Los gobernadores de Juntos por el Cambio reclaman por acuerdos “incumplidos” y exigen hablar con Milei

CÓRDOBA.- Después de la reunión de Javier Milei con diputados libertarios, de Pro y del Movimiento Integración y Desarrollo (MID) para coordinar una agenda legislativa tras el veto a la movilidad jubilatoria, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) avanzan en su decisión de solicitar un encuentro cara a cara con el Presidente. “Sin intermediarios”, dicen en referencia a que ya no sea ningún ministro el que les insista con las promesas que hace meses vienen escuchando. Ya pasaron por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el titular de Economía, Luis Caputo y hasta por el influyente, aunque sin cargo, Santiago Caputo.

Los mandatarios aliados quieren plantearle a Milei los “acuerdos” a los que habían llegado con sus funcionarios y que la Casa Rosada no está cumpliendo y que, básicamente, incluye la deuda de Anses con las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas; el traspaso de obras públicas que aceptaron pero que como Nación no paga la deuda no se pueden reiniciar y el pago de la compensación por el pacto fiscal 2017.

También quieren mostrarle a Milei los números del ajuste que hicieron. Es la respuesta a los reclamos públicos que hacen funcionarios libertarios respecto de la “motosierra” que también aplicaron en las provincias. Las 16 jurisdicciones que presentaron la ejecución presupuestaria del primer trimestre tienen superávit; la baja promedio del gasto fue de 28,1% real interanual. En ese listado hay distritos gobernados por partidos provinciales, por Pro, la UCR y el peronismo.

Es una incógnita todavía qué actitud tomarán los gobernadores con sus legisladores nacionales de cara a la ratificación o no que debe realizar el Congreso de la ley de movilidad jubilatoria. Por el momento no han decidido ni siquiera si asumirán una posición común. Hasta ahora se mostraron alejados de la discusión y ratificaron a LA NACION que nunca los llamaron desde el Ejecutivo.

“Se acabó el tiempo de promesas de terceros”, repiten en el núcleo de los gobernadores más activos de JxC y sostienen que para “presionarlos” deberían tener algo para “cortar” y no hay. Otra vez: en varias oportunidades hubo consenso sobre el envío de recursos que tienen base legal, pero nunca llegaron.

Los peronistas “dialoguistas” y los gobernadores de partidos provinciales siguen de cerca las señales de sus colegas de JxC, esperan algunas más concretas de hasta dónde están dispuestos a pararse frente a Milei. Es un juego en el que unos van midiendo a los otros, pero ninguno da el primer paso. La idea que comparten es la de reimpulsar la “liga” que en otros períodos tuvo peso político importante, pero llevan meses sin poder definir el cómo.

Osvaldo Jaldo (gobernador de Tucumán), Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Rogelio Frigerio (gobernador de Entre Ríos) Santiago Filipuzzi

La mesa legislativa que debutó con Milei el viernes por la noche les ratifica a los gobernadores que a los libertarios “no les sobra nada” y que el Presidente también debería hablar directamente con ellos. A poco de asumir hubo dos reuniones con todos los mandatarios, después solo compartió un encuentro con cuatro norteños (Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Carlos Sadir). En Tucumán, en la firma del Acta de Mayo, solo hubo saludos protocolares.

El jueves Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se reunieron en Rosario y convocaron a “construir una agenda en común”. El chubutense sostuvo que el “ánimo tiene que ver con colaborar con las metas del gobierno nacional para salir de ese país pendular que tenemos que refundar cada cuatro años” y, en ese contexto, subrayó la necesidad de discutir un modelo de “federalismo fiscal”.

“Hay muchos gobernadores que tenemos la misma idea del norte al cual tiene que ir el país y la vamos a defender en cada oportunidad que tengamos”, dijo Frigerio y señaló que a la “pelea” la continuarán en “todos los ámbitos que correspondan, incluso en el ámbito judicial, cuando ya agotemos la vía administrativa y el diálogo político, tal como estamos haciendo los tres en una defensa que nos une, como es el financiamiento de las cajas provinciales”.

Pullaro también destacó la necesidad de “defender cada una de nuestras provincias y asociarnos de manera inteligente para construir políticas públicas de mediano y largo plazo que permitan a nuestros territorios ser más eficientes, desarrollarse y generar crecimiento económico”.