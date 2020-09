Los "halcones" de Juntos por el Cambio denuncian que el kirchnerismo está detrás de una maniobra para ahogar a los distritos gobernados por la oposición Crédito: Presidencia

"Escuchame, Diego, van por la coparticipación, los conozco", bramó Elisa Carrió desde su casa en Capilla del Señor, con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, del otro lado del teléfono. Promediaba la tarde de ayer y a través de ese llamado -contado a LA NACION por un testigo directo- la líder de ARI preanunciaba la "traición"del gobierno de Alberto Fernández a su hasta ayer socio político Horacio Rodríguez Larreta: el descuento de 1,18 puntos de coparticipación que se concretó finalmente en la noche y su traspaso a las arcas bonaerenses para resolver el conflicto salarial con su policía.

Reunido con su equipo desde las 8.30 en el edificio gubernamental de Parque Patricios, Larreta analiza alternativas como una presentación en la Corte Suprema, mientras el diálogo con la Casa Rosada aparece cortado desde anoche. Esta tarde, Larreta realizará una conferencia de prensa para anunciar sus próximos pasos y responder a los anuncios de ayer del Presidente.

Carrió no es la única dentro del espacio que viene advirtiendo al gobierno porteño sobre las desventajas de su "cercanía" con el kirchnerismo. También la líder de Pro, Patricia Bullrich, frenó en la tarde de ayer un comunicado de Juntos por el Cambio (JxC) de respaldo al Gobierno en el conflicto con la policía, que llegó a rodear la quinta presidencial de Olivos con patrulleros y personal armado. "Es que nunca tenés que ir a una reunión con ellos si no sabés para qué te llaman. Querían comparar lo que pasaba con Semana Santa del 87 y no era así", advirtió la presidenta de Pro en conversaciones con el sector "dialoguista", que quedó tan golpeado como el jefe de gobierno porteño luego de concretada la iniciativa, un rato antes del apoyo virtual de muchos de ellos al Gobierno en su conflicto con la policía bonaerense. Esta mañana, Pro dio a conocer un duro comunicado: acusó al Presidente de haber tomado una decisión "inconstitucional, injusta y prepotente" y de haber roto el diálogo.

"El reclamo es judicializable y ganable. Veremos si hay voluntad política", chicanearon al gobierno porteño desde el sector de los duros de JxC, en referencia a los "derechos adquiridos" de la ciudad luego del aumento de la coparticipación (pasó de 1,4 a 3,75, luego reducida a 3,50) durante la gestión de Mauricio Macri por la Casa Rosada, vinculada al traspaso de la policía a la órbita porteña.

En la misma línea que Bullrich y Carrió, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, venía advirtiendo sobre una "creciente hostilidad" del Gobierno para con las provincias y municipios gobernados por la oposición. "Me cuesta ver diferencias entre Cristina y Alberto", comentó por estos días el exgobernador de Mendoza. Daba como ejemplo los desplantes de Balcarce 50 (con suspensión de acto incluido) hacia la gestión de su sucesor, Rodolfo Suárez, "quien osó decirles que la cuarentena estricta había fracasado".

Más duros aún habían sido cerca del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, al afirmar: "Hay una estrategia para ahogar a los distritos opositores, por orden de Cristina. Primero fue el ahogo económico y de camas, ahora el combate es cuerpo a cuerpo, en cada territorio como Mar del Plata, Rosario, Jujuy, Mendoza, Capital Federal". Montenegro cree, según afirman en su entorno, que la estrategia del kirchnerismo es que Mar del Plata sea uno de los distritos elegidos para "destrozar a Juntos por el Cambio" y mermar las consecuencias de una "cuarentena innecesaria y eterna", haciendo que el golpe se lo lleven solo los distritos opositores. Quienes sostienen esta teoría incluyen en ese grupo, además de Mendoza y CABA, a Rosario (gobierna el radical Pablo Javkin) y a Jujuy, con el gobernador Gerardo Morales.

"No vemos un plan sistemático para complicarnos", decían en la Ciudad antes del anuncio de anoche, y sostenían: "El Gobierno juega para su tribuna. Nosotros preferimos no hacerlo y corremos riesgos de perder a parte de nuestro electorado". La visión cambió bastante desde entonces, y nadie descarta -más allá de sostener los modos diplomáticos que son su marca registrada- que Rodríguez Larreta encare a partir de hoy un "nuevo vínculo" con el Gobierno.

"Renunciar al diálogo y a encontrar puntos de consenso no nos lleva a ningún lado. La decisión que hoy tomó el Presidente no hace más que agrandar la grieta. Un reclamo policial que podía solucionarse por distintas vías termina generando un problema político de envergadura", escribió ayer vía Twiter Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente porteño y secretario general de Pro. Volver al diálogo, y en simultáneo judicializar el reclamo, sería la via elegida.