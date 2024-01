escuchar

La suba de retenciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el impacto directo sobre las economías regionales. Estas fueron algunas de las cuestiones que protagonizaron la tensa y ardua pelea entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales por la ley ómnibus . Tras semanas de tratamiento en comisiones, que luego finalizaron en una sesión plenaria con un dictamen de mayoría del oficialismo, los últimos momentos de negociación se acercan frente a una posible sesión en Diputados el próximo martes.

El conflicto federal no es una novedad. Desde que la “Ley de Bases” llegó a las puertas del Congreso esta ha generado tensiones con las provincias que, en su mayoría, se oponían fervientemente a la suba de los derechos de exportación a diversos sectores de las economías regionales. Aunque estas últimas finalmente quedaron con un 0%, algunos sectores como la soja, el maíz, las exportaciones industriales y biocombustibles seguían en negociación.

Aún así, el diálogo terminó en un terreno sinuoso. En la reunión de gabinete del pasado martes, Milei les dejó una fuerte advertencia a los gobernadores: “Si no se aprueba la ley, va a ser peor para todos”. Esto fue más tarde replicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que si algunos artículos económicos de la ley no se votan, se recortarán partidas provinciales. “No es una amenaza”, tuvo que contestar tras la respuesta agitada y dura de legisladores como Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo De Loredo. Ayer las tensiones empeoraron cuando se filtró que Milei había asegurado en una reunión de gabinete que las iba a “fundir a todos”.

Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024

Esta actitud del Gobierno generó la reacción de los mandatarios provinciales supuestamente aliados o no confrontativos, que en los últimos días verbalizaron en público lo que venían comentando en reserva. El último en sumarse a las declaraciones públicas fue el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que compartió por X (exTwitter) un mensaje donde remarcaba que responsabilizar a las provincias del déficit fiscal “es una falacia”.

“Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”, agregó. Además, mencionó la importancia de su provincia sobre la producción del gas y petróleo del país: “ En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país . Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas. Tenemos agricultura, ganadería y pesca. Dejen de amenazar y convoquen al diálogo”.

También el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, apuntó contra el Gobierno y dijo que le molestan “las formas”. “Cuando dice ‘no vamos a mandarle [plata] a los gobernadores’, en realidad es a los argentinos. Yo no quiero que me mande plata, quiero que se hagan obras. Si entienden cuáles son las obras de infraestructura necesarias que se deben hacer para que el norte argentino crezca y que se le negaron al norte durante 200 años, estoy seguro de que no vamos a necesitar pedir nada a nadie. Pero necesitamos que nos den esa posibilidad”, declaró en el programa La Cosa en Sí.

Esta semana el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo, para discutir aquellos artículos que afectan a las provincias: “Las industrias del interior podrían verse muy afectadas con varios artículos que propone la ley ómnibus”. “Las medidas como gravar a las economías regionales, subir retenciones y desproteger a las PyMEs del biodiesel, atacan directamente a las industrias que invierten, producen y generan empleo en nuestras provincias”, explicó.

Y después se quejó de las advertencias del ministro Caputo de recortarle partidas a las provincias: “La verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria”.

Las industrias del interior podrían verse muy afectadas con varios artículos que propone la Ley Ómnibus. Por eso nos reunimos con el diputado nacional, @rodrigodeloredo, empresarios y legisladores de otros espacios, para ratificar nuestro compromiso en defensa de la producción… pic.twitter.com/GS3o1EDwM7 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 23, 2024

Para Pullaro y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, la suba de las retenciones industriales y a la producción agrícola pampeana son innegociables. “Van a reventar el tejido productivo de la Argentina”, advirtió en una entrevista con C5N. “Las retenciones van a producir la pérdida de mercados, cierre de establecimientos y no tendrán los ingresos fiscales que esperan”, sostuvo y agregó: “Es un grave error repetir errores del pasado”.

“Nosotros vamos a votar cada uno de los artículos que estemos convencidos que son buenos para la Argentina, para los cordobeses y para el interior de la Patria. Hay artículos que son invotables, que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina y que no tienen ninguna consideración del interior de la Patria”, aseguró Llaryora hoy, en declaraciones a radio Mitre.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tuvo una postura similar: ““Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley ‘Bases’. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen”.

E Ignacio Torres, gobernador de Chubut, manifestó lo mismo este miércoles en una reunión con los diputados Ana Clara Romero y Jorge Ávila: “ No vamos a acompañar ninguna medida que pueda perjudicar a nuestro sector productivo ”.

Y después agregó: “Yo le digo al Presidente que no tire más de la soga”, ya que “es la nación la que tiene que rendir cuentas a la provincia. Venimos aportando más de 300 mil millones de dólares hace más de 100 años. Si nos quieren sacar el Fondo Compensador Docente, no me van a encontrar a mí, nos van a encontrar a todos nosotros yendo a la Casa Rosada”.

