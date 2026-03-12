Los gobernadores que viajaron a EE.UU. deslizan su malestar con Milei porque no los recibió en la gira

NUEVA YORK.- Luis Caputo salió del Council of the Americas, el lunes, y mostró, como uno de los principales trofeos de la gira pro inversiones por Estados Unidos, a los once gobernadores “de distintos partidos políticos”. Dijo que eso no se había visto hasta ahora y que generaba la idea de que las políticas económicas de Javier Milei pueden perdurar en el tiempo más allá de las ideologías.

En eso también coincidió Manuel Adorni: “Hoy la Nación Argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio”, dijo en su speech del Bank of America.

Los mismos gobernadores resaltaron la unidad hacia afuera “más allá de los partidos políticos”. Pero la gira de cuatro días (el Argentina Week finalizó hoy con un cocktail en el consulado en Nueva York) dejó expuesta la fragilidad del vínculo entre los mandatarios “alineados” y la Casa Rosada, o mejor dicho, con el mismo Milei y algunos de sus funcionarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la ciudad de Nueva York, en el marco de la Argentina Week

En los pasillos del mismo Consulado, este jueves, un mandatario patagónico mostró su malestar por la falta de cortesía y de atención. “No nos recibió el Presidente. Lo mínimo que podría haber hecho”, se quejó. “No hubo reuniones bilaterales con los ministros tampoco. Es cierto que compartimos varios paneles, pero no hubo nada”, agregó, sin ocultar su incomodidad.

Coincidió con esa afirmación otro gobernador. Los dos prefirieron mantener sus nombres en reserva. Un tercero habló de cierto destrato incluso con algunos detalles. Hubo jefes provinciales con problemas para entrar al auditorio del JP Morgan el día que abrió con un discurso Milei, en el que por otra parte no los mencionó.

El lunes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se encontró con que la apertura del Argentina Week, en el Consulado, era multitudinaria y no había sillas suficientes para los mandatarios provinciales. Se fue. Luego lo llamaron para que regresara, según pudo reconstruir LA NACION.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y Neuquén, Rolando Figueroa; y con el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam

Un cuarto gobernador que conversó con este medio contó una versión diferente: “No hubo reunión con Milei, pero nadie la pidió, o no me enteré al menos que eso haya ocurrido”, manifestó. “Hubo muy buena relación con los ministros”, sostuvo.

Un miembro del equipo de uno de los gobernadores patagónicos ensayó una explicación. “Hubo una muy mala coordinación por parte del Gobierno y también de los gobernadores. Los gobernadores no están en posición de negociar, no tienen con qué, están débiles”.

Aventuró que el año que viene, en las elecciones generales, la Casa Rosada irá por el poder de ellos. “Van a poner candidatos en todas las provincias salvo en Mendoza”, indicó. Adorni había dicho por la mañana que en 2027 LLA sumará “legisladores con las ideas de la libertad”.

El presidente Javier Milei con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el marco del Argentina Week en Nueva York

De hecho, lo que mostró la elección de medio término es que la Casa Rosada, más allá de negociar con los gobernadores algunas leyes con éxito, también les metió candidatos. Hubo excepciones, con algunos que hicieron alianzas, como el caso de Chaco.

Un gobernador del centro coincidió con el análisis de que la comitiva presidencial no tuvo demasiada consideración por los mandatarios que fueron para mostrar “estabilidad”. Sin embargo, añadió que sus colegas deberían saber que es algo esperable. “Este gobierno es así”, indicó. “No es serio quejarse en privado y en público decir otra cosa”; agregó.

Otro malestar surgió hoy cuando el presidente de YPF, Horacio Marín, dijo en uno de los paneles de IDEA que pensaban avanzar en la exploración del Golfo San Jorge, una cuenta muy extensa que tiene energía no convencional, como Vaca Muerta, con mucho potencial. “Se retiraron del petróleo convencional y se quedaron con el no convencional”, refunfuñó un mandatario.

Marín había sido muy claro en una entrevista con LA NACION: “Nosotros en algunos casos les devolvimos a las provincias los derechos de exploración convencional y en otros cedimos a otras empresas la exploración, para enfocarnos en lo no convencional”, indicó el titular de la petrolera nacional.