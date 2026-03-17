Horacio Rodríguez Larreta anunció que competirá en 2027 para volver a ser jefe de Gobierno de CABA

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció este lunes por la noche que en 2027 pretende competir por una nueva gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires. "Tengo voluntad y voy a trabajar para eso“, aseguró el actual legislador citadino y cargó contra la administración de Pro: “Quieren congraciarse con La Libertad Avanza“.

Entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+), Larreta volvió a cuestionar la actual gestión de Jorge Macri: "Hay una malaria en la ciudad, en términos económicos, fenomenal. En el sur, en el medio y en el norte. Sigue cayendo el trabajo y los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, que es la realidad de todo el país".

Según criticó el exalcalde, “la ciudad está sucia” y se han dejado de gestionar las labores de reciclaje. “El programa de reciclado, que le dimos tanta importancia y que prácticamente construimos desde cero hace 16 años, ya no se habla del tema. Vuelve a estar el cartón en los contenedores”.

En ese sentido, indicó: “Nunca se vio tanta gente en la calle. Aumentó 70% en los últimos dos años”. Pese a que aclaró que “el deterioro económico venía desde hace años”, planteó que el gobierno local y nacional potenciaron la crisis al no trabajar en políticas sociales.

“Tenés un presidente que ve que una empresa deja a 900 empleados afuera y festeja. Para mí es un drama. Habló de los ‘brutos que les preocupa el trabajo’, bueno yo soy uno de ellos”, señaló con respecto al cierre de la compañía de neumáticos Fate y el enfrentamiento con Javier Milei.

Horacio Rodríguez Larreta entrevistado por Carlos Pagni en LN+ Captura de LN+

Más adelante en la entrevista, Larreta fue consultado sobre su pasado en el Pro y acerca de si todavía mantiene relación con los dirigentes del partido amarillo. El legislador porteño de Confianza y Desarrollo insistió en que pese a mantener cierta comunicación con alguno de ellos se ha distanciado casi en su totalidad ya que “quieren congraciarse con La Libertad Avanza” y que “el Pro nunca fue así”.

“Sostengo y soy parte de los valores con los que fundamos el Pro. Pero el Pro se fue del Pro. Esos valores ya no los sostienen muchos de sus dirigentes”, consideró Larreta y cuestionó a los dirigentes del actual espacio: “Se entregaron a LLA para formar parte de las colas de las listas”.

Ante esta radiografía de CABA, Larreta -que fue jefe de Gobierno entre 2015 y 2023 y vicejefe entre 2007 y 2015- aseguró que pretende llevar a cabo una “segunda transformación” en el distrito y que el primer paso sería volver a Uspallata 3150. “Tengo voluntad y voy a trabajar para eso”, reconoció.

Horacio Rodríguez Larreta: "Buenos Aires puede volver a ser una gran metrópolis” Captura de LN+

“Buenos Aires puede volver a ser una gran metrópolis”, visualizó y enumeró algunas de sus propuestas: “Hay que darle prioridad al sur de la ciudad. Hay que hacer la obra para levantar el Tren Sarmiento y levantar barreras para ganar 25 pasos. Hay que tener trenes de proximidad: los porteños no usan el tren porque entra reventado de gente de la provincia. Hay que recuperar los grandes parques de la ciudad. Hay mucho para hacer. Tengo más de 100 proyectos y sé que la financiación está”.

Por último, fue consultado acerca de si intentaría armar un frente amplio que incluya a otros sectores opositores como el peronismo, los radicales o la coalición cívica y, si bien no descartó que pueda ocurrir, aseguró que solo sumaria a “gente que coincida” con su visión. “Estoy para hablar con los que piensen similar”, estableció.