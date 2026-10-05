Los enviados del peronismo y las principales figuras del partido miraron con cautela el resultado en Brasil

El Partido Justicialista tuvo sus enviados a la elección de Brasil, con el objetivo de apoyar a Luiz Inacio Lula da Silva, y se mostró cauteloso luego del ajustado resultado negativo para el presidente brasileño. Sus principales figuras no habían emitido opinión luego de conocerse los resultados y durante el proceso de conteo.

En la previa, el apoyo a Lula había quedado expresado en mensajes de dirigentes como el exministro de Economía Sergio Massa y el senador Eduardo “Wado” de Pedro, este último presente en Brasil por invitación del Partido de los Trabajadores (PT), sello político de Lula.

Massa publicó un mensaje consistente únicamente en fotos compartidas con Lula. Lo hizo en su cuenta de la red social X.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también brindó su respaldo con una imagen, que publicó el viernes, en la que se observa a Lula con un mensaje a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas (en oposición a una noticia que daba cuenta de un presunto intento estadounidense de “desescalar” la tensión entre la Argentina y Gran Bretaña).

El rápido conteo de los votos en Brasil (duró poco más de cuatro horas) encontró a los principales referentes del peronismo en silencio, a la espera de mejores guarismos, los que se concretaron al cierre de la jornada con la remontada de Lula que lo dejó a poco más de dos puntos porcentuales de distancia de Flavio Bolsonaro (Partido Liberal). No se habían pronunciado sobre el resultado, durante la tarde y las primeras horas de la noche, ni Massa, ni Kicillof, y tampoco Máximo o Cristina Kirchner.

Victoria Tolosa Paz y la exjefa de asesores de Cancillería Luciana Tito, en San Pablo

En Brasil, además del senador y referente de La Cámpora De Pedro, estaba la diputada Victoria Tolosa Paz, que participó de actividades de Lula en el cierre de campaña. Estuvo acompañada de la exjefa de asesores de Cancillería Luciana Tito. Ambas realizaron la “Caminhada da Vitória”, realizada en las calles de San Pablo para apoyar a Lula. También estuvo entre las presencias peronistas en Brasil la diputada nacional por Buenos Aires Roxana Monzón. Y, entre legisladores bonaerenses de varios partidos, también viajaron los peronistas Rubén Eslaiman, Alejandro Acerbo, Soledad Alonso y Cintia Romero.

Vamos Lula! Ganes o pierdas, siempre con vos y la Patria Grande. pic.twitter.com/DH9TbZQhOJ — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 4, 2026

Más allá de aquellos que estuvieron en Brasil, algunas expresiones peronistas favorables a Lula en la derrota se difundieron durante la tarde del domingo, mientras se contaban los votos en el país vecino. El diputado nacional Juan Grabois lo respaldó con un mensaje en su cuenta d eX. “¡Vamos Lula! Ganes o pierdas, siempre con vos y la Patria Grande", escribió el dirigente social, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).