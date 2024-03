Escuchar

Luego de que el gobierno de Javier Milei eliminara el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que recibían las provincias, la Provincia de Buenos Aires dejó de financiar ese monto y los docentes cobraron un 10% menos en marzo. Según confirmaron a LA NACION, la jurisdicción que comanda Axel Kicillof no puede afrontar el gasto en los meses próximos.

El gobernador se enfrenta a un principio de año complicado con respecto a las paritarias. Los sueldos estatales, además de los docentes, están siendo un punto de conflicto en medio del plan “motosierra” que lleva a cabo el líder libertario, y Buenos Aires es de las provincias más afectadas, siendo que es la que mayor número de docentes tiene dada la cantidad de habitantes y la extensión territorial.

“Cubrimos lo que se cobró en febrero, pero no teníamos cómo enfrentarlo de manera permanente”, deslizaron desde la gobernación bonaerense. Algunas provincias, como Río Negro, se hicieron cargo de los gastos para que los docentes no pierdan el poder adquisitivo. Así lo hizo Kicillof el mes pasado, pero el 6 de marzo los maestros de la Provincia cobraron un 10% menos. Esto aviva la tensión entre Nación y los distintos gobiernos provinciales, siendo que además de no recibir el Fonid, la administración libertaria aún no realizó una propuesta para establecer el piso de salarios.

Para con los haberes correspondientes al mes de enero, Provincia abonó la totalidad de las sumas que componen el salario docente, incluyendo los complementos nacionales, como el Fonid, Conectividad y Material Didáctico.

Axel Kicillof junto con el sindicalista docente Roberto Baradel

“Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre”, detalló la gobernación el mes pasado en un comunicado.

En aquél entonces, habían advertido: “De persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional”.

El gobierno bonaerense todavía está a la espera de definiciones con respecto al Fonid y otras políticas educativas que eran solventadas por Nación, como la infraestructura escolar, la educación técnica, Conectar Igualdad y la Educación Sexual Integral (ESI). Es algo que deberá comandar a nivel nacional Carlos Torrendell, al mando de la Secretaría de Educación y se encuentra en la órbita de Capital Humano.

Carlos Torrendell, secretario de Educacion

El sueldo inicial de bolsillo de un docente sin antigüedad por la jornada de cuatro horas es de $355.000. Tanto desde la Provincia como desde el sindicato Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) estimaron a LA NACION que los docentes cobraron este mes desde $30.000 a $40.000 menos.

LA NACION se comunicó con Educación y Economía, pero aún no obtuvo respuestas.