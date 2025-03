Los jubilados que convocan a la marcha rechazan el fin de la moratoria y lanzan duras críticas a la CGT

En un clima de máxima tensión, agrupaciones de jubilados llamaron a volver a marchar este miércoles en contra de la política previsional del Gobierno. En una conferencia de prensa llevada a cabo en la Federación Judicial Argentina (FJA), en el centro porteño, referentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Pensionados y Jubilados exigieron la renuncia de Patricia Bullrich tras los graves incidentes de la semana pasada, criticaron a la CGT por no llamar a un paro general y rechazaron el nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No queremos represión, no queremos nuevos palos, no queremos más jubilados golpeados ni gaseados. Para eso es necesario un paro general que ahora, ya tarde, la CGT dice que no sabe qué día va a hacer. La CGT y la CTA tendrían que convocar para mañana un paro porque el fin de semana se termina la moratoria y una de cada nueve mujeres no va a poder jubilarse”, manifestó Carlos “Titín” Moreira, histórico dirigente del PTS, quien precisó que “unas 300 mil personas no se van a poder jubilar en esta primera etapa”.

La escalada del conflicto en torno a la política jubilatoria del Gobierno también se da en los escritorios, donde el próximo domingo 23 vencerá la moratoria previsional, que la Casa Rosada ratificó en diversas oportunidades que no va a prorrogar en nombre del “déficit cero”. Una vez llegada esa fecha, se estipula que hasta el 50% de los varones que cumplirán 65 años y el 69% de las mujeres que llegarán a 60 años en 2025 ya no podrán acceder a la jubilación contributiva, cuya mínima quedó fijada desde marzo del año pasado en $279.121,71, más un bono congelado de hasta $70.000 (un total $ 349.121). En cambio, podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con el 80% de ese haber mínimo y el bono.

Una jubilada presente en la conferencia se solidariza con Pablo Grillo, el fotógrafo que lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía

“Hay que desarmar otra gran mentira de este gobierno y es que la moratoria es una jubilación gratis. La moratoria no es más que la posibilidad de presentar un trámite para pagar de tu bolsillo los aportes que los empresarios no descontaron y no pagaron. Para eso es la moratoria. Solo la posibilidad de que vos te valgas de tu propia jubilación. Desmontamos la mentira de que la moratoria desfinancia el sistema previsional. Quienes desfinancian el sistema previsional son los empresarios que tercerizan y vuelven a tercerizar el mismo trabajo diluyendo aportes previsionales”, apuntó Alberto Berti, del centro de jubilados portuario.

La moratoria de los aportes previsionales en vigor hasta ahora fue ratificada por el Congreso en febrero de 2023 y comenzó a aplicarse en marzo de ese mismo año. Este programa establece un arreglo de facilidades de pago para permitir que quienes no alcancen las tres décadas de contribuciones obligatorias puedan acceder a la jubilación. A raíz de que la informalidad representa la mitad del mercado laboral en la Argentina, en 2024 el 75% de las jubilaciones dadas de alta por ANSES fue mediante la moratoria por la falta de aportes. En total, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, fueron 313.950 casos sobre un total de 427.505 .

Durante la conferencia de prensa, en su mayoría integrada por agrupaciones de izquierda, pero con representación de sectores con llegada al kirchnerismo, como la CTA Autónoma, otro de los puntos de atención estuvo puesto en la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien le exigieron su renuncia frente a los operativos con protocolo antipiquetes que denominaron como “una cacería” en las marchas de los miércoles que suelen llevar adelante los jubilados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien las agrupaciones de jubilados le piden que renuncie Rodrigo Abd - AP

“El miércoles pasado fue una jornada terrible, policías por todos lados que nos asediaban con sus motos, con sus gases, con sus balas de sal y pimienta. En realidad, esto no es solo contra todo este gobierno que tenemos, sino contra la Justicia que no sabemos si están, si no están, quiénes están y que no deja caer la ilegalidad del protocolo de Bullrich, hasta esta crisis del poder legislativo que se levanta, se baja, que el quórum y que las alianzas y así”, cuestionó Dalma, integrante de Jubilados Insurgentes, la organización que fundó la marcha de los miércoles en 2017 frente al edificio anexo de Diputados.

En nombre de la CTA estuvo presente la secretaria de previsión social, Olivia Ruiz, que hizo un repaso de los sectores que volverán a apoyar la marcha de los miércoles en su edición número 1.781. “Mañana vamos a estar las dos CTA y la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, con todas las organizaciones que las componen. También los docentes universitarios, que hoy ya decidieron acompañar la marcha. Mañana va a ser un día histórico porque o quebramos otro acuerdo con el FMI o además nos quedamos sin jubilaciones , que es lo que posiblemente ocurra a partir del domingo 23. Los espero a todos hermanados mañana para defendernos y que logremos que renuncie Bullrich”, expresó.

En medio de la tensión por lo que pase en las calles, la jornada de mañana también estará signada por la sesión que fue pedida para las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo buscará lograr los avales para ratificar el DNU presidencial en torno al nuevo acuerdo con el FMI. “Los diputados mañana tienen que pedir la renuncia de Bullrich y no tienen que votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el que paga los palazos que nos dan y no paga la jubilación que merecemos”, concluyó Moreira.

Manuel Casado Por