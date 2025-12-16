Los gobernadores peronistas denuncian que Milei los discrimina y articulan una estrategia opositora

Los gobernadores peronistas que no son convocados por el presidente Javier Milei, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, encabezaron este martes una reunión con diputados y senadores nacionales de Fuerza Patria, en la antesala de votaciones clave en el Congreso por el presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El encuentro se realizó en la casa de la provincia de La Pampa, donde ofició de anfitrión el gobernador Sergio Ziliotto. Allí fueron de la partida Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del ahora senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero).

La cumbre del principal espacio de oposición a nivel nacional alumbró un documento titulado “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, en el que los gobernadores y legisladores del PJ buscaron reflejar que Milei “desprecia a las provincias”, que fue el espíritu de lo que conversaron a puertas cerradas.

El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social.

“Resulta imperioso rediscutir el federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión. Desde esa convicción, los gobernadores, acompañados de legisladores nacionales de nuestras provincias, impulsaremos y sostendremos una agenda política e institucional en el Congreso”, afirmaron.

El objetivo de la cumbre fue unificar una posición frente al paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo pretende aprobar antes de fin de año en el Congreso. “El efecto nocivo de Milei lo cubren los gobiernos provinciales”, fue una de las conclusiones a las que arribaron los mandatarios, junto a diputados y senadores del PJ.

Entre ellos, se pudo ver a los diputados Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano (h) y Victoria Tolosa Paz, y a senadores como Florencia López. Entre ellos circuló el rumor de que formarán un espacio propio dentro del bloque de Fuerza Patria, que estará diferenciado del kirchnerismo y del massismo.

Los santiagueños habían coqueteado con la posibilidad de sumarse un nuevo bloque federal promovido por Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, aunque las negociaciones no llegaron a materializarse. En Diputados, Fuerza Patria mantiene al grueso de sus integrantes, aunque sufrió una sangría de provincias como Tucumán y Catamarca.

“Cúmulo de incumplimientos”

“Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes. Con el gobierno nacional actual se agregó un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”, afirmaron en el documento.

El temario del encuentro incluyó un análisis del impacto fiscal de la reforma laboral, con la cual las provincias perderían $1,6 mil millones por los cambios en Ganancias, y la merma en recursos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas. Cuestionaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias.

También pusieron sobre la mesa sus objeciones al proyecto oficialista del Presupuesto 2026 -que se tratará mañana en Diputados tras el dictamen en comisión de este martes- y lo que definieron como “una discriminación” por parte del Gobierno central a sus distritos por la ausencia de giros de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Somos seis provincias que tenemos dificultades para cumplir con nuestras obligaciones, puesto que estamos siendo restringidas en la provisión de los recursos que nos corresponden, fundamentalmente de los servicios", dijo el riojano Quintela, quien describió “un escenario financiero muy difícil para las provincias”.

En el documento, los gobernadores sumaron: “Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.

“Propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales. Seremos parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto. Y, por el contrario, rechazaremos todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores”, postularon.