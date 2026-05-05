Javier Milei vuelve a Estados Unidos en un viaje exprés para una conferencia global en Los Ángeles

WASHINGTON.- Después de nuevas revelaciones sobre el presunto crecimiento patrimonial de Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei emprende este martes un nuevo viaje a Estados Unidos -el 16°, su destino predilecto desde que asumió la presidencia- para una estadía exprés en Los Ángeles, en donde volverá a participar de la Conferencia Global del Instituto Milken y mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios.

El anfitrión del Presidente, que viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno, volverá a ser el economista y multimillonario Michael Milken, quien ya mantuvo otros encuentros con el líder libertario en la mayor metrópoli de California. Milei participó en 2024 de la conferencia conocida como el “Foro de Davos de América del Norte”, que reúne a líderes de los sectores de las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía, la salud y las políticas públicas. En Los Ángeles se sumará a la comitiva presidencial el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

Javier Milei, junto al economista Michael Milken en Los Ángeles, en 2025. Presidencia

Está previsto que el Presidente y su comitiva partan este martes a las 13 hacia Los Ángeles, donde arribarán pasada la medianoche (hora local; cerca de las 4.30 de la Argentina). La agenda difundida por la Casa Rosada prevé una reunión de Milei con el propio Milken el miércoles a las 10 (hora local), y luego un encuentro con un pequeño grupo de empresarios, como suele ocurrir en los viajes de este tipo del mandatario.

Más tarde, a las 14 (18 hora argentina), Milei disertará durante media hora en el plenario de cierre de la 29° Conferencia Global, que comenzó el domingo en el hotel Hilton en Beverly Hills y terminará el miércoles por la tarde, con un show de Pitbull. El mandatario emprenderá el regreso a las 18 (hora local) y llegará el jueves pasado el mediodía a Buenos Aires.

La conferencia de este año se centra en “transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, explicó el propio Instituto Milken, que tiene otra de sus sedes en el corazón de Washington, frente a la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro.

El encuentro contó el lunes con la participación de cientos de invitados en diversos paneles, como la líder opositora venezolana María Corina Machado, que habló este lunes por la mañana, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, quien además es candidato a secretario general de la ONU.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, en el Beverly Hilton, en Los Ángeles. PATRICK T. FALLON - AFP

Otra de las participantes fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que estuvo en un panel sobre perspectivas económicas globales, también integrado por Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, y Mike Wirth, chairman y director ejecutivo de Chevron.

Georgieva advirtió por un repunte de la inflación a nivel global y que la economía mundial podría enfrentarse a un “escenario mucho peor” si la guerra en Medio Oriente se prolongara hasta 2027 y los precios del petróleo llegaran a 125 dólares por barril.

Happy to be back in the City of Angels for the @MilkenInstitute Global Conference. Important conversations on the world economy, AI, and the IMF’s role in helping countries navigate change and uncertainty. #MIGlobal pic.twitter.com/gu20Wmp6b0 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) May 4, 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis; el senador Ted Cruz (Texas); el presidente hondureño, Nasry Asfura; el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz; el CEO de BlackRock, Larry Fink; la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark; la ex primera dama norteamericana Jill Biden; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dos exestrellas deportivas de Estados Unidos, Tom Brady (fútbol americano) y Shaquille O’Neal (NBA), también son de la partida.

Este será el tercer viaje del Presidente a Estados Unidos en lo que va del año. Antes, el 19 de febrero, participó en Washington -junto a otros líderes- de la reunión inaugural del Consejo de la Paz convocado por Donald Trump, principal aliado internacional del líder libertario. Y luego, entre el 7 y el 10 de marzo, estuvo en Miami para la cumbre “Escudos de las Américas”, con el presidente estadounidense como anfitrión, y en Nueva York para la “Argentina Week”.

Javier Milei, en su disertación en la conferencia global del Instituto Milken, en 2024.

El 6 de mayo de 2024, Milei ya había participado de la Conferencia global del Instituto Milken, donde expuso ante ejecutivos de empresas, políticos y analistas, y convocó a inversores a apostar por el país, cuando el gobierno libertario aún transitaba sus primeros meses.

Además, el Presidente había hecho el 4 de septiembre pasado otra visita exprés a Los Ángeles, convocado por el propio Milken, en la que buscó seducir a decenas de empresarios e inversores sobre las bondades de su plan de reformas y las oportunidades de negocios en la Argentina. Aquella vez estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei, junto a Michael Milken, en Los Ángeles, el año pasado; lo acompañaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Instituto Milken

El anfitrión del Presidente fue el multimillonario, que luego de la exposición de Milei fue el encargado de hacerle algunas preguntas en clave económica, en un clima muy ameno. “Se tienen mucho afecto”, señaló una persona del entorno de Milken, un financista cuyo papel en el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento le valió en Wall Street el mote de “Rey de los bonos basura” en los años 80.

El Presidente también había estado en la sede del Instituto Milken en Washington en enero del año pasado, cuando viajó a la capital norteamericana para la asunción de Trump.