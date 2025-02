Los gremios docentes presionan al Gobierno para abrir la paritaria nacional y condicionan el inicio de clases

En plena cuenta regresiva para el comienzo del ciclo lectivo en al menos 13 provincias, los gremios docentes de alcance nacional presionan al Gobierno para reabrir la paritaria y aumentar el salario mínimo, que es hoy de $420.000.

Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, confirmó que aún no han recibido un llamado oficial a una mesa de negociación con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. “Nos dijeron que era probable que fuera la próxima semana, pero hasta ahora no tenemos confirmación de la paritaria”, explicó en diálogo con LA NACION. “Debería ser urgente, o ya debería haber sido, porque empiezan las negociaciones en las provincias y todavía no hay ninguna resolución de la cuestión nacional”.

La discusión nacional permite, entre otras cuestiones, definir el salario mínimo docente en todo el país. Así, según señalan los gremios, aunque cada provincia debe llevar a cabo su propia negociación salarial, el monto fijado por el Gobierno termina condicionando la discusión local. “Cuando el piso nacional está bajo, también tira las otras negociaciones para abajo”, explicó Alesso.

“Tenemos una especie de confianza, creemos que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a tener la sensibilidad necesaria como para mejorar el salario de los trabajadores de la educación”, expresó Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) a LA NACION. Según indicó, aunque “hay conversaciones con el Gobierno”, la administración libertaria todavía no realizó una convocatoria formal para rediscutir el piso salarial.

En agosto, el Poder Ejecutivo fijó, a través de la resolución 689/2024, el salario mínimo docente en $420.000, monto que corresponde al cargo de maestro de jornada simple. La decisión se tomó ante la falta de acuerdo entre las autoridades de la secretaría que conduce Torrendell, el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) y los representantes gremiales.

Al momento de la definición, el monto determinado era levemente superior al valor de la canasta básica alimentaria, que, en julio de 2024, se ubicaba en $405.697,13 para una familia tipo. Ahora, sin embargo, se encuentra por debajo de la línea de indigencia ya que, según los últimos datos publicados por el Indec, dicha canasta tuvo un costo de $449.323,69 en diciembre.

Sonia Alesso, la jefa de la Ctera, la confederación de gremios docentes más numerosa del país Archivo

Según registros de la UDA a los que pudo acceder LA NACION, para enero de 2025, los docentes cobraban ese salario mínimo solo en Catamarca ya que, como expresó Romero, los gobernadores han ido ofreciendo aumentos, pero el piso aún no alcanza a cubrir la canasta básica total en ninguna jurisdicción. “Algunas provincias han ido mejorando esto porque tienen esa facultad, pero en todos los casos, están por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo.

En diciembre, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la canasta básica total valía $1.024.435. Siguiendo los números de UDA, esto representa más del doble del salario que percibía en enero un docente no solo en Catamarca, sino también en Santiago del Estero y La Rioja. Incluso en Río Negro, la provincia con mejores salarios para el sector, según el gremio, el monto a cobrar ($931.186) estaba por debajo de la línea de pobreza.

Sergio Romero, jefe de la Unión Docentes Argentinos y representante de Políticas Educativas de la CGT Archivo

En este contexto, los gremios piden al Gobierno por una suba del salario mínimo que permita mejorar las condiciones de la discusión con cada gobernador. Romero se reunió ayer con Sara García (AMET) y Fabián Felman (CEA) en la oficina de la secretaría de Políticas Educativas de la CGT y resolvieron presentar un escrito ante Torrendell y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para exigir la apertura de una mesa de negociación a nivel nacional.

En tanto, desde Ctera, también reclaman por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por considerar que su suspensión impacta de manera directa en los ingresos del sector. “Hay provincias que lo pagaron con fondos propios o que convirtieron ese monto en otro, pero la mayoría no pudo asumir el costo”, advirtió Alesso a LA NACION. Según sus cálculos, a valores actualizados, si el fondo continuara vigente, cada trabajador podría percibir alrededor de $180.000 adicionales.

Las negociaciones en las provincias

Buenos Aires

El Gobierno presentó a los gremios docentes una oferta de suba salarial en dos tramos, un 7% en febrero y un 2% en marzo, sobre los salarios de enero de 2025. La oferta incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en abril. La propuesta fue bien recibida por los representantes gremiales, quienes la llevaron a consideración de las bases.

Según cifras de UDA, el salario mínimo para enero de 2025 era de $553.075.

Roberto Baradel, jefe del Suteba Augusto Famulari

Chaco

El Ministerio de Educación del Chaco informó que este 24 de febrero se iniciará el período escolar con la presentación de los docentes y no docentes a sus lugares de trabajo. En tanto que el 5 de marzo, comenzará el ciclo lectivo 2025 con el inicio de las clases en las instituciones de nivel primario; el 6 del mismo mes será el turno de los jardines de infantes; y el 11, de las escuelas secundarias. El 7 de abril, finalmente, comenzará el ciclo lectivo y el primer cuatrimestre en los institutos de nivel Superior.

Según cifras de UDA, el salario mínimo en la provincia para enero fue de $592.000.

Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) espera la convocatoria del gobierno de Martín Llaryora para negociar el primer tramo de la paritaria; el último acuerdo salarial venció el 31 de enero. Ya adelantó que exigirá que el nuevo acuerdo incluya no sólo una mejora por inflación, como hasta ahora, sino un porcentaje mayor que permita recuperar parte de lo perdido el año pasado.

Según cifras de UDA, el salario mínimo para enero de 2025 era de $755.000 en el distrito.

Corrientes

Las clases en la provincia de Corrientes comenzarán el 5 de marzo, luego de los feriados de Carnaval. Así lo informaron desde el Ministerio de Educación de la provincia, en un comunicado en el que subrayaron que la modificación de la fecha, que en un principio estaba prevista en el calendario escolar para el 24 de febrero, obedece a recomendaciones sanitarias por la extendida ola de calor que azota a la provincia y a gran parte del país.

Las paritarias locales aún no tienen fecha confirmada. No obstante, los docentes recibieron subas escalonadas en diciembre y enero. De acuerdo a lo informado por UDA, el salario mínimo en el primer mes del año fue de $635.000.

Mendoza

Mendoza se prepara para el inicio de clases, previsto para el 24 de febrero. Sin embargo, comienzan a crecer los reclamos salariales de los docentes, luego de rechazar la propuesta oficial de incremento, la cual no supera el 5%, sólo para los meses de marzo y junio.

Según los registros de UDA para el primer mes del año, el salario mínimo fue de $570.000.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) no solo cuestionaron la oferta del Gobierno, a la que calificaron de “insuficiente”, sino que repudian que las clases arranquen este mes.

Las partes volverán a verse las caras en la mesa de negociación del viernes. Desde el sindicato ya plantean no comenzar el ciclo lectivo si no hay avances concretos, ya que aseguran que Mendoza está entre las provincias con “los salarios docentes más bajos del país”.

Santa Fe

En Santa Fe está previsto que las clases comiencen el 24 de febrero. El gobierno provincial y los gremios aún no definieron la paritaria 2025. Hubo una primera reunión el jueves de la semana pasada, pero se no trató el tema de aumento de sueldos. Está previsto que la próxima semana haya un nuevo encuentro. El gobierno aplicó desde el año pasado el cobro de un plus por presentismo.

“Esperamos que entre esos días se presente una propuesta que de cuenta de las necesidades de los trabajadores y de la escuela pública. Hablamos de extensión horaria y es necesario dar previsibilidad a las familias y estudiantes de los horarios y qué se va a dar en esa hora que se agrega. Son temas que vamos a discutir en mesas técnicas”, explicó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé.

“Tenemos el compromiso que el 24 de febrero se inicie el ciclo lectivo como corresponde, y eso es parte de los aprendizajes que hemos tenido en los últimos tiempos, donde no nos ha ido tan bien en la educación y nosotros queremos mejorar la calidad educativa. Parte de eso es poder discutir sin que esté supeditado el inicio de clases a un acuerdo paritario”, sostuvo José Goity, ministro de Educación de Santa Fe.

El salario mínimo en la provincia es de $633.137, de acuerdo a los números aportados por UDA.

Misiones

El gobernador ya anunció el inicio del ciclo lectivo para el 5 de marzo. Esta semana tienen que reunirse nuevamente por la recomposición salarial las autoridades del Ministerio de Hacienda con UDPM, el gremio mayoritario y dialoguista con el Gobierno provincial.

“Estamos ultimando preparativos junto al ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Daniela López”, dijo el gobernador Hugo Passalacqua, quien se recupera de una operación renal, y reapareció públicamente tras varias semanas, divulgando fotos de su reunión con el ministro de Educación (Ramiro Aranda) y la titular del CGE (Daniela López) y ratificando el comienzo de clases la primera semana de marzo.

Santiago del Estero

El gobernador Gerardo Zamora, luego de varias reuniones con la CGT local y la Mesa de Diálogo y Trabajo anunció el acuerdo paritario 2025, otorgando un aumento del 100% en el sueldo básico de todos los estatales santiagueños, incluidos los docentes.

Además dio a conocer el pago de cuatro bonos extraordinarios en distintos meses del año, siendo el primero el próximo 14 de febrero, por un monto de 220 mil pesos, en tanto que los tres restantes serán el 1° de mayo, en julio y a fin de año con montos a convenir. En todos los casos el sector docente está contemplado en estos pagos.

El lunes 17, la docencia santiagueña retornará a las escuelas y el inicio del ciclo lectivo será el miércoles 5 de marzo, luego del feriado extra largo de carnaval.

Conforme lo informado por UDA, el sueldo mínimo en la provincia en enero fue de $450.000.

Santa Cruz

En Santa Cruz las clases, de acuerdo al calendario, deberían iniciar el 24 de febrero próximo. Sin embargo, el inicio está sujeto a cómo se desarrollen las negociaciones en las paritarias que lleva el gobierno de Claudio Vidal con los gremios docentes. El gobierno ofreció un 2% mensual hasta mayo y 1,9% mensual para mayo y junio, pero los gremios docentes adelantaron en conferencia que van a rechazar la propuesta.

Cesar Alegre, secretario general de la ADOSAC provincial, aseguró que de acuerdo al aumento que ofrece el gobierno un docente ingresante cobrará en “el mes de junio 954.000 pesos, ni siquiera en junio va a cubrir el costo de la canasta de diciembre, que es de 1.300.000 pesos según la Universidad Económica de San Juan Bosco”, explicó.

Desde el Consejo Provincial de Educación aseguraron que la provincia ha priorizado el salario docente a lo largo de 2024 con aumentos que superaron la inflación acumulada: el incremento fue superior al 189% para los docentes durante el año pasado mientras que la inflación en la Patagonia según el INDEC fue del 124,8%. “Debemos ser responsables con la evolución de la pauta salarial en el contexto económico actual”, indicaron desde el gobierno provincial. La nueva reunión paritaria será el próximo jueves 13 de febrero.

Chubut

Chubut tiene previsto el inicio de clases para el próximo 24 de febrero y la primera reunión paritaria se desarrollará este viernes en la capital provincial de Rawson.

Guillermo Sipina, secretario general de Sitraed, anticipó que en la reunión “escucharemos la propuesta del Gobierno. De nuestra parte iremos con la intención de obtener una compensación por los meses de diciembre, enero y febrero, en los que no hubo aumento, y después fijar una recomposición durante el año. Si bien la inflación se amesetó, los servicios y el combustible por citar dos ejemplos siguen aumentando. Nuestro piso será la inflación y un punto de la inflación. Pero esto será definido en las próximas horas”.

En tanto, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) -el sindicato docente mas combativo de esta provincia- no anticipó aún su postura.

