Los gremios docentes de la provincia se le rebelan a Kicillof y reclaman salarios y seguridad

Cuatro sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este martes. Será la primera vez que gremios como el Suteba harán una medida de fuerza a nivel bonaerense desde que está al frente del gobierno provincial el gobernador Axel Kicillof. Los reclamos centrales son el llamado a paritarias y la adopción de medidas para prevenir hechos de violencia en las escuelas. Junto al Suteba, harán el paro los gremios FEB (Federación de Educadores Bonaerenses), Udocba (Unión de Docentes de Buenos Aires) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica); no se sumará el restante sindicato del frente docente, el Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados).

Los gremios convocantes llamaron a la huelga con la consigna “Paro provincial docente. ¡Basta de violencias! Urgente convocatoria a paritaria por aumento salarial".

“Los gremios AMET, FEB, Suteba y Udocba convocan a paro docente provincial, que se llevará adelante el próximo martes 30 de junio. En un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país, la medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector”, se informó en un comunicado del Suteba.

Los sindicatos pidieron la implementación de cuatro puntos ante los hechos de violencia en las escuelas. Son “la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, y un protocolo complementario”, la “aplicación de la legislación vigente para que sean penalizados los delitos y las contravenciones”, “la realización de jornadas institucionales” y el reclamo para que el “Estado provincial adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa”.

El 12 de junio, los sindicatos que conforman el FUDB se reunieron con el gobierno de Kicillof en el marco de las paritarias. En ese encuentro, los funcionarios provinciales escucharon los requerimientos sindicales y no realizaron una propuesta salarial, lo que está dentro de las rutinas de la negociación. Sin una nueva convocatoria, los gremios la exigieron como parte de sus planteos en el llamado al paro.

“Demandamos una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al gobierno nacional, por la restitución del Fonid [Fondo de Nacional de Incentivo Docente], como al provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a paritarias. Es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, pidieron los sindicatos.

Baradel y Kicillof, en un congreso de la CTA

El Suteba, principal gremio docente con unos 90 mil afiliados, tuvo elecciones el 13 de mayo. Roberto Baradel, secretario general del sindicato desde 2004, no participó. La lista alineada con el histórico jefe sindical se impuso en las elecciones y se consagró como nueva secretaria general a María Laura Torre, exsecretaria adjunta. La FEB, en tanto, está conducida por Liliana Olivera; el secretario general de Udocba es Alejandro Salcedo, y el líder de la AMET es Ariel Guede.

En otro reclamo a la gestión de Kicillof, los cuatro gremios que lanzaron la medida de fuerza exigieron “que el IOMA garantice prestaciones adecuadas y oportunas para las y los docentes bonaerenses”.

El resto de los reclamos sindicales son “la sobrecarga de tareas que enfrentan las y los docentes”, por lo que solicitan “garantizar la desconexión total y el respeto a la jornada laboral”; el pedido al gobierno de Milei por “la restitución del artículo del presupuesto destinado al financiamiento de la Escuela Técnico Profesional y de los recursos necesarios para garantizar su sostenimiento”, y la “preocupación por los cambios que el gobierno nacional intenta aplicar al régimen previsional”.

El Sadop, también integrante del FUDB, no se sumará al paro. Subrayó que “es urgente la necesidad de generar espacios de diálogo de los responsables de las escuelas con los trabajadores y sus representantes sindicales a partir de la constitución de comités mixtos” para abordar las problemáticas de violencia. Además, el gremio solicitó “la convocatoria a la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de las escuelas de gestión privada, con la presencia de las cámaras patronales y la Dirección General de Educación de Gestión Privada, en el ámbito del Ministerio de Trabajo”, y pidió trabajar en alternativas de prevención.