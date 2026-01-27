Los gobernadores patagónicos piden al Congreso sancionar la ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias

CÓRDOBA.- De una reunión de los gobernadores patagónicos -que incluye también a La Pampa- surgió un pedido conjunto al Congreso nacional para que trate con “urgencia”, en las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley de Emergencia Ígnea. El reclamo ocurre luego de que se quemaran 230.000 hectáreas en esa región del país.

Según informaron fuentes provinciales a LA NACION, suscribieron el reclamo Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); el pampeano Sergio Ziliotto; Rolando Figueroa (Neuquén) y el santacruceño Claudio Vidal.

Los gobernadores remarcaron la “gravedad” de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses. En ese período, se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.

La cantidad de hectáreas quemadas en la Patagonia como producto de los incendios de los últimos meses

En la reunión, los gobernadores patagónicos dieron cuenta del trabajo conjunto con Nación a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional.

Teléfono para la Rosada y Economía

Sin embargo, señalaron que la magnitud de los incendios y la crisis climática que afecta a la Patagonia requieren de recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades y la recuperación ambiental y productiva de las zonas afectadas.

Los mandatarios se contactaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron su decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso. La norma "permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias".

El gobernador chubutense Torres y el ministro nacional Santilli, en una recorrida reciente por las zonas afectadas Prensa Santilli

En el presupuesto 2026 sancionado por el Congreso, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tiene asignada una partida de $ 20.131 millones, lo que implica una caída interanual de 53,6%. Además, el área fue transferida desde la órbita ambiental al Ministerio de Seguridad, a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.

El presidente Javier Milei todavía no viajó a la zona de los incendios, aunque el 12 de este mes hizo un posteo en sus redes sociales para agradecer y apoyar las tareas de combate contra las llamas que hacen los bomberos: “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

En Chubut, donde se registra el foco más complejo, están trabajando unas 500 personas, entre ellas 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo. El contexto climático es muy malo, ya que se trata del año más seco de la última década, con lo que los riesgos se elevan.