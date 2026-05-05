ATE definió un paro de 24 horas en el INTI frente a la amenaza de 700 despidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en rechazo a la última resolución del Gobierno, que dio de baja 900 servicios y podría significar el despido de alrededor de 700 trabajadores.

“Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar”, señaló el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Hace tres semanas el Gobierno publicó la resolución 42/2026, que oficializó la baja de casi 1000 servicios relacionados con ensayos microbiológicos clave en alimentos y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes; servicios de metrología y calibración de instrumentos; ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles y para componentes de seguridad en transporte.

“No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”, argumentó Aguiar.

Con esta medida, el secretario general del gremio aseguró que se perderá “personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria”. Desde el organismo denunciaron que el INTI brindaba un total de 3000 servicios, por lo que la eliminación de casi 1000 de ellas significa una reducción del 30% de la institución.

Actualmente, el INTI cuenta con 2300 empleados y más de 250 reparticiones; en 2023 eran 3100 los trabajadores. El Gobierno cuestionó que el 20% de los departamentos del organismo “son puramente administrativos” y que ameritaban los recortes.

Tras el paro de este jueves 7 de mayo, realizarán una asamblea el martes 12 en la sede del INTI para definir la continuidad del plan de acción.

Manifestaciones contra la medida

Antes de que se publicara la resolución, una versión preliminar comenzó a circular y generó malestar entre los gremios, que desplegaron movilizaciones alrededor del predio del INTI en Villa Martelli.

Aguiar denunció que hay una presencia policial desproporcionada en el predio. “Ante la escalada del conflicto, el Gobierno militarizó el edificio central del organismo con presencia de Gendarmería Nacional. En este escenario es que el Presidente del instituto, Miguel Romeo, tuvo que retirarse escoltado por las fuerzas de seguridad durante su visita la semana pasada”, explicaron desde ATE.

Y sumó: “Hacemos directamente responsable al gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar”.

Luego de las manifestaciones y de que se conociera la resolución, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida al argumentar que no tenían suficiente demanda y que los servicios del INTI los puede brindar el sector privado.

“Muchos de esos [servicios] se utilizaban muy poco. No revestían el carácter de servicios públicos, no tenían ninguna especificidad particular (por ejemplo, testear la durabilidad de una alfombra), sino que eran insumos industriales como cualquier otro. Sencillamente, no se entiende por qué en algún momento se decidió que los hiciera el Estado”, señaló a través de X.