Villarruel reclamó la presencia de Adorni en el Senado: “Debe ponerse a disposición”

La vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó este jueves que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente en el Senado durante junio para brindar su informe de gestión y no en el mes de julio, que es cuando el funcionario anunció que asistirá al recinto.

“El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, consignó Villarruel.

La presentación de Villarruel

Y citó el artículo 101 de la Constitución Nacional que establece que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71”.

Adorni había anticipado minutos antes que se presentará en el Senado en el mes de julio.

tweet de Manuel Adorni @madorni

El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, había reclamado la presencia en el cuerpo de Adorni, en medio de la polémica por la causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

“Hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución”, había expresado el legislador.

El pedido de Goerling

El miércoles por la noche, Villarruel había cuestionado a Adorni después de las afirmaciones del funcionario sobre su declaración jurada en una entrevista con José Del Rio en LN+. La vicepresidenta definió como una “vergüenza” ese accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del también vocero: “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico“.

Fue minutos después de la entrevista que un usuario identificado como ‘Gero’ hizo un posteo en redes sociales por su cumpleaños. “Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió. Entonces Villarruel respondió, cumplió su pedido e ironizó en referencia a la remodelación de la casa de Adorni situada en el country Indio Cua.