Victoria Villarruel, la aliada de Javier Milei que busca llevar a Diputados el planteo por la “memoria completa” de los ‘70

“¿Te gustaría ser mi segunda candidata, mi compañera en la fórmula?”, le preguntó Javier Milei por teléfono un mes antes del cierre de listas. Hablaron un par de veces más y cerraron el acuerdo sin verse cara a cara, porque ella estaba en Santa Fe. “Nos conocíamos bastante, no hacía falta tanta explicación”, recuerda Victoria Villarruel. El vínculo había sido Twitter, algunas conferencias compartidas y un puñado de amigos en común.

A partir de ese día, Villarruel no solo secunda al economista en la lista 504A, sino también en cada recorrida que encabeza el candidato de La Libertad Avanza como parte de su campaña para llegar al Congreso. Junto con Ramiro Marra, el primer postulante a legislador porteño, integran la foto que se repite después de cada acto proselitista.

Javier Milei durante una recorrida en la villa 31 de la ciudad de Buenos Aires acompañado por Victoria Villarruel y Ramiro Marra, el primer candidato a legislados de la Libertad Avanza

Sin embargo, puertas adentro, la abogada no forma parte de la base de operaciones de Milei, que en las PASO consiguió el 13,66% de los votos: la tercera fuerza en la ciudad. De repetirse estos resultados, Villarruel, de 46 años, conseguiría una banca en la Cámara baja.

Villarruel cuenta que esta vez se animó a dar el salto porque la convenció que fueran dos personas que nunca habían estado en política y muy cuestionadas por sus discursos. Pero no era la primera vez que le ofrecían meterse en política. Tanto en 2019 como este año la invitaron a formar parte de la lista de NOS, el partido encabezado por Juan José Gómez Centurión.

¡Derecho al Congreso con @JMilei y @VickyVillarruel! Contra el socialismo duro y el socialismo blando para rescatar a la Argentina del fracaso.#Centurion2021 #MileiVillarruel2021 pic.twitter.com/TBXF81ACZZ — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) July 25, 2021

El veterano de la Guerra de Malvinas que se postuló estas elecciones en la provincia (pero no superó las PASO) apoyó a Milei en la ciudad y suele decir que las dos primeras candidatas mujeres de La Libertad Avanza son de su espacio. Es decir, Villarruel y María Fernanda Araujo, la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que ocupa el cuarto lugar en la boleta de Milei.

La flamante candidata, sin embargo, señala que, aunque participó de algunos actos, nunca integró NOS. “No he tenido problemas en que se me relacione y no me gusta contradecir al otro cuando me está invocando. Por una cuestión de respeto lo he dejado, pero no he militado con ellos”, afirma.

Victoria Villarruel jcon Juan José Gómez Centurión en el 2019, cuando el ex veterano de Malvinas se postuló a presidente Twitter

La abogada también se relaciona con el partido de ultraderecha española Vox. Es amiga de Javier Ortega Smith, el número dos y gracias a él llego a conocer a Santiago Vascal, el presidente del partido.

Impresionante el acto de #vox en Madrid de cierre de comicios. Más de 20.000 personas, en un mar de banderas españolas. Como argentina ser testigo de este momento histórico de España es increíble!!! Todo el éxito este domingo a @Santi_ABASCAL @Ortega_Smith @monasterioR @ivanedlm pic.twitter.com/lPvKBIKwg5 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 26, 2019

El giro discursivo

Villarruel debutó este año en las urnas, pero no en los medios. La abogada es fundadora y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Desde ese rol protagonizó varias discusiones al reclamar una “memoria completa”, pero también poner en duda el terrorismo de Estado.

“La expresión terrorismo de Estado no solo es desafortunada, sino también confusa. El terrorismo de Estado es una categoría política”, dijo a LA NACION en 2010.

Victoria Villarruel en Formosa durante una actividad de la asociación que preside, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) Twitter

El Celtyv empezó a gestarse en 2003, cuando se recibió en la Universidad Tecnológica Nacional, pero logró conformarse legalmente en 2006. Desde ese momento, Villarruel se dedicó a buscar testimonios de las víctimas de Montoneros y el ERP. Escribió dos libros, dio conferencias y protagonizó varias discusiones al cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos. Su discurso fue repudiado por familiares de las víctimas de la última dictadura.

Esas expresiones parecen haberse diluido durante la campaña. Como candidata, Villarruel eligió enfocar su discurso en las víctimas y remarca que son las únicas no reconocidas por el Estado. “La víctima es la misma. Los derechos humanos son para todos. Después se hacen las diferencias. No podés castigar a la víctima porque no la mató el Estado”, afirma.