “Si no lo hacemos ahora, Brasil no firmará más acuerdos mientras yo sea presidente. Es bueno saberlo: llevamos 26 años de espera para este acuerdo. Es más favorable para ellos que para nosotros”, sentenció el líder del Partido de los Trabajadores. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, calificó la demora como una posibilidad cierta frente a la incertidumbre en las negociaciones.

Tensión diplomática y resolución del conflicto de fechas

La relación bilateral entre Argentina y Brasil enfrentó un nuevo cruce antes del viaje presidencial. El secretario general del gobierno de Lula da Silva, Guilherme Boulos, calificó de “vergonzoso ataque del presidente de Argentina” una imagen en la red social Instagram, donde mostraba un mapa donde Brasil aparecía representado como una gran favela. El Gobierno nacional negó un reposteó de Milei sobre ese contenido y la imagen desapareció de la plataforma.

Javier Milei elogió recientemente a los líderes europeos que frenaron el pacto comercial. En una charla con Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, en el canal de streaming Carajo, el mandatario calificó a Macron como “un tipo muy inteligente, una cabeza no convencional”. Sobre Meloni, destacó su relación de amistad y la batalla cultural compartida. Estas declaraciones marcan el clima previo a la cumbre donde los líderes sudamericanos analizarán la falta de garantías para la competencia comercial con el bloque europeo. El presidente del Consejo, Antonio Costa, y los representantes de los 27 países mantuvieron la asignatura pendiente tras el encuentro en Bélgica.

