Reporteros Sin Fronteras protesta en las calles de París por los ataques de Milei a la prensa

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) montó este miércoles una acción de de protesta e información en las calles de París para denunciar el “hostigamiento sistemático” de Javier Milei a la prensa y los medios de comunicación. La movilización coincide con la llegada del Presidente a la capital francesa para encabezar la llamada Argentina Week, en busca de inversiones.

Desde las primeras horas de la mañana, un grupo de manifestantes con pancartas que ironizaban con el mensaje “¡Bienvenido, Milei!” se concentró en el distrito 2 de la ciudad. La acción principal consistió en la circulación de un camión equipado con pantallas LED que recorrió puntos neurálgicos como los Campos Elíseos, el Trocadero, el Museo del Louvre, la plaza de la Estrella y el Panteón, proyectando algunos de los mensajes más agresivos vertidos por Milei en las redes sociales.

Una de las paradas de la protesta de Reporteros Sin Fronteras contra Milei en París

La protesta coincidió con la publicación de un monitoreo realizado por RSF sobre la cuenta oficial de X del presidente argentino. El relevamiento determinó que, entre abril y mayo de 2026, Milei hizo 1674 publicaciones hostiles hacia la prensa en solo 47 días, lo que representa un promedio de “más de 35 mensajes de odio diarios”. La cifra equivale al volumen total de mensajes de ese tipo publicados por el magnate Elon Musk a lo largo de un año entero, consigna el reporte.

Agravios, retuits y descalificaciones

Según el análisis de la entidad defensora de la libertad de expresión, el 89% de las publicaciones agresivas de Milei (1499 mensajes) corresponden a retuits de otras cuentas, mientras que un 9% (151) fueron tuits citados con comentarios breves y el 1,2% (21) provinieron de publicaciones redactadas de manera directa por él.

En la pantalla del vehículo que circuló por las avenidas parisinas se leyeron frases textuales de Milei extractadas de sus redes, tales como: “No odiamos lo suficiente a los periodistas” (abril de 2025), además de insultos recientes en los que calificó a los cronistas como “periodistas de mierda”, “mierda humana” y “basura repugnante”.

"No odiamos lo suficiente a los periodistas", una de las frases que recorrió París

La investigación de RSF detalla que el argumento principal empleado por la Presidencia para descalificar la labor periodística se centra en acusaciones de corrupción. En 498 de las 1674 publicaciones analizadas, Milei vinculó la postura crítica de los medios con la eliminación de la publicidad oficial decretada al inicio de su gestión. Según el relato presidencial, los profesionales de la comunicación actuarían como “ensobrados” o “mercenarios” financiados por gobiernos provinciales u opositores para desestabilizar a su administración.

RSF destacó que dicho discurso carece de sustento y señaló que Milei sostiene recurrentemente, sin datos comprobables, que el “95% de los periodistas” integran “una banda de delincuentes”. Asimismo, la ONG denunció la utilización del acrónimo “NOL$ALP” (No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas, con el símbolo de dólar para insinuar sobornos) como un sello de aval para incitar agresiones contra profesionales del sector e instituciones, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) e incluso la propia RSF.

Advertencias

“Con esta acción, RSF busca recordar que los periodistas no son enemigos políticos. Los insultos, las intimidaciones y los ataques reiterados contra los medios alimentan un clima hostil al periodismo y debilitan la libertad de prensa”, afirmó Thibaut Bruttin, director general de RSF, durante una conferencia de prensa.

Bruttin cuestionó severamente la postura de la Casa Rosada: “Cuando un presidente de la República utiliza su cuenta de X para atacar continuamente a la prensa, insultarla, difamarla y presentarla como enemiga del Estado, ejerce todo el peso de su autoridad política para doblegar uno de los pilares de la democracia. Las andanadas de insultos son inaceptables y revelan un profundo desprecio por la democracia. Javier Milei ha elegido profundizar la violencia verbal, los insultos y la desinformación. Es indigno de un alto funcionario público”.

El informe de la entidad destacó que, bajo la administración de Milei, Argentina cayó 58 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en tres años, posicionándose en el puesto 98 sobre 180 países evaluados en el índice de 2026.

Contraste con la agenda económica

Milei y Macron

La manifestación en las calles parisinas se desarrolló en forma paralela al inicio de la agenda oficial trazada por la Casa Rosada. Milei encabeza desde este miércoles la Argentina Week, un encuentro de tres jornadas destinado a la atracción de inversiones internacionales, organizado por al embajador argentino, Ian Sielecki.

La comitiva oficial, integrada por ministros, secretarios de Estado y una decena de gobernadores provinciales, mantiene agendadas reuniones clave en el Château de la Muette (sede de la OCDE), encuentros con ejecutivos del sector energético en la Agencia Internacional de Energía (AIE), una mesa redonda sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea en la Cámara de Comercio Internacional y una reunión bilateral de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.