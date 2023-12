escuchar

El peronismo se prepara para resistir desde el Congreso las reformas publicadas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU). Los bloques de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados y Senadores están reunidos con dirigentes sindicales de la CGT y está previsto que también lo hagan con las dos CTA. Según trascendió, será para rechazar la norma anunciada ayer por el presidente Javier Milei por la que se establece, entre otras cosas, la desregulación de la economía, la derogación de múltiples leyes y normativas, y por la que se apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

Los legisladores de UP, que son la primera minoría en ambas cámaras, recibieron primero a la CGT y lo harán después con representantes de las dos vertientes de la CTA. El objetivo será coordinar “acciones conjuntas” en contra del DNU publicado hoy en el Boletín Oficial. La CGT, en tanto, convocó para esta tarde para evaluar una medida de protesta.

“Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución. Este DNU es de nulidad insanable. Las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria”, indicó el bloque de diputados de UP, liderado por el santafecino Germán Martínez a través de sus redes sociales.

Lo propio hicieron los senadores del bloque peronista, con el formoseño José Mayans a la cabeza, que emitieron una declaración titulada “El DNU de Milei rompe con el Estado de derecho” y en el que concluyeron: “ Llamamos a las distintas expresiones políticas a pronunciarse en contra de este accionar que vulnera la vida democrática y a defender a la república, la división de poderes y la democracia que tanto costó recuperar”.

Brutal avasallamiento de las facultades del Congreso.



Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución.



Este DNU es de nulidad insanable. Las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria. — Diputados UP (@Diputados_UxP) December 21, 2023

Es que el megadecreto tendrá como primer destino la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, encargada de revisar los decretos presidenciales. Si bien las comisiones parlamentarias todavía no se constituyeron, los bloques no kirchneristas se movieron estas últimas semanas para evitar que UP se consagre allí con la mayoría. Por eso, constituyeron uniones circunstanciales tanto en Diputados como en el Senado para sumar peso específico en la discusión en comisiones.

“ La comisión es bicameral, tiene ocho miembros de cada cámara. En forma urgente tienen que reunirse y emitir un despacho para que el Parlamento lo pueda tratar” , remarcó Mayans en diálogo con FutuRock y advirtió que si la comisión no se convoca tras 10 días “el Parlamento lo puede tratar directamente”.

El formoseño informó que esta mañana hubo una reunión entre los senadores de UP en la que están “avanzando en la conversación con otros bloques para poder parar este desastre”.

• EL DNU DE MILEI ROMPE EL ESTADO DE DERECHO EN LA ARGENTINA pic.twitter.com/5Gxj7JWSmq — Senadores de UxP (@Senadores_Todos) December 21, 2023

El DNU tiene un capítulo de reformas laborales que ya generó tensión con el sector sindical. Entre otras medidas, la norma establece la ampliación del periodo de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido, cambios en el sistema de indemnizaciones y una desregulación de las obras sociales.

Anoche, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó el DNU y dijo que desde la central obrera no se va a “tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”.

En esa misma dirección se pronunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien afirmó esta mañana que el decreto de necesidad y urgencia es “una bomba neutrónica sobre el pueblo argentino” y propuso “construir un gran paro nacional”.

Hugo Godoy, jefe de la CTA Autónoma, al llegar al Congreso Ricardo Pristupluk

Las centrales sindicales harán una cumbre hoy a las 18 en la sede de la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) , a cargo del gremialista Germán Martínez, con el objetivo de coordinar el accionar de los gremios frente a las medidas del gobierno nacional.

Uno de los sindicatos más afectados es el liderado por Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. A través del DNU de publicado hoy quedó derogado el Artículo 2 de la Ley 21.799. Con ello, el Banco de la Nación Argentina (BNA) perderá la exclusividad de los depósitos judiciales y de los realizados en moneda extranjera por los organismos nacionales. Además, el BNA quedará ahora expuesto a la política de privatizaciones que habilitó la norma para todas las empresas públicas. Por eso, el sector sindical bancario se movilizó este mediodía como señal de protesta. “Pediremos marcha y paro general” , indicaron cerca de Palazzo a LA NACION sobre lo que se pondrá sobre la mesa en la cumbre sindical de esta tarde.